Katri Kulmuni keikautti ilmoituksellaan keskustan ripeästi käynnistyneen puheenjohtajapelin liekkeihin, mutta silti juuri nyt on vaikea nähdä, että hän saisi jatkokautensa, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimituksen tuottaja Hanna Vesala.

Ympäri käydään samaan pisteeseen tullaan.

Katri Kulmuni tullaan aina muistamaan poliitikkona, jonka johdolla keskusta kaatoi pääministeri Antti Rinteen (sd), oli hänen poliittisen uransa kohtalo tulevaisuudessa valoisa tai himmeämpi. Rinteen tie nousi pystyy Posti-vyydin seurauksena, kun Kulmuni ilmoitti keskustalla olevan ”henkilöön kohdistuvaa epäluottamusta”. Sanoja keskusta vaatii eroa Kulmuni ei koskaan epävarmalta näyttäneissä esiintymisissään saanut sanottua.

Nyt tiedämme, että Kulmuni sai Tekiriltä esiintymisvalmennusta myös Rinteen eropäivänä. Se ei sanottavasti Kulmunin viestintää tai olemusta petrannut illan A-studioon.

Kulmuni itse päätyi kolmen päivän kohun jälkeen kovaan henkilökohtaiseen ratkaisuun ilmoittamalla eroavansa valtiovarainministerin tehtävistä ministeriöillä maksatettujen sparraus- ja esiintymisvalmennusten vuoksi.

Niin käsittämätöntä kuin se onkin, hän ei ymmärtänyt, ettei koulutustilanteessa sovi valmistautua ministeriön piikkiin puheenjohtajakisan puhetilanteeseen. Keskeinen rooli sotkun syntymisessä oli tosin Kulmunin erityisavustajalla Kari Jääskeläisellä.

Kulmunin ja Rinteen erot ovat taustoiltaan tietenkin erilaiset, mutta samaan pisteeseen ne ovat viemässä. Ellei Kulmuni löydä jostain uutta ja ihmeellistä taikavoimaa, on hyvin todennäköistä, että hän on jatkohaluistaan huolimatta ensi syyskuussa Rinteen tapaan myös entinen puoluejohtaja.

Hetken asia näytti jo aivan kirkossa kuulutetulta, mutta lauantaina Kulmuni laittoi spekulaatioihin uudesta puheenjohtajasta jännittävän kierteen ilmoittamalla suorin sanoin tavoittelevansa jatkokautta ja uhkuvansa uudistustarmoa, johon ministeritehtävien jälkeen jää enemmän aikaa.

– Puoluekokousväki on antanut minulle luottamuksen ja vain se voi ottaa sen minulta pois, Kulmuni paalutti Facebookissa.

Eronsa jälkeen Kulmuni näyttää nyt taistelevan kulisseissa jatkostaan puheenjohtajana ja samalla poliittisesta tulevaisuudestaan verissä päin. Suomen Kuvalehti kertoi illalla keskustan sisällä syttyneestä sisällissodasta. Huhumylly alkoi pyöriä moneen suuntaan sen jälkeen, kun puolue siirsi yllättäen valtionvarainministerin valintaa sunnuntailta maanantaihin. Puoluejohto oli ilmoittanut syyksi tarpeen laajemman tilannekuvan tekemisestä.

SK:n mukaan osa keskustan johdosta epäili Kulmunin yrittävän kaataa Sanna Marinin hallituksen. Osalle keskustalaisista kyyti vihrevasemmistohallituksessa on ollut jo pitkään liian hapokasta.

– Kerroin jo perjantaina, että keskusta jatkaa hallituksessa. Uusi valtiovarainministeri valitaan huomenna, Kulmuni joutui sunnuntaina tyynnyttelemään tilannetta.

Jos Kulmuni valittaisiin puheenjohtajaksi syksyllä, olisi tilanne outo, vaikkakaan ei ennennäkemätön, keskellä koronan Suomeen tuomaan syvää ja vakavaa kriisiä. Uusi nimi istuisi hallituksessa keskustan piikkipaikalla ja Kulmuni puheenjohtajana sen ulkopuolella.

Sdp on tietenkin jo puoli vuotta puskenut Rinne puheenjohtajana ja Marin pääministerinä. Marinilla on kuitenkin ollut omat ongelmansa sen kanssa, ettei hän ole ole johtanut puoluetta. Kun erilaisia mielipiteitä ilmenee, nopeasti herää kysymys siitä, kuka johtaa.

