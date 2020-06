Perussuomalaisten kannatuslasku on pysähtynyt.

SDP on vankistanut asemaansa Suomen suosituimpana puolueena, kