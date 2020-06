Kulmunin koulutusjupakka yllätti puoluejohdonkin – omilta tulee kipakkaa kritiikkiä: ”Uskottavuutta hankala saada koulutuksella”

Keskustan johdossa ei tiedetty Kulmunin kouluttautuneen ministeriöiden laskuun. Kulmuni maksoi koulutukset lopulta julkisen paineen edessä.

Keskiviikkona kello 19.41 toimitusten sähköposteihin tuli tiedote, jossa valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ilmoitti maksavansa esiintymiskoulutusten kustannukset ministeriölle takaisin.

Kyse oli kalliista paukusta jopa ministerin tuloilla: viestintätoimisto Tekir järjesti Kulmunille syksyn ja alkukevään aikana esiintymisvalmennusta arvonlisäveroineen 56 203 euron edestä.

– Vaikka sopimukset kestävät oikeudellisen tarkastelun, ei se yksistään riitä. Ymmärrän asiaa kohtaan esitetyn kritiikin, Kulmuni kirjoitti.

Samalla keskusta yritti sammuttaa kohun, joka oli ehtinyt kestää reilun vuorokauden.

Suomen Kuvalehden uutinen Kulmunin koulutuksista julkaistiin tiistaina kello 18.08.

Koulutusjupakka yllätti keskustan puoluejohdonkin, jossa ei tiedetty Kulmunin kouluttautuneen ministeriöiden eli suoraan veronmaksajien piikkiin. Esiintymisvalmennusta oli annettu niin hallitus- kuin koronakriisinkin keskellä.

– Olisi asiasta voinut puoluejohdolle kertoa. Ongelmaa ei olisi syntynyt, jos koulutusta olisi ostettu puolueen piikkiin, keskustan eduskuntaryhmästä kommentoidaan.

Aloite kouluttautumisesta tuli Kulmunilta, mutta käytännön junailun hoiti Kulmunin poliittinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen, joka on merkitty toiseksi yhteyshenkilöksi valtiovarainministeriön ja Tekirin välisessä sopimuspaperissa.

Kulmunin poliittinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen hoiti käytännön junailun Kulmunin esiintymisvalmennusasiassa.

Kun Kulmunilta kysyttiin tiistai-iltana MTV:n haastattelussa, näkeekö hän mitään ongelmaa siinä, että valmennuslaskut on ohjattu ministeriöille eli suoraan veronmaksajille, niin Kulmuni sanoi, että ”esiintyminen jännittää minua”.

Seuraavana päivänä Kulmuni perui Ylen haastattelun, kun Yle ei luvannut olla kysymättä Kulmunilta koulutusasiasta. Muutaman tunnin asiaa pohdittuaan Kulmuni suostui Ylen haastatteluun.

Kun IS kysyi Kulmunin haastattelua, Jääskeläinen kuittasi, että Kulmuni on antanut asiasta kommentit jo Ylelle.

Päivän aikana selvisi, ettei Tekir-hankintaa ollut kilpailutettu, vaikka valtioneuvoston hankintaohjeen mukaan yli 20 000 euron hankinnat tulisi kilpailuttaa. Raja paukkui etenkin työ- ja elinkeinoministeriössä, jonka osuus Tekir-laskuista oli 29 884 euroa.

Keskiviikkoiltana valtiovarainministeriö julkisti oikeudellisen arvion, jonka mukaan sopimuksiin ei liity oikeudellisia tai hallinnollisia epäselvyyksiä, mutta hankinnan ennakoitu arvo ja suorahankinnan käytön syy olisi pitänyt perustella hankintayksikölle jäävään tilauskappaleeseen, tietojärjestelmään tai muistioon.

Illan uutinen oli kuitenkin se, että Kulmuni oli päättänyt maksaa koulutuslaskut itse. Kulmunin lähipiirissä ratkaisua perustellaan ”asiasta syntyneellä keskustelulla”.

– Se on kokonaisharkintaa, IS:lle kuvaillaan.

Kulmuni päätyi maksamaan koulutukset julkisen paineen edessä, mutta ratkaisu saa tunnustusta keskustalaisilta, tilannetta kuvaillaan jopa kohtuuttomaksi Kulmunin kannalta.

– Osoitti Katrilta erittäin suurta selkärankaa tulla siihen johtopäätökseen, että hän maksaa rahat itse, oikea teko, kansanedustaja Joonas Könttä sanoo.

Kohun myötä kriisiviestinnän opeille tuli tarvetta. Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo, että kohun synnyttyä ajatustenvaihtoa käytiin ”tiiviisti ja asiaa mietittiin monella eri tavalla”.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ei ollut tietoinen Kulmunin esiintymisvalmennuksesta. Pirkkalaisen mukaan vastaava koulutus olisi voitu tarjota puolueen toimesta.

– Jo hyvin varhaisessa vaiheessa oli pöydällä vaihtoehto, että hän maksaa itse koulutukset takaisin, Pirkkalainen sanoo.

Pirkkalainen kertoo tarjonneensa sitä mahdollisuutta, että puolue olisi maksanut koulutuksesta kertyneet laskut, mutta ”Kulmuni teki periaatteellisen ratkaisun ja kantoi siitä itse taloudellisen vastuun”.

– Kriiseistä pitää pystyä pääsemään mahdollisimman nopeasti ulos. Julkinen paine asettaa yleensä ihmiset tekemään tiettyjä ratkaisuja, se (kohu) hoidettiin niin hyvin kuin sen pystyi hoitamaan, toinen keskustalainen sanoo.

– On jopa ministerin palkalla aika kova veto maksaa koulutukset itse, kyllä sillä sitä (kohua) vähän paikattiin, kolmas arvio kuuluu.

Ongelmaksi keskustassa nähdään koulutuksen hinta, jota luonnehditaan ”liian kalliiksi”. Valmennuspaketin hinta yllätti Kulmunin itsensäkin.

Kulmunin kiirastuli ei ole ohi, vaikka koulutusjupakka painuisikin unholaan. Keskustan kannatus painui Ylen tuoreessa gallupissa 10,7 prosenttiin, mikä on herättänyt jo keskustan eduskuntaryhmässä kysymyksen Kulmunin mahdollisuudesta jatkaa keskustan johdossa syyskuussa järjestettävän puoluekokouksen jälkeen.

Keskustan heikko kannatus on herättänyt kysymyksen Kulmunin mahdollisuudesta jatkaa keskustan puheenjohtajana syyskuun puoluekokouksen jälkeen. Esillä on ollut muun muassa Annika Saarikon nimi.

– Kentän sietokykyä mitataan, kun gallupit ovat niin umpisurkeita. En pitäisi yllätyksenä, vaikka tulisi haastajia Saarikko, Kaikkonen, Kurvinen -akselilla, vahvimpana Saarikko. Kulmuni hoitaa hyvin asioita. Kyse on siitä, kuinka uskottava pystyt olemaan julkisissa esiintymisissä. Onko uskottavuutta vai ei? Sitä on hankala saada koulutuksella, keskustan kansanedustaja ruotii.

– Tällaiset kohut sitä (uskottavuutta) koettelevat. Kritiikki on puheenjohtajan persoonassa, ei olla tyytyväisiä esiintymiseen ja linja on epäselvä. Puheenjohtajalla on tietty kuherruskuukausi, jonka aikana puolue pitäisi ottaa hanskaan. Näyttää siltä, että ei hän ole sitä ottanut, toinen keskustan kansanedustaja arvioi.

Keskustan taustavaikuttaja sanoo, että olisi kummallista, jos heikossa galluptilanteessa ”ei arvioitaisi kriittisesti kaikkea”. Hänen mukaansa kritiikkiä ei pidä kohdistaa vain puheenjohtajaan.

– Jossainhan on se vika, jos kannatus ei nouse. Todennäköisesti vähän kaikessa.