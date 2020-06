Koronakriisissä on meneillään talouden elvytysvaihe, leikkausten aika on tulevaisuudessa. –Jos emme saa työllisyyttä nousemaan riittävästi, sopeutumistoimia tarvitaan enemmän, Anna-Maja Henriksson sanoo.

Anna-Maja Henriksson muistaa edelleen kirkkaasti, miltä tuntui olla laman aikaan äitiyslomalla, kun lapsilisiä oli leikattu ja lasku kaupungilta saapui. Hän ei halua, että hallitus toistaa silloin tehtyjä virheitä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r) on mahdoton ajatus, että syyskuun budjettiriihessä isoja ja vaikeita ratkaisuja siirrettäisiin, vaikka päällä olisi koronan toinen aalto ja talouden kuva pysyisi sumeana.

– Ei, sellainen ei onnistu. Budjettiriihessä on päätettävä uudistuksista. Tarvitaan työmarkkinauudistuksia ja sellaisia toimenpiteitä, joilla saamme työllisyyden nousemaan. Minun kartallani ei ole lainkaan mahdollisuutta, että budjettiriihessä ei päätettäisi näistä yhtään mitään.

Lauantaina tuli täyteen tasan vuosi siitä, kun Antti Rinteen (sd) hallitus nimitettiin. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus jatkoi samalla ohjelmalla. Henrikssonin muistuttaa, että vuosi sitten oli ilmiselvää, että uudistuksia tarvitaan.

– Nyt on se aika miettiä, mitä ne ovat. Katsoa ympärille, miten asioita on hoidettu muissa Pohjoismaissa. Mitä sieltä on opittavissa ja miten saamme vauhtia Suomen elinkeinoelämään, niin että tänne myös investoidaan. Toimintaympäristön pitää olla houkutteleva.

Hallitus löi alkuviikosta tiskiin koronan vuoksi jättiläismäisen 5.5 miljardin euron lisätalousarvion. Elvytysmiljardit suhisevat silmissä, kun Suomi yrittää pitää koronakriisissä nenän pinnalla. Valtionvarainministeri Katri Kulmuni (kesk) paalutti ennen eroaan, että hallituksen tavoitteena on nyt vakauttaa julkisen velan suhde BKT:hen vuosikymmenen loppuun mennessä. Henriksson painottaa, että tässä vaiheessa kriisiä talouden pyörät pitää ensin saada pyörimään ja lomautetut takaisin töihin.

– Nyt ei ole pystytä tekemään leikkauksia, vaan tarvitaan elvyttäviä ja kulutusta normaalitasolle kasvattavia toimia. Sitten on mietittävä, että voimme antaa perintönä sellaisen maan, jolla on mahdollisuudet pärjätä. Jos emme saa työllisyyttä nousemaan riittävästi, sopeutumistoimia tarvitaan enemmän. Käy varmasti niin, että kukaan ei tule olemaan oikein tyytyväinen.

Henriksson painottaa, että kriisissä keskeistä on satsata erityisesti lapsiin ja nuoriin. Hän muistaa edelleen kristallinkirkkaasti, miltä tuntui olla 90-luvun laman aikaan pienten lasten äiti ja äitiyslomalla.

– Muistan, kuinka hankalaa se oli, vaikka olimme hyvin koulutettuja ja meilläkin oli tiukkaa. Ymmärsin silloin, että jos meillä keskituloisella perheellä oli niin tiukkaa, mitä se oli muilla. En halua nyt antaa muiden kokea sitä.

Laman aikana leikattiin lapsilisistä ja korotettiin päivähoitomaksuja. Henriksson muistaa siitä syntyneen tuskan.

– Oli kaksi lasta päivähoidossa ja aina, kun lasku kaupungilta tuli, se oli valtava summa 2 500 markkaa. Opiksi on otettava se, että lapsiin kannattaa aina panostaa. Jokaista nuorta on autettava, että he saavat koulutuksen, ammatin ja tunteen, että he ovat tärkeitä.

Hallitus esitteli tiistaina neljännen lisätalousarvion, jonka summa kipusi ennennäkemättömään 5,5 miljardiin euroon koronakriisin vuoksi.

Henriksson painottaa hallituksen tehneen juuri näistä syistä lapsiin ja nuoriin panostuksia lisätalousarviossa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) arvioi sen julkistamisen jälkeen, että syksyn budjettiriihessä hallituksen työllisyystavoite pitäisi asettaa 77–78 prosenttiin aiemman 75 prosentin sijasta. Henriksson ajoi vaaleissa työllisyysprosentin nostamista ensin 75:ään ja sitten 80 prosenttiin.

– Meidän pitäisi tavoitella sitä 80 prosenttia. Se on pitkä tie, mutta ei mahdoton. Ahvenanmaalla se on pystytty nostamaan jo yli.

Asiantuntijoilla oli jo ennen koronakriisiä vaikeuksia uskoa, että hallitus pääsisi ohjelmallaan edes 75 prosentin työllisyysasteeseen, miksi nyt siis pitäisi uskoa, että Lintilän esiin nostamat lukemat olisivat mahdollisia, kun korona vielä kurjistaa tilannetta.

– Siihen tarvitaan paljon uudistuksia. Meidän pitää myös uskoa itseemme, että pystymme ja kykenemme. Jostainhan se kertoo, että emme saa kausityöntekijöitä, marjanpoimijoita, olemme pulassa, kun ne työt eivät kelpaa suomalaisille.

Henriksson nostaa esiin arvostamansa valtionvarainministeriön valtiosihteerin Martti Hetemäen usein esittämän tärkeän pointin. Suomessa 54–65-vuotiaiden työllisyystilanne on merkittävästi, noin 12 prosenttia, huonompi kuin Ruotsissa. Kun ihmiset elävät nykyään pidempään, Henriksson alleviivaa, että ihmisten on tehtävä työtä myös vähän pidempään ja siinä jaksamisesta on pidettävä huolta.

– Sen takia kun puhumme työelämäreformeista, meidän tulee muistaa nämä seikat ja pitää niistä huolta. Meidän suurimpia huoliamme on se, että ihmisiä eläköityy aivan liian aikaisin eri terveyshuolien takia. Meidän on löydettävä ratkaisuja, jotka auttavat parempaan terveyteen ja siten parempaan jaksamiseen. Ennaltaehkäisevän työn ja kansanterveyden puolella on tässä vielä paljon tehtävää. Ei riitä yksi toimenpide, vaan niitä tarvitaan monta.