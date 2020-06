Eduskunta keskusteli EU:n elvytysrahastosta: Näin eri puolueet kommentoivat 750 miljardin tukipakettia

Pakettiin sellaisenaan suhtauduttiin kriittisesti niin oppositiossa kuin hallituksessakin.

Viime viikolla EU:n komissio antoi esityksensä suuresta koronaelvytyspaketista, jonka suuruus olisi jopa 750 miljardia euroa.

Suomen osuus olisi reilut 8 miljardia, josta Suomi saisi takaisin noin 3 miljardia euroa.

Suomen EU-ministerivaliokunta linjasi torstaina, että komission ehdotus elvytysrahastoksi ei ole Suomen hyväksyttävissä ainakaan sellaisenaan. Suomi vaatii esitykseen useita muutoksia. Esimerkiksi Suomi vaatii, että esitys on liian suuri ja lainamuotoinen menettely olisi Suomen kannalta parempi.

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan lahjarahaa ei tulla missään vaiheessa hyväksymään. Lisäksi tuen pitää kohdistua niille aluille, joita korona on erityisesti koetellut.

Suomen kannasta päättää lopullisesti suuri valiokunta, joka kuulee asiantuntijoita huomenna.

Torstainen keskustelu oli kaikkien puolueiden osalta melko kriittinen. Komission ehdotus sellaisenaan ei saanut puolueiden kannatusta, vaan jokainen puolue näki ehdoissa, summassa tai jakotavassa kritisoitavaa. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kanta koko unionin toimintaa kohtaan oli vielä muitakin puolueita kriittisempi.

Edustajien puheissa toistui myös huoli, että saadaanko unionista myös muita maita tukemaan Suomen epäilevää kantaa ehdotettua tukipakettia kohtaan.

Elvytyskeskustelun alussa valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) sanoi, että kyseessä on suuri kokonaisuus. Suomen tulee olla varovainen kantaansa muodostaessa.

Kulmuni sanoi, että Suomi ei voi hyväksyä elpymisvälinettä komission esittämässsä muodossa.

– Lähtökohtamme on, että tuki on lainapainotteista. Olemme valmiita tarkastelemaan kaikkia vaihtoehtoja, mutta avustusmuotoisen tuen suhteellisen osuuden on pienennyttävä, Kulmuni sanoi.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käytti kansanedustaja Jani Mäkelä.

– Hallitus välittää meille Brysselin vaatimuksen, että lähettäisimme vanhoihin ja uusiin kriisimaihin lahjarahaa miljardeja euroja. Hallitus tuo eduskuntaan esityksen, johon ei ole ollut aikaa perehtyä, Mäkelä kritisoi.

Myös muut oppositiopuolueet kritisoivat sitä, että ryhmäpuheenvuoroja jouduttiin kirjoittamaan tietämättä hallituksen kantaa, sillä tieto EU:n elpymisrahaston käsittelystä saavutti kansanedustajat vasta iltapäivällä.

Mäkelä myös kyseenalaisti sitä, että voiko Suomi pienenä EU-maana vaikuttaa pakettiin, vai hukkuuko ääni kokonaan.

– Olemmeko sanoneet, että maksakaa itse pankkienne tappiot niin kuin mekin olemme tehneet. Keikatkaa ylisuuret velkanne, nostakaa verotusta tai leikatkaa menojanne, Mäkelä sanoi.

Kokoomuksen Anne-Mari Virolainen moitti hallitusta niin ikään siitä, ettei sen kanta ollut riittävän ajoissa kansanedustajien tiedossa. Virolaisen mukaan kiireinen menettely vähättelee eduskunnan arvovaltaa.

Kokoomus piti komission tavoitetta hyvänä, mutta kritisoi esitystä siitä, ettei se kohtele EU-maita tasa-arvoisesti. Virolainen korosti, ettei rahaston varoilla voida korjata rakenteellisia ongelmia.

– Koronaelvytyksen täytyy painottua niille alueille ja sektoreille, jotka kärsivät koronakriisistä eniten, Virolainen sanoi.

Hallituspuolue Sdp:n puheenvuoron piti kansanedustaja Kimmo Kiljunen.

Kiljunen korosti, että EU:n jäsenmaiden on tehtävä yhdessä työtä, jotta koronaviruksen aiheuttamat ongelmat saataisiin torjuttua parhaalla tavalla.