Kriisi-Suomessa johtokuvion pitäisi kaikissa hallituspuolueissa olla kristallinkirkas. Etenkin kun hallituksen vaikeimmat ratkaisut odottavat syksyn budjettiriihessä, jos sinne asti siis päästää.

Uuden alun ottaminen voi olla keskustan kriisissä jälleen kerran ainoa tie eteenpäin. Usko siihen, että Kulmunin johdolla puolue pystyy nostamaan kannatustaan oli hiipumassa osan keskustalaisia silmissä jo ennen laskukohua. Hallituksesta lähteminen keskellä akuuttia koronakriisiä ei näyttäisi hyvältä.

Ja jos muistellaan, niin heti pääministeriyden menetettyään Rinnekin sanoi haluavansa jatkoa puheenjohtajuudelleen syksyllä, mutta se haave hautautui.

Voi tietenkin kysyä, herääkö se uudelleen, kun Kulmunikin nyt hakee jatkoa. Marinin suosio on toistaiseksi kuitenkin niin vahvaa, että se hillinnee Rinteen haluja loppuun asti.

Tilanteet suomalaisessa politiikassa vaihtuvat vinhaan.

Ennen laskukohua, keskellä koronakriisiä näytti jo hetken siltä, että Kulmuni ei välttämättä edes joudu keskellä vaikeaa tilannetta kamppailemaan puheenjohtajuudestaan.

Sitten Sanna Marin imaisi pääministerinä Sdp:n kriisin keskellä kovaan kannatusnousuun ja viimeisimmässä kannatusmittauksessa keskustan lukema oli 10,7 prosenttia.

Sdp:n vauhti on aiheuttanut sekavia tilanteita hallituksessa ja sen viestinnässä, kun niin Kulmuni kuin Maria Ohisalokin (vihr) ovat pyrkineet nostamaan profiiliaan. Panikoitu ja säntäilty on huomion perässä sinne ja tänne. Sdp:ssä paniikkia ei ole katsottu hyvällä.

Mutta takaisin keskustaan.

Jos elokuussa ministeriksi palaava Annika Saarikko haluaa lähteä tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta, Kulmuni saanee unohtaa jatkohaaveet. Tähän liittyen puukot kulisseissa voivatkin olla jo esillä.

Saarikko omaa karismaa ja taitoa sanoittaa asioita niin, että Marinkin joutuisi laittamaan uutta vaihdetta silmään. Muitakin mahdollisia haastajia tietenkin on: Mika Lintilä, Antti Kaikkonen ja Antti Kurvinen.

Ensin keskusta tarvitsee kuitenkin tymäkän valtiovarainministerin ja valinta sanoittaa myös muita jatkoaskelia. Ehdotuksen valtiovarainministeristä tekee Kulmuni huomenna, mikä tietenkin antaa hänelle avaimia käteen.

Uuden valtiovarainministerin aika salkunkantajana voi jäädä lyhytaikaiseksi, jos ja kun uusi puheenjohtaja ottaa sen itselleen – ellei Kulmuni siis löydä jotain erityistä taikavoimaa taakseen tai valtiovarainministeri ja uusi puheenjohtaja ole yksi ja sama henkilö.

Hallituksen vuosi on ollut raskas. Sen aloitti työnsä tasan vuosi sitten Rinteen johdolla. Puoli vuotta sitten vaihtui pääministeri, nyt valtiovarainministeri. Keskellä koronakriisiä Suomi tarvitsee kipeästi vakautta. On syytä toivoa, että keskustan ratkaisut sitä tuovat.

Todennäköistä on, että nyt alkanut kuohunta pahenee mitä lähemmäs puoluekokous ja budjettiriihi tulevat.

Palataan Rinteen ja Kulmunin kohtalonyhteyteen puhtaalla ajatusleikillä.

Puhemies Matti Vanhanen on yksi konkariedustajista, joita keskustassa on soviteltu valtiovarainministeriksi, vaikka hän on antanut ymmärtää, ettei ole hallitustehtävistä kiinnostunut.

Jos Kulmuni ehdottaisi Vanhasta tehtävään ja päätyisi tämän paikalle, siellä he istuisivat eduskunnan toinen varapuhemies Rinne ja hänen kaatajansa eduskunnan puhetta ja arvovaltaa vaalimassa.

Siinä olisi omanlaistaan satiiria kerrakseen.