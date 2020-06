Oikeusministeri Henriksson IS:lle al-Holista Suomeen tulleista äideistä: ”Heitä täytyy pitää silmällä”

Anna-Maja Henrikssonin mukaan on selvää, että terrorismilainsäädäntöön tehdään jonkinlaisia tiukennuksia. Asiaa perannut työryhmä on pohtinut erityisesti, miten terroristiseen järjestöön kuulumisesta voitaisiin tehdä rangaistavaa.

Anna-Maja Henrikssonin mukaan hallitus on tekemässä kiristyksiä terrorismilakeihin alkuvuodesta asetetun työryhmän ehdotusten pohjalta.

Kesken hallituksen koronakiireiden Suomeen saapui viikko sitten sunnuntaina kolme al-Holin leiriltä Syyriasta paennutta naista yhdeksän lapsensa kanssa. Suomi toimitti naisten yhteistiedot Turkin rajalle. Tapa, jolla naiset Turkin rajalta Suomeen pääsivät on herättänyt kysymyksiä siitä, venytettiinkö konsulilakia heidän kohdallaan äärimmilleen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoo luottavansa asian hoidossa täysin ulkoministeri Pekka Haavistoon (vihr) ja ulkoministeriöön.

– Itse sain tietoa näistä yksityiskohdista vasta myöhemmin. Asiaa on hoidettu ulkoministeriössä ja lähden siitä, että siellä on noudatettu voimassa olevaa lakia ja sen puitteissa toimittu.

Hallituksen äänenpainoissa on ollut havaittavissa eriäänisyyttä siinä, millainen turvallisuusuhka Suomeen palanneet naiset ovat. Henriksson painottaa, että asiassa keskeisessä roolissa on suojelupoliisi ja sen arvio tilanteesta.

– On vakava asia, että meillä on ihmisiä, jotka haluavat lähteä tällaiseen paikkaan ylipäänsä ja heitä täytyy pitää silmällä.

Henriksson painottaa, että nyt on poliisin tehtävä kuulustella ja tukia, mikä naisten tilanne Isisin kalifaatissa ja Syyriassa on ollut.

– En voi ottaa kantaa yksityistapauksiin, mutta lähden siitä, että heiltä on kysytty, mitä on tehty.

Hallitus päätti joulukuussa al-Holin leirillä olevien suomalaisten palauttamisesta tehdyn linjauksen yhteydessä selvittää terrorismilainsäädännön mahdollisia tiukentamistarpeita. Asiaa oli ennen linjausta nostanut esiin presidentti Sauli Niinistö.

Asetettu työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja luovuttaa mietintönsä Henrikssonille viimeistään ennen juhannusta. Henriksson arvioi, että terrorismia koskevaan lainsäädäntöön tullaan tekemään tiukennuksia. Samalla hän katsoo, että Suomen terrorismiin liittyvä lainsäädäntö on jo hyvällä tasolla muihin Euroopan maihin verrattuna.

– Olen vakuuttunut siitä, että työryhmä on tehnyt perusteellista työtä ja että lakimuutoksia ja -täydennyksiä tullaan myös esittämään. Yksityiskohtiin en vielä tässä vaiheessa voi mennä. Ilmiselvää on, että jonkinlaisia tiukentavia lainsäädäntömuutoksia tulee.

Työryhmässä on ollut mukana muiden muassa oikeusministeriön, supon ja krp:n edustajia. Sen työhön pohjaava hallituksen esitys saadaan Henrikssonin arvion mukaan eduskuntaan syysistuntokauden lopulla. Työryhmä on pohtinut erityisesti terroristijärjestöön kuulumisen rangaistavaksi tekemistä, joka on lakiteknisesti hankala säädettävä.

– Työryhmä on erityisesti pohtinut, millä tavalla se tehdään. Siihen odotan heiltä vastausta. Olen luottavainen, että he ovat löytäneet yhteisen näkemyksen ja ehdotuksen ratkaisuksi. Lähden siitä, että jos olemassa yksimielinen mietintö niin sitä lähdetään viemään eteenpäin.

Ongelmallista terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoinnissa on ollut se, miten miten siihen kuuluminen todennetaan ja mikä voidaan katsoa aktiiviseksi osallistumiseksi sellaisen toimintaan.

Jo syyskauden alussa eduskuntaan tulee työryhmän työstä irrallaan hallituksen esitys yksittäisen terroristin rahoittamisen kriminalisoinnista.

– Se tulee nyt ensin, koska siinä valmistelussa oltiin jo niin pitkällä.

Terrorismirikoksen tai terroristiryhmän rahoittaminen on jo Suomen laissa rangaistavaa. Yksittäisen terroristin rahoittamisessa kyse on siitä, että terrorismirikoksen tehdä aikovalle yksittäiselle henkilölle suunnataan varoja.