Katri Kulmunin esiintymisistä syntynyt kuva alkoi joidenkin keskustalaisten mielestä kääntyä rasitteeksi jo ennen laskukohua. Siinä Kulmunin oli pakko viheltää peli poikki, jottei se olisi vahingoittanut puoluetta. Arvio oli, ettei avustajan erottaminen riitä.

Katri Kulmunin (kesk) ero valtiovarainministerin paikalta eilen perjantaina oli täysi yllätys keskustan eduskuntaryhmälle. Ryhmässä ei sinänsä nähty, että Kulmuni olisi aatteellisesti väärällä linjalla tai hoitanut huonosti tehtäväänsä ministerinä.

Sen sijaan viimeistään viestintäkoulutusta koskevan kohun aikaan oli eduskuntaryhmän keskuudessakin alkanut herätä kysymys siitä, onko puolueen laskussa olevaa kannatusta enää mahdollista Kulmunin johdolla nostaa.

Kulmuni kertoi perjantaina jatkavansa puolueen puheenjohtajana syyskuuhun asti, ja lisäsi tänään lauantaina Facebook-kirjoituksessaan olevansa valmis jatkamaan tehtävässä tämän jälkeenkin.

Tieto herätti heti tuoreeltaan ristiriitaisia ajatuksia.

– Nyt on aika mahdoton tilanne, että hän jatkaisi syksyllä puheenjohtajana. Se tuntuisi todella oudolta erotilanteen seurauksena. Mutta spekulointien rinnalla on se todellinen poliittinen maailma, jossa voi aina tapahtua yllättäviä käänteitä ja tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti, IS:lle sanotaan keskustasta.

Ilta-Sanomat soitti keskustavaikuttajia läpi ja selvitti, mitä ajatuksia Kulmunin ministeriero aiheutti puolueen piirissä. Soittokierros paljasti, että usko Kulmunin kykyihin nostaa puolue suosta oli koetuksella ennen jo ministerieroa, mutta ei kaikilla. Erään keskustan kansanedustajan mukaan eduskuntaryhmässä mietityttää Kulmunin yleinen uskottavuus julkisuudessa.

– Hän tekee hyvää työtä, on ahkera ja perehtyy. Mutta varmasti oli joukkoja, jotka alkoivat epäilemään ja osalla alkoi loppumaan usko siihen, että onko hänen uskottavuutensa poliitikkona julkisuudessa riittävää, jotta keskusta voi hänen johdollaan nostaa kannatuksensa yli 15 prosentin, eräs kansanedustaja kommentoi.

– Hänhän oli vähän kuin pelästynyt pupu ajovaloissa, kun hän ilmoitti että (Antti) Rinne joudutaan erottamaan. Ja oli muitakin epävarmoja esiintymisiä. Tuli mielikuva, ettei hän ole uskottava (Sanna) Marinin rinnalla. Tämä alkoi kääntymään hänelle rasitteeksi osittain eduskuntaryhmässä, mutta myös laajemminkin keskustan joukoissa, eduskuntaryhmästä kommentoidaan.

Keskustalaisen kansanedustajan mukaan Kulmunilta oli virhe puolustella viestintäkoulutustaan julkisuuteen sillä, että esiintymiset jännittävät häntä.

– Ei se ainakaan tuo lisää uskottavuutta ministerille. Tulee epävarma olo, että kykeneekö hän hoitamaan ministerin tehtävää, jos noin paljon jännittää. Mutta ei kukaan ajatellut, että se näin menee ja ministeri eroaa.

Toisaalta keskustasta löytyy myös erilaisia näkökantoja, joissa edellä mainitut kommentit leimataan vanhaksi poliittiseksi ajatteluksi.

– Kulmuni osoitti olevansa uuden sukupolven poliitikko, joka voi puhua jännityksestä julkisuudessa. Ihan samalla tavalla kuin on alettu puhua poliitikkojen uupumuksesta. Se oli häneltä todella inhimillistä, hallituslähde kommentoi.

Eräs Kulmunia läheltä seurannut keskustalainen toteaa myös huomanneensa Kulmunin väsyneen viime aikoina.

– Katrilla on varmaan aika raskas vuosi takana puolueen puheenjohtajana, kun kannatus on laahannut ja käynnissä on koronakriisi. Hän sai keskustan syliinsä haastavassa tilanteessa. Luulen, että hän on ollut aika puhki.

– Hän on henkilö, joka tekee aika paljon töitä. Ennen koronakriisiä hän kiersi todella paljon ympäri Suomea ja aika vähän oli vapaata.

Kaikille ero ei kuitenkaan tullut yllätyksenä.

Kun alkoi käydä ilmi, että ulkopuolista ministeriöllä maksatettua valmennusta on käytetty muuhunkin kuin ministeriön toimintaan liittyviin tilanteisiin, alettiin tilanteen vakavuus ymmärtää.

– Se on jo itsessään niin kova juttu, että valtion rahoja käytetään muuhun kuin on tarkoitettu. Vaikka se moneen muuhun asiaan verrattuna näyttää pieneltä, niin tämä on periaatteellinen kysymys.

– Ainoa ratkaisuhan tuo eron pyytäminen oli. Hän teki sen riittävän nopeasti myös omalta kannaltaan.

Keskustassa uskotaan Kulmunin arvion olleen yksinkertaisesti se, että keskusta ei kestäisi mediassa viikkokausia aiheesta pyöritettävää myllyä.

– Hän koki, että on pakko viheltää peli poikki. Että ei riitä, että avustaja lähtee, vaan kriisi vain jatkuu ja vahingoittaa sekä Kulmunia että puoluetta.

Silti puolueessa ihmetellään, miksi Kulmuni ei ensin kokeillut, mitä tapahtuisi, jos viestinnästä vastaavan erityisavustajan ja Tekirin yhteyshenkilön Kari Jääskeläisen työsuhde katkaistaisiin.

Jääskeläiselle keskustalaiset eivät sen sijaan ennusta valoisaa tulevaisuutta.

– En usko, että uusi ministeri ottaa häntä tehtävään, keskustasta kommentoidaan. Veikkaan, että hänellä ei varmaankaan enää ole tulevaisuutta.

– Kyllä julkisuudessa esillä olleet tiedot aika hyvin kiteyttävät hänelle tyypillisiä toimintatapoja. Ei hän ole hoitanut hommaa niin kuin pitäisi.

Kaikkiaan tunnelmia keskustassa kuvaillaan tällä hetkellä alakuloisiksi.

Ylen torstain tuoreessa kannatuskyselyssä keskustan kannatus laski jopa 1,5 prosenttiyksikköä 10,7 prosenttiin, ja se jäi viidennelle sijalle.

– Keskustelu pyörii valtiovarainministerin ympärillä, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että keskusta on todella syvällä tällä hetkellä. Ehkä enemmän pitäisi keskittyä miettimään, miten me pääsemme jollain aikavälillä tästä kuiville jaloille.

Kuntavaalit häämöttävät jo ensi vuoden huhtikuussa, ja ne tulevat olemaan puolueelle erittäin vaikeat.

– Tässä pitäisi pikku hiljaa alkaa orientoitumaan siihen, miten me pelastamme kriisissä olevan puolueen.