Ehdotus ei sellaisenaan kuitenkaan tyydytä puoluetta.

– On syytä painottaa, että komission ehdotus on vasta alku virallisille neuvotteluille jäsenmaiden välillä ja se vaatii merkittäviä korjauksia, Kiljunen sanoi.

EU:n nopea elpyminen on kuitenkin SDP:n mukaan Suomen etu. Jokaisen maan tulisi kuitenkin saada vastata omasta taloudestaan ja veloistaan. Lisäksi elpymisrahaston pitäisi olla väliaikainen ja kooltaan pienempi.

– Jäsenmaat ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, ja unioni on Suomelle sekä tärkeä viitekehys että turvallisuusyhteisö. Tulevissa neuvotteluissa elpymisrahastosta tulee tarkasti arvioida budjetin käyttökohteita ja myös mitkä tulevat olemaan Suomen saannot.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah pelkää, että elpymisrahasto on fiskaaliunionin rakentamista.

Tämä siis voisi tarkoittaa sitä, että unioni muodostuu liittovaltiomaisemmaksi ja saa esimerkiksi verotusoikeuden.

Essayahin mukaan rahasto voi paisuttaa unionin velanottoa ja mahdollistaa verotuksen.

– Tälle kaikelleko Marinin hallitus on antamassa hyväksyntänsä, Essayah kysyi.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Jussi Saramo.

– Eurokriisissä jäsenmaat maksoivat tukipaketeista, joilla todellisuudessa pelastettiin saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja. Tämä virhe ei saa toistua, Saramo sanoi.

Hän sanoi, että on varmistettava elvytysvarojen suuntaaminen kunnianhimoisen vihreän ohjelman vauhdittamiseen ja että panostuksia kohdennetaan digitalisaatioon, osaamiseen, terveyteen ja sosiaalisten oikeuksien turvaamiseen.

Tuen saamisen ehtona tulisi olla ihmisoikeuksien turvaaminen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. Tuki ei myöskään saisi vaikuttaa Suomen sisäpolitiikkaan.

– On aivan keskeistä varmistaa, että komission talouspoliittista päätäntävaltaa ei kasvateta kansallisten parlamenttien kustannuksella. Elvytysrahaston ehdoista ei saa muodostua komission kiristysruuvia, jolla vaaditaan rakenteellisia uudistuksia tai talouskuria, eli kovaa yksityistämis- ja leikkauspolitiikkaa, Saramo sanoi.

Vihreiden Satu Hassi painotti ryhmäpuheenvuorossaan, että myös Suomi tarvitsee tukea.

– Tarttuvan taudin aiheuttama uhka ei koske vain yhtä maata. Sama pätee talouden koronatälliin. Mitä tapahtuu muissa EU-maissa, vaikuttaa myös meihin. EU:n yhteisiä toimia tarvitaan, mutta ne pitää valita viisaasti, Hassi sanoi.

Vihreiden mukaan tukipaketin koko on perusteltu, sillä koronakriisi on kooltaan ennennäkemätön unionin historiassa.

Hassin mukaan vihreät olisivat valmiita kasvattamaan unionin rahoitusta myös muiden kuin jäsenmaksujen kautta. Käytännössä kyse olisi pitkälti päästöveroista.

– Suhtaudumme myönteisesti siihen, että rahaa tulevaisuusinvestointeihin kerätään verottamalla haitallisia asioita, kuten hiilidioksidipäästöjä tai muovijätettä. Mitä enemmän yhteisiä investointeja rahoitetaan näin, sitä vähemmän meidän tarvitsee huolehtia yhteisen velan kasvusta ja Suomen takausvastuista, Hassi täsmensi.

Toimet on kuitenkin rahoitettava oikeudenmukaisesti.

Rkp:n Eva Biaudet sanoi ryhmäpuheenvuorossaan, ettei koronapandemian aiheuttamasta kriisistä selvitä rakentamalla uusia muureja Eurooppaan.

Biaudetin mukaan elvytyspaketti mahdollistaa, että eurooppalainen talous lähtee jälleen rullaamaan, mutta samalla voidaan siirtyä kestävää kehitystä kohden.

Rkp:n mukaan tukipaketti on siis perusteltu, mutta sen pitäisi olla lainapainotteisempi. Lisäksi tulee painottaa, että paketti on suunnattu nimenomaisesti kriisistä selviämiseen.