Perussuomalaiset käytti Ano Turtiaista kohtaan kaikkein ankarinta vaihtoehtoaan – ”Ei meillä ole tarkoitus pelotella”

Kansanedustajan Ano Turtiaisen (ps) edustajainura perussuomalaisten eduskuntaryhmässä päättyi eilen torstaina lyhyeen, kun ryhmäkokous päätyi yksimielisesti erottamaan hänet toistaiseksi sopimattomien some-kommenttien vuoksi.

Sen puolue vielä pystyi nielemään, että Turtiainen nimitti alkuvuodesta Helsingin poliisin rikoskomisario Jari Taposta Twitterissä munattomaksi nillittäjäksi.

Keskiviikkona Turtianen kuitenkin ylitti perussuomalaisten rajan pilkkaamalla Twitterissä vainajaa.

Perussuomalaisten sääntöjen mukaan edustajalle on mahdollista antaa huomautus, varoitus ja erotus ryhmästä joko määräajaksi tai pysyvästi.

– Tämä on pysyvä erottaminen, toisin sanoen toistaiseksi voimassa oleva erottaminen. Se on juridisesti kaikkein ankarin vaihtoehto, mikä on ryhmän käytettävissä, ryhmänjohtaja Ville Tavio sanoi.

Halutessaan Turtiainen voi hakea takaisin ryhmän jäseneksi vuodenvaihteen jälkeen, jos hän korjaa käytöstään.

Perussuomalaisten ryhmässä pohdittiin Ilta-Sanomien tietojen mukaan myös Turtiaisen määräaikaista erottamista, mutta lopulta päädyttiin siihen, että vuosi on sopiva aika selvittää, onko Turtiainen muuttanut käytöstään vai ei.

– En osaa ennustaa jatkosta, sitä pitää häneltä itseltään kysyä, että miten hän aikoo käyttäytyä, Tavio pohtii.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho perusteli erotusta myös toistuvalla huonolla käytöksellä sosiaalisessa mediassa.

Turtiainen ei ollut aiemmin saanut käytöksestään varoituksia, mutta aiheesta oli keskusteltu edustajan kanssa.

Puolueen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Riikka Purran (ps) mukaan aihe oli puhuttanut myös puoluejohdon kokouksissa pitkin matkaa.

– Siihen on aiemmin jo puututtu. Eikä siitä ole seurannut sitä, mitä olisimme toivoneet, että siitä seuraa. Sen takia tällainen päätös, Purra perustelee.

Perussuomalaiset on painottanut useasti kannattavansa laajaa sananvapautta, ja sen mukaan ihmisten tulee kestää häiritsevää ja loukkaavaa tekstiä. Vihapuhekortilla sen sijaan kielletään puolueen mukaan monipuolinen kansalaiskeskustelu.

Miksi kamelin selkä napsahti juuri nyt Turtiaisen kohdalla?

Esimerkiksi kansanedustaja Juha Mäenpäätä (ps) epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kun hän rinnasti Valtiosalissa pitämässään puheessa turvapaikanhakijat ja vieraslajit.

Syytteen nostamiseen edellytetään viiden kuudesosan kansanedustajista lupa, mutta perussuomalaiset on jo kertonut estävänsä syytteen nostamisen 39 kansanedustajallaan.

– Se on ryhmän harkinta. Ryhmä harkitsee aina tapauskohtaisesti. Tässä katsottiin, että kriteeri täyttyy, Tavio perustelee, kuvaillen Turtiaisen viestiä vainajaa loukkaavaksi ja rasistiseksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Purra ei kuitenkaan usko, että Turtiaisen erottaminen saa muut ryhmän edustajat varovaisemmiksi ulostuloissaan.

– Ei meillä ole tarkoitus mitään pelotella tässä. Tämä kohdistuu kyllä ihan vain tähän yhteen kyseiseen edustajaan ja hänen toimintaansa.

Tavion mukaan on kuitenkin mahdollista, että jatkossakin huonosta some-käyttäytymisestä tulee vastaavia seuraamuksia.

Tavion mukaan perussuomalaiset haluavat olla puolue, joka käy järkikeskustelua, eikä asiattomuuksia voida hyväksyä.

– Sääntömme lähtee siitä, että käytöksen tulee olla vakaata, arvokasta, eikä se saa loukata muita, Tavio sanoi.

Viestissään Turtiainen pilkkasi poliisiväkivallan seurauksena hiljattain menehtynyttä amerikkalaista George Floydia, joka näkyi tämän julkaisemassa kuvassa poliisin puristusotteessa. Miehen kasvot oli maalattu punaiseksi, ja viereen kirjoitettu Pink Floyd.

– Oletteko huomanneet, mitä lähempänä hyvinvoinnin alueella ollaan "tasa-arvoa", sitä enemmän siellä on rähinöitä, Turtiainen kysyi viestissään.

Eduskuntaryhmän eilinen päätös oli kuitenkin yksimielinen, ja siihen päädyttiin pitkän keskustelun jälkeen. Etäyhteydellä kokoukseen osallistunut Turtiainen pahoitteli toimintaansa ryhmälle.

– Se ei tällä kertaa riittänyt, Tavio sanoi.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Turtiaista itseään kommentoimaan erottamistaan.

Perussuomalaisista erotetut:

Vuonna 2013 perussuomalaisten puoluehallitus erotti kansanedustaja James Hirvisaaren (ps) puolueen jäsenyydestä sen jälkeen, kun hänen vieraansa teki eduskunnan lehterillä natsitervehdyksen, jonka Hirvisaari valokuvasi.

Kansanedustaja oli aiemminkin ollut esillä rasististen lausuntojensa takia.

Hirvisaarella on myös tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeuden mielestä hän kirjoitti solvaavasti muslimeista blogissaan, jossa hän totesi muslimimaahanmuuton tuovan mukanaan muun muassa huumeita, ryöstelyä, raiskausrikoksia, pedofiliaa ja lopulta jopa terrorismia. Teksti oli oikeuden mukaan yleistävä ja syrjivä, koska se kohdistuu yleisesti kaikkiin muslimeihin.

Puolueen kansanedustaja Olli Immonen sen sijaan nostatti vuonna 2015 kohun monikulttuurisuutta vastustavalla Facebook-kirjoituksellaan. Hän kirjoitti muun muassa unelmoivansa "vahvasta ja urheasta kansakunnasta, joka kukistaa painajaisen nimeltä monikulttuurisuus".

Aiemmin samana kesänä Immonen oli herättänyt huomiota poseeraamalla samassa ryhmäkuvassa kansallissosialistisen Suomen Vastarintaliikkeen jäsenten kanssa Eugen Schaumanin haudalla Porvoossa.

Immonen erosi itse hieman tämän jälkeen perussuomalaisten eduskuntaryhmästä määräajaksi, mutta palasi takaisin jo parin kuukauden jälkeen.