Matti Vanhaselta kysyttiin Ylellä onko hän käytettävissä ministeriksi – näin hän vastasi

Keskustan Riikka Pirkkalainen ja Matti Vanhanen puivat Katri Kulmunin yllätyseroa ministerin tehtävästä.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ja keskustan entinen puheenjohtaja, puhemies Matti Vanhanen keskustelivat Ylellä puheenjohtaja Katri Kulmunin (kesk) yllätyserosta ministerin tehtävistä.

Matti Vanhasen mukaan Kulmunilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin erota.

– Ottamatta kantaa siihen, mitä tapahtui, siitä käynnistyi sellainen kierre, josta ei ollut paluuta, Vanhanen sanoi Ylellä.

Riikka Pirkkalainen kertoo yrittäneensä kääntää Katri Kulmunin päätä, kun kuuli eropäätöksestä.

– Ensireaktio oli, että tämä on kohtuuton ratkaisu ja kohtuuton vastuu, jonka hän oli päättänyt kantaa. Hän on hoitanut ministerin tehtävän erittäin hyvin ja tavalla, joka on herättänyt koko keskustapuolueen luottamusta.

Pirkkalaisen mukaan Kulmuni nauttii puolueen luottamusta puheenjohtajana.

Katri Kulmuni ilmoitti perjantaina, että hän jättää valtiovarainministerin tehtävät.

Kenestä uusi valtiovarainministeri?

Vanhanen ei kertonut suoraan, onko hän käytettävissä valtiovarainministeriksi.

Matti Vanhaselta kysyttiin, onko hän käytettävissä ministeriksi.

– Ehkä en olisi tässä kommentoimassa, jos olisin. Väki tietää sen, että en ole hakeutumassa.

Vanhasen mukaan keskusta on hankalassa tilanteessa, mutta puolueen tulevaisuus ei ole yhden henkilön varassa. Vanhasen mukaan nyt on tärkeää rauhoittaa tilanne ja tehdä päätöksiä yksi kerrallaan.

– Nyt ensiksi sunnuntaina on valittava uusi valtiovarainministeri ja pääministerin sijainen.

Vanhaselta kysyttiin kuinka vaikea olisi tilanne, jossa puolueen puheenjohtaja ei ole mukana hallituksessa?

– Minä johdin hallitusta, jossa toiseksi suurimman puolueen puheenjohtaja ei ollut mukana hallituksessa. Kyllä poliittinen järjestelmä sopeutuu erilaisiin ratkaisuihin.

Kulmuni ilmoitti perjantaina, että hän jättää valtiovarainministerin tehtävät esiintymisvalmennuskohun takia.

Riikka Pirkkalainen kuvattuna keskustan puoluetoimiston edessä Helsingissä 5 .6.2020.

Kulmuni sai esiintymisvalmennusta viestintätoimisto Tekiriltä 56 203 euron edestä. Esiintymisvalmennus meni ministeriöiden eli suoraan veronmaksajien piikkiin.

Kulmuni jatkaa keskustan puheenjohtajana ainakin syksyn puoluekokoukseen. Ero ministerin tehtävistä oli iso yllätys hallituskumppaneille.

Pääministeripuolue Sdp:stä vakuutetaan, että Katri Kulmunin (kesk) päätös lähteä valtiovarainministerin paikalta tuli kaikille perjantaina yllätyksenä, pääministeri Sanna Marinia (sd) myöten.