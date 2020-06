”Sosialismin marssia ei pysty näemmä estämään edes keskustapuolue” – hallitusta tentattiin EU-tukipaketista ja lisäbudjetista

Hallitusta kritisoitiin siitä, ettei sillä ole selvillä, miten lisälaina maksetaan. Hallitus kritisoi perussuomalaisia siitä, ettei se elä tässä maailmassa ja kokoomusta epäselvyydestä.

Kyselytunnilla keskusteltiin EU-tukipaketista ja hallituksen lisäbudjetista. Välihuutojen sävyttämä kyselytunti muodostui alussa pitkälti perussuomalaisten ja hallituksen väliseksi nokitteluksi. Kun siirryttiin puhumaan lisäbudjetista, vastakkain olivat kokoomus ja hallituspuolueet.

Opposition kansanedustaja Ari Koponen (ps) ja muut perussuomalaiset kokivat, että Suomi joutuu tukemaan asiansa huonosti hoitaneita EU-maita.

– Miksi te haluatte järkyttävän suuren yhteisvastuun taakan tulevien sukupolvien harteille, Koponen kysyi.

Jani Mäkelä (ps) kyseenalaisti, että onko EU:ssa kyse jo liittovaltiomaisesta rakenteesta. Mäkelä epäili myös, että tukipaketti voi viedä EU:n rikkaimpia maita köyhyyteen. Suomelle jää hänen mukaansa maksajan osa.

Saman puolueen Sanna Antikainen kysyi, kuinka paljon EU:ta ollaan valmiita auttamaan, johon valtionvarainministeri Katri Kulmuni (kesk) painotti, ettei Suomi ole vielä hyväksynyt tukipakettia.

Paketista aletaan vasta neuvotella ja eduskunta on mukana päätöksenteossa.

– Komission esitys ei Suomelle sellaisenaan käy, Kulmuni sanoi.

Hän myös muistutti, että viime hallituskaudella perussuomalaiset oli yhtä lailla hyväksymässä Kreikan tukipakettia.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan perussuomalaisten puheenvuoroista korostui maailma, jota ei ole olemassa ja jossa unohdetaan koronan olemassaolo.

– Tämä maailma mitä kuvaatte ja nämä tilanteet jota kuvaatte kertovat jostain muusta, kuin tilanteesta jossa olemme, Marin sanoi.

Pääministeri Marin painotti, että toimiva Euroopan unioni on Suomen etu. Kyse on siitä, että yhteisillä ratkaisuilla koetetaan elvyttää koko Euroopan taloutta.

Ennätyssuuri lisätalousarvio sai myös kritiikkiä osakseen.

Kokoomuksen Kai Mykkänen kaipasi työllisyyttä edellyttäviä toimia. Hänen mukaansa hallituksella ei ole varaa enää yhteenkään kokoukseen, joka ei luo työpaikkoja tai tuo lisätuloja valtiolle.

Marin muistutti jälleen, että koronatilanne on edellyttänyt elvytystoimia. Tuppurainen komppasi ja sanoi, että työllisyystoimien osalta tarvitaan rakennemuutoksia, joista yksi on kuntakokeilu, joka on juuri annettu.

Kokoomuksen Heikki Autto kysyi, kuinka suureksi veroaste voidaan Suomessa oikein nostaa.

Marinin mukaan tullaan käymään keskustelua siitä, kuinka voidaan varmistaa, että seuraavan kymmenen vuoden polku on taloudellisesti kestävä.

SDP:n Antti Lindtman piikitteli taloudesta huolissaan olevaa kokoomusta siitä, että vielä viime viikolla kokoomus halusi elvytystä ja esitti miljoonien eurojen tukia muun muassa yrityksille. Lindtmanin mukaan kokoomuksen pitäisi pikkuhiljaa päättää, haluaako se elvytystä vai leikkauksia.

Tästä keskustelu sai uutta pontta.

Kokoomuksen Petteri Orpo vastasi, että kokoomus kannattaa elvytystä, mutta hallituksen pitäisi valmistella konkreettinen suunnitelma elvytyksestä. Siinä pitäisi näkyä myös se, mistä aiotaan leikata.

– Tätä sosialismin marssia ei pysty näemmä estämään edes keskustapuolue, Orpo sanoi.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki sanoi, että näyttää, että kokoomus on käpertynyt vain Suomen rajojen sisäpuolelle.

– Ilmeisesti Angela Merkel on teidän mielestänne sosialisti, Arhinmäki sanoi ja viittasi siihen, että Saksassa ja muuallakin tehdään vastaavaa elvytystä.

Arhinmäki myös sanoi, ettei kokoomuskaan ole selkeästi esittänyt, mistä pitäisi leikata.