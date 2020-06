Puoluesihteeri Pirkkalainen Kulmunin erosta: ”Keskustalle hirvän raskas ja surullinen päivä”

Riikka Pirkkalaisen mukaan laahaavilla kannatusluvuilla ei ollut mitään tekemistä Katri Kulmunin henkilökohtaisen ratkaisun kanssa.

Keskustan puoluejohtoa kokoontui Katri Kulmunin dramaattisen ilmoituksen jälkeen keskustan puoluetoimistolle Helsingin Apollonkadulle. Ministerin tehtävänsä jättänyt Kulmuni ei puoluetoimistolla ollut.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan eropäätös oli täysin Kulmunin oma henkilökohtainen ratkaisu. IS kysyi Pirkkalaiselta vaikuttiko ratkaisuun se, että ministeriöiden maksamien viestintäpalvelujen käyttö puoluekokouspuheen harjoitteluun on poliisilla esiselvityksessä ja siitä olisi voinut kehkeytyä mahdollisesti myös ministerivastuuasia.

– Tämä oli hänen henkilökohtainen ratkaisunsa hänen ministeritehtävästään. En kaikkea prosessia osaa kuvata, mitä ministeriössä on tapahtunut. Tämä on keskustalle hirveän raskas ja surullinen päivä. Puolue kokonaisuutena on tietenkin tukenut puoluejohtajaansa, Pirkkalainen kommentoi.

Pirkkalainen vakuutti keskustan kenttäväen luottamuksen Kulmunin ministeritehtävien hoitoon olleen vahvaa.

– Sulattelemista tässä on ollut.

Pirkkalainen ei halunnut ottaa kantaa siihen, johtaako Kulmunin ratkaisu lopulta myös keskustan puheenjohtajakisan käynnistymiseen tai siihen, onko laahaavilla gallupluvuilla oma osansa päätöksen takana.

– Ei. Katri teki oman ratkaisunsa ministeritehtävään liittyen. Kytkentään puolueen tilanteeseen tällä ei missään nimessä ole ollut.

Iltalehti kertoi aiemmin perjantaina ensimmäisenä Kulmunin avustajan Kari Jääskeläisen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käymästä suorasukaisesta viestinvaihdosta liittyen haluun saada Kulmunille sparraus- ja viestintäapua nimenomaan Harri Saukkomaan Tekiriltä. Jääskeläinen ilmoittaa viesteissä suoraan, että tehtävään ei haluta käyttää kumpaakaan ministeriön kahdesta yhteistyökumppanista, jotka ovat Ellun Kanat ja Kitchen. Myös IS on saanut viestit haltuunsa.

– Minä en osaa kommentoida siihen, miten prosessi ministeriön sisällä hankintasopimuksen kanssa on mennyt. Puolueella ei ole ollut mitään tekemistä sen prosessin kanssa. En ole niitä viestejä nähnyt.

Pirkkalainen painotti Kulmunin kantaneen vastuun siitä, jos virheitä on tehty.

Pirkkalainen ei halunnut ottaa kantaa siihen, onko eduskunnan puhemies Matti Vanhanen vahvin ehdokas Kulmunin tilalle valtionvarainministeriksi.

– Sen verran olen ehtinyt pohtimaan seuraavia askeleita, että valintakokous järjestetään sunnuntaina.