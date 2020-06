Oppositiojohtajat kiittelivät ministerin eropäätöstä – ”Kulmuni oli käytännössä pakotettu tekemään tämän”

Perusuomalaisten ja kokoomuksen puheenjohtajat eivät nähneet Kulmunille muuta vaihtoehtoa.

Oppositiojohtajien mielestä valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) teki oikein, kun hän erosi valtiovarainministerin tehtävistään.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon (ps) mukaan Kulmunin vaihtoehdot olivat vähissä.

– Kulmunilla ei tuossa tilanteessa ollut vaihtoehtoja. Onko tässä tapahtunut oikeudellisesti kyseenalaista? Se jää selvitettäväksi, mutta näytti ilmeiseltä, että konsulttipalveluja hankittu ohjeiden mukaisesti eikä niitä rahoja käytetty sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen. Ei valtiovarainministeri, eikä kukaan ministeri voi toimia sillä tavalla.

– Hänellä on velvollisuus tällaisissa asioissa velvollisuus tietää. Virkamiehet ovat tehneet selväksi, että virkaporras luottaa ministerin harkintaan, eikä ala kyseenalaistaa ministerin päätöksiä. Kyllä se vastuu on ministerillä itsellään olla tietoinen, Halla-aho kommentoi IS:lle.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mielestä ministerillä on vastuu ministeriönsä asioista ja Kulmuni kantoi nyt poliittisen vastuunsa.

Myös puheenjohtaja Petteri Orpon (kok) mielestä Kulmunilla oli pakkopäätös, ja Orpo piti päätöstä inhimillisesti kovana.

– Kulmuni oli käytännössä pakotettu tekemään tämän. Se tuntuu inhimillisesti tosi kovalta. Hän joutui tekemään näin, siihen on paljonkin eri syitä. Laskut päällimmäisenä.

– Jos katsoo eteenpäin, olen tosi huolissani siitä, että meillä on koronakriisi ja talouskriisi, ja näyttää siltä, että hallitus ei ainakaan tällä hetkellä ole vastuunkannon kykyinen. Hallitusohjelmaa ei oikeastaan ole tällä hetkellä olemassa, se on kirjoitettava uusiksi. Huoli on aika iso, Orpo totesi IS:lle.