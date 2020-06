Kohukoulutukset vetänyt Harri Saukkomaa arvioi Kulmunin eroa: ”Kohun keskelle joutujalla on aina tämä vaihtoehto”

Harri Saukkomaa on entinen toimittaja ja nykyinen yritysjohtaja.

Kulmunia valmentanut viestintäkonsultti Harri Saukkomaa ei myönnä olevansa ministerierosta yllättynyt. ”On tehty, mitä asiakas haluaa.”

Katri Kulmunille (kesk) viestintäkoulutusta antanut Tekir-konsulttiyrityksen perustaja Harri Saukkomaa ei sano juuta tai jaata Kulmunin erosta valtioministerin pestistä.

– Se on hänen päätöksensä. En oikeastaan voi ottaa kantaa, eikä minulla ole siitä mielipidettä. Nämä ovat ihmisen omia päätöksiä.

– 12 vuoden aikana olen seurannut aika montaa tilannetta, ja kohun keskelle joutujalla on aina tämä vaihtoehto.

Saukkomaa ei ota kantaa siihen, onko hän tai hänen yrityksensä jollakin tapaa osasyyllinen Kulmunin eroon. Hän sanoo, että sopimuksia on noudatettu ja valmennussuhteessa tehty, ”mitä asiakas on toivonut”. Tekir on tiennyt, että ministeriöt ovat maksaneet koulutukset.

– Pitäähän meidän lähettää lasku maksajalle.

Keskustelun ytimeen on noussut, saiko Kulmuni apua esiintymiseen ensisijaisesti ministerinä vai puoluepoliitikkona. Valmennussopimus solmittiin elokuussa 2019, ja Kulmuni voitti puoluejohtajakilvan syyskuussa 2019. Suomen Kuvalehti uutisoi Kulmunin koulutuslaskusta tiistaina.

Katri Kulmuni kertoi erostaan perjantaina hyvin lyhyessä tiedotustilaisuudessa.

Saukkomaa katsoo valmentaneensa Kulmunia nimenomaan ministerinä.

– Ministeriöt ovat tilanneet valmennukset, joten ministeriä koulutettiin.

Suomen Kuvalehti kirjoittaa, että on käyttänyt ministeritehtäviinsä hankittuja palveluita myös keskustan puheenjohtajuuteen liittyvään viestintäkonsultointiin, sillä lehden tietojen mukaan Kulmuni sai kahden tunnin valmennuksen Antti Rinteen eropäivänä 3. joulukuuta ennen A-studion suoraa lähetystä, jossa käsiteltiin hänen toimiaan puheenjohtajana.

– Mutta kuten Kulmunikin on sanonut, puoluejohtajan ja ministerin rooleja on vaikea erottaa toisistaan, Saukkomaa sanoo.

Kulmuni avasi puheharjoituksia perjantaisessa tiedotustilaisuudessa, jossa hän kertoi eroavansa.

– Puheharjoituksessa harjoittelin esimerkkinä puoluekokouspuhetilannetta. Sitä ei olisi pitänyt tehdä. Tehdyt harjoitukset ovat olleet hankintasopimuksen mukaisia, mutta jälkiviisaana ymmärrän, että maailman kaikista puheista juuri tuota ei olisi tullut käyttää.

– Siinä hetkessä en kiinnittänyt asiaan huomiota. Harjoitteissa ei olisi pitänyt olla lainkaan osia, joissa voi nähdä liityntöjä toimintaani puolueen johdossa.

Saukkomaa sanoo, että yleisellä tasolla puhumista harjoiteltaessa on hyvä harjoitella erilaisia tilanteita.

Mediassa puhumisen vaatimukset ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Tekir kouluttaa vuodessa noin 200 ihmistä, joista poliitikkoja on ”alle tusina”. Valtaosa on liike-elämästä.

– Liikkuva kuva on kaikkialla ja upotettuna kaikkiin tiedotusvälineisiin. Se on tehnyt yritysjohtajien ja poliitikkojen elämästä vaativampaa. Media on päällä ympäri vuorokauden, Saukkomaa sanoo.

50 000 euron summaa hän perustelee sillä, että valmennuksissa on usein läsnä neljäkin kouluttajaa. Sessioiden lisäksi Kulmuni on saanut kahdenkeskeistä konsultaatiota, SK:n mukaan paljon juuri Saukkomaalta, joka laskuttaa 700 euroa tunnilta.

– Hän on käsitykseni mukaan kehittynyt esiintyjänä todella hyvin, Saukkomaa sanoo.