Sähköpostit paljastavat – näin Kulmunin erityisavustaja painoi päälle saadakseen kouluttajaksi Tekirin: ”Kyse erityistarpeesta ja näin voidaan poiketa normista”

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet pitivät Kulmunin erityisavustajan toivetta ”hankintateknisesti mutkikkaana”, mutta asia järjesteltiin kuntoon.

Katri Kulmuni erosi perjantaina valtiovarainministerin paikalta esiintymisvalmennuksesta syntyneen kohun vuoksi.

Kulmuni sai esiintymisvalmennusta viestintätoimisto Tekiriltä 56 203 euron edestä. Esiintymisvalmennus meni ministeriöiden eli suoraan veronmaksajien piikkiin.

IS kertoi keskiviikkona, että hankintaprosessissa toimittiin vastoin valtioneuvoston hankintaohjetta.

Hankintaohjeen mukaan 20 000 euroa ylittävät hankinnat tulisi kilpailuttaa, mutta niin työ- ja elinkeinoministeriön kuin valtiovarainministeriönkin esiintymiskoulutuksesta maksamat summat ylittivät roimasti tämän rajan. Työ- ja elinkeinoministeriön osuus Tekir-laskutuksesta oli 29 884 euroa.

IS:n työ- ja elinkeinoministeriöstä saamat sähköpostiviestit paljastavat, että Kulmunin poliittinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen painoi päälle, jotta Kulmuni saa kouluttajakseen nimenomaan Tekirin ja Harri Saukkomaan. Ministeriön virkamiehet epäröivät, sillä ministeriöllä oli jo puitesopimus kahden viestintätoimiston kanssa.

Katri Kulmunin esiintymisvalmennus alkoi elokuun 2019 alussa, kun hän oli kampanjoimassa keskustan puheenjohtajaksi. Kuvassa Kulmuni poistuu eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen.

Viestinvaihto käytiin 5.–7. elokuuta eli vain päiviä ennen keskustan puheenjohtajakiertueen alkamista. Kulmuni valittiin keskustan puheenjohtajaksi syyskuun alussa.

Viestittely alkoi 5. elokuuta kello 17.16. Aloitteen tekijänä oli Jääskeläinen.

– Mikko, ministeri haluaa itselleen kunnollisen viestintäkoulutuksen. Haluamme sen toteuttajaksi Tekirin, jonka tarjous ohessa (liite). Tämän lisäksi haluamme puitesopimuksen Tekirin kanssa, että kun viestinnällisiä tilanteita tulee, jossa tarvitsemme ulkopuolista sparrausta, niin voisimme käyttää joustavasti Tekirin (Saukkomaa) palveluita. Tämän puitesopimuksen palveluiden käyttö on siis satunnaista, mutta tuon valmennusprojektin toteutamme mahdollisimman pian. Kuinka tämä etenee hallinnossa ja saadaan hoidettua päätökseen rivakasti? Jääskeläinen tiedusteli työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaalta.

Koivumaa vastasi Jääskeläiselle seuraavana päivänä.

– Moi Kari. Tämä voi olla hankintateknisesti mutkikkaampi juttu, sillä ministeriöllä on puolen valtioneuvoston kanssa kilpailutetut kumppanit, joiden kanssa meillä siis on jo puitesopimus. Kumppanimme ovat Ellun Kanat ja Kitchen. Onko Tekiriä kaavailtu etenkin kriisiviestintäkumppaniksi?

Kriisiviestinnän asiantuntijana tunnettu Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa konsultoi Kulmunia 700 euron tuntitaksalla.

Jääskeläisen vastaus tuli vain kolme minuuttia myöhemmin.

– Terve, me emme missään nimessä halua Kanoja mitenkään tähän. Kyse on ministerin viestinnästä ja sen kehittämisestä, joten ministerillä lienee oikeus valita haluamansa yhteistyökumppani (luotettava). Tekir tulee vastaamaan ministerin viestinnän kehittämisestä ja koulutuksesta sekä tarvittaessa konsultoi eri tilanteita.

Koivumaa laittoi vastausviestistä kopion työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Kari Klemmille.

– Ymmärrän hyvin näkemyksenne Kanojen käytöstä. Meitä kuitenkin sitoo hankintalaki, olemme itse asiassa siitä vastaava ministeriö, ja siitä poikkeamiset nousevat helposti otsikoihin. Hankintalaki on monimutkainen kokonaisuus, enkä minä kärkipään kaveri sen tulkitsemissa, joten otan tähän mukaan kaimasi HEHA:sta, joka ymmärtää näitä kenties parhaiten talossa. Kari K. osannee vastata, miten tämän kanssa voidaan menetellä.

Klemm kertoi Jääskeläiselle ymmärtävänsä ”sparraustarpeen” ja myöntyi Tekirin käyttämiseen, vaikka näki ongelmalliseksi sen, että ministeriössä olisi päällekkäisiä sopimuksia.

Kokoomuksen ex-puoluesihteeri Taru Tujusen johtama Ellun Kanat -viestintätoimisto ei kelvannut Jääskeläiselle.

– Ehdotan, että tämä Tekirin 3x 3 h 13 600 € tehtäisiin erillisenä yhteistyössä viestinnän kanssa ja perusteltaisiin nimenomaan Emin/hallituksen aloituksella, EU-pj:llä jne. erityisellä tarpeella. Se jää vielä VN:n vähäisen hankinnan 20 t € rajan alle.

– Mikko on oikeassa, että olemme hankintalakiministeriö. Ja olemme nykyään VN:n yhteisten hankintaohjeiden ja menettelyjen alla. Sieltä tulee periaatteet hyödyntää ensisijaisesti voimassaolevia sopimuksia, selvittää Hanselin puittareiden mahdollisuudet ja katsoa kilpailutusmahdollisuudet pienemmissäkin kokonaistaloudellisen edullisuuden hyödyntämiseksi. Ja tehtyjä hankintoja kyselevät niin VTV kuin media säännöllisesti. Kahta päällekkäistä yleistä sopimusta ei oikein voi olla. Ja noiden rajojen kanssa kannattaa olla tarkkana. Tietysti Emi (elinkeinoministeri) määrittää tarpeensa. Ja päättää asioista talossa osaltaan. Nämä on tuotava kuitenkin esille, että ei jouduta hankaliin tilanteisiin, Klemm huomautti.

Jääskeläinen vastasi Klemmille ja Koivumaalle alleviitaten uudelleen, että heille ei kelpaa mikään muu toimisto kuin Tekir.

– Terve miehet, ymmärrän pointtinne erinomaisen hyvin. Vaan ministerin tarpeet lienevät aina vähän erikoistapaus, ja jos hän haluaa oman (luotettavan) palveluntarjoajan näin herkässä ja ministerin tehtävän hoitoa varten kriittisessä asiassa (viestintä), niin lienee helppokin perustella, miksi päädytään tähän ratkaisuun. Viestinnän ja etenkin kriisiviestinnän osalta ei taida olla oikein muita oikeita huippuosaajia kuin Tekir/Harri S.

– Summa summarum. Viedäänkö päätökseen kuin Kari esittää. Kyse erityistarpeesta (ministeri), ja näin voidaan poiketa normista. Hassua sinällään, että näissä palveluissa Hanselilla näin suppea valikoima, koska nimenomaan kyse hyvin herkästä asiasta, joka perustuu luottamukseen ym. delikaatteihin seikkoihin. Ottaako Kari asian prosessiin ja hoitaa päätöksen? Jääskeläinen päätti viestinsä.

Klemm vastasi, että Jääskeläisen ehdotus käy, jos se käy viestintäjohtaja Koivumaalle.

– Sopii Kari K. Kiitos, Koivumaa kuittasi.

Jääskeläinen vastasi, että olisi hienoa, jos asia saataisiin päätökseen.

– Kiitos teille molemmille. Kari, jos sopimusta pitää justeerata, niin voinet ottaa suoraan yhteyttä Tekiriin? Jääskeläinen kysyi.

Klemm välitti lopuksi kiitokset Jääskeläiselle ja Koivumaalle.

– Tnx molemmille.

Tämän jälkeen Klemm lähetti Jääskeläiselle sopimusluonnoksen ja kertoi, että hän ja ministeriön henkilöstö- ja hallintojohtaja allekirjoittavat sopimuksen.

– Kari, tämä ok. Tämä on siis se sopimus, jolla ostetaan tapauskohtaisesti viestinnän konsultointia? Sitten oli erikseen se tarjous, jonka hinta oli jotain 13 000? Jääskeläinen tarkensi.

– Tämä on siihen 13 600 tarjouskokonaisuuteen sopimus. Eli varsinaisesti tähän uuden tehtävän haltuunottoon. Ja rajattu Emiin. Tekirin tarjouksessa on lisätilaushinnatkin. VN:n vähäisen hankinnan raja on 20 t, ja kun ollaan sen alla, menettely on helpompi perustella. Talolla on varsinainen puitesopimus sitten muun strategisen ja yleisen viestinnän osalta, Klemm vastasi.

Jääskeläisen ja työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten välisistä sähköposteista kertoi ensimmäisenä Iltalehti.