Valtiovarainministerin tehtävästä eronnut Katri Kulmuni menettää lisäksi monta ministerin nauttimaa etua.

Perjantaina eroilmoituksensa valtiovarainministerin tehtävästä jättäneen Katri Kulmunin (kesk) tulot putoavat roimasti, kun ministerin pesti lakkaa.

Ministerien palkkio on määritelty edustajanpalkkiota koskevassa laissa. Ministerien palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota, joka on tällä vaalikaudella 10 441 euroa kuukaudessa.

Kansanedustajina toimivalle ministerille maksetaan lisäksi puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Kulmuni on toisen kauden kansanedustaja, joten hänen palkkionsa on eduskunnan verkkosivujen mukaan 6 945 euroa kuukaudessa. Lapin vaalipiiristä valittu Kulmuni saa lisäksi 1 315,75 euroa kulukorvausta kuukausittain.

Ministerin palkkion ohella Kulmuni on siis saanut kansanedustajan työstään palkkiota 3 472,50 euroa kuukaudessa ja kulukorvausta 657,88 euroa kuukaudessa, eli hänen kuukausittainen palkkionsa on ollut 14 571,38 euroa.

Jatkossa Kulmuni saa pelkän kansanedustajan palkkion sekä kulukorvauksen täysimääräisenä eli 8 260,75 euroa kuukaudessa, eli Kulmunin kuukausittainen tulo putoaa yli 6 300 euroa kuukaudessa.

On kuitenkin muistettava, että Kulmuni jatkaa yhä keskustan puheenjohtajana, ja moni puolue maksaa puheenjohtajalleen erillistä lisäkorvausta.

Katri Kulmuni menettää ministerin nauttiman virka-autoedun.

Kulmuni myös menettää useita ministerin nauttimia etuja. Valtioneuvoston jäsenellä on käytössään virka-auto ja autonkuljettaja, jota käytetään ministeritehtävien hoitamiseen sekä kuljetuksiin vapaa-ajan asunnolle.

Ministerin käsikirjassa nimenomaisesti kehotetaan ministeriä käyttämään virka-autoa turvallisyyssyistä. Valtioneuvoston jäsenillä on käytössään myös sopimustakseja pääkaupunkiseudun ulkopuolella silloin, kun virka-autolla tapahtuvaa kuljetusta ei voida järjestää.

Valtioneuvoston jäsen on oikeutettu myös diplomaattipassiin, jonka myöntää ulkoministeriö. Diplomaattipassi on voimassa vain valtioneuvoston jäsenyyden ajan. Ministeri voi myös käyttää lentoasemalla vip-palveluita, kun hän on lähdössä viralliselle ulkomaanvierailulle tai kun hän ottaa vastaan ulkomaisen ministerin.

Kulmuni nimitettiin elinkeinoministeriksi 6. kesäkuuta 2019. Hän korvasi puoluetoverinsa Mika Lintilän valtiovarainministerinä 10. joulukuuta 2019, kun Antti Rinteen (sd) hallitus kaatui ja Sanna Marinista (sd) tuli uusi pääministeri.

Esiintymiskoulutus- ja mediavalmennusmaksuihin kompastunut Kulmuni lupasi maksaa yhteensä 56 203 euron laskut takaisin omasta pussistaan kohun noustua.

Esimerkiksi vuoden 2018 valtionverotuksessa Kulmunin vuosiansiot olivat vajaat 78 000 euroa. Tuolloin hän oli kuitenkin vielä ensimmäisen kauden kansanedustaja, jonka palkkio on reilut 300 euroa kuukaudessa alempi toisen kauden kansanedustajaan verrattuna.

Keskusta on ilmoittanut valitsevansa uuden valtiovarainministerin sunnuntaina.