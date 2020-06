Keskustakonkari ei usko, että Kulmuni yrittää kaataa Marinin hallituksen: ”Viestit ovat tuulesta temmattuja”

Keskustan entinen pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri Sirkka-Liisa Anttila arvelee, että hurjilla huhuilla yritetään vahingoittaa puoluetta.

Keskustan entinen pitkäaikainen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila viittaa kintaalla Suomen Kuvalehden uutiselle, jonka mukaan osa keskustan johdosta epäilee, että valtiovarainministerin paikalta perjantaina eronnut Katri Kulmuni pyrkii ensi viikolla kaatamaan pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen.

– En ole sisäpiirin ihminen, mutta ei ikinä. Tässä on kyse siitä, että halutaan hakea siihen tehtävään sopiva henkilö. Sen enempää en tiedä, en ole ollut keneenkään yhteydessä, mutta hän on eilen viimeksi sanonut, että keskusta jatkaa hallituksessa. Tällaiset viestit ovat tuulesta temmattuja ja niillä vain yritetään keskustaa vahingoittaa, Anttila pohtii.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin paikalta perjantaina sen jälkeen, kun alkuviikosta oli tullut julki, että ministeri sai syksyn ja kevään aikana esiintymiskoulutusta ja mediavalmennusta viestintätoimisto Tekiriltä 56 203 euron edestä veronmaksajien piikkiin – ilman että valmennusta kilpailutettiin. Anttilan mukaan Kulmuni teki erotessaan ainoan oikean ratkaisun.

– Hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa sen jälkeen, kun selvisi, että hänen tietämättään tapahtui niin kuin tapahtui. Keskustassa koemme sen erittäin epäoikeudenmukaiseksi, koska hän ei tehnyt tätä itse tahallaan, vaan avustaja ei ole pitänyt häntä riittävästi ajan tasalla.

Sanna Marin ja Katri Kulmuni saapuivat hallituksen lisätalousarvion neuvotteluihin Säätytalolle Helsingissä 7. huhtikuuta 2020.

Anttila kertoo yli neljän vuoden ministerikokemuksella tietävänsä, että ministerin tehtävä on ”vuoristorata”, jossa avustajat ovat kaikkein tärkeimmät luottohenkilöt.

– Silloin ei saa tapahtua tällaista päämiehen kuulematta ja häneltä kysymättä.

Keskustan konkaripoliitikko Paavo Väyrynen ehdotti aiemmin blogikirjoituksessaan, että puolueen tulisi maksaa Kulmunin valmennukset. Anttila ei ole Väyrysen kanssa samaa mieltä.

– Katri maksaa sen itse, eikä siitä kannata enää keskustella. Katri on niin määrätietoinen ja päättäväinen nainen, että sitä asiaa on turha yrittää mitenkään nostaa esille.

Anttila ei halua ottaa kantaa siihen, kenestä tulisi hyvä valtiovarainministeri Kulmunin tilalle.

– Se asia on puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän käsissä. Katri Kulmuni sen esityksen aikanaan tekee, mutten lähde sitä yhtään spekuloimaan, koska en tiedä, missä mennään.

Hän ei halua spekuloida sitäkään, onko Kulmunista jatkamaan keskustan johdossa vielä syyskuun puoluekokouksen jälkeen.

– Tässä on kolmisen kuukautta Katrin aikaa hoitaa puheenjohtajuutta, vaikka hän ei ole ministeri. Nähdään sitten, miten se käytännössä toimii.

Keskustan kannatus on painunut tuoreimmissa mielipidemittauksissa kymmenen prosentin tuntumaan. Anttilan mukaan osasyynä huonoon kannatukseen on koronapandemia ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) asema Business Finlandin yritystukikohussa.

– Näin minä sen olen kokenut, koska Suomessa on sen verran keskinäistä kateutta. Ihmiset ovat kokeneet sen vääryytenä, että koronasta ei ole mitenkään kärsinyt ja silti on saanut rahaa.

Viiden puolueen koalitiohallituksessa keskustan on haasteellista pitää puoliaan, mutta se on onnistunut tähän saakka hyvin, keskustakonkari sanoo.

– Tässä on vielä sellainen ongelma, että osa keskustan kentästä oli sitä mieltä, ettei tähän hallitukseen olisi pitänyt lähteä, kun hallitukseen lähdettiin. Väitän, että osa ihmisistä vielä pohtii tätä ja sekin näkyy gallupeissa.

Anttilan mukaan hallitusyhteistyö punavihreässä on keskustan osalta mennyt hyvin, mutta pandemian vuoksi hallitusohjelmaa ei ole päästy suunnitellulla tavalla toteuttamaan.

– Tämä on erilainen ja uusi tilanne. Suurin osa ihmisistä ajattelee, että pandemia on hoidettu hyvin, mutta nyt ei olla normaalitilassa ja sen vuoksi tämäkin vaikuttaa gallupiin. Pääministeri on julkisuudessa pääsääntöisesti. Valtiovarainministerin rooli jää siihen, että hän on julkisuudessa niissä asioissa, jotka hänen tontillaan ovat.

Marinin hallituksen jatko riippuu ensi syksystä ja siitä, miten saadaan tehtyä toimia, joilla työllisyys lähtee nousuun, Anttila arvioi.

– Siinä keskustan rooli tulee olemaan hyvin keskeinen. Tarvitaan toimia, joilla työntekemisen, yrittämisen ja työllistämisen kynnys saadaan sellaisiksi, että työpaikkoja syntyy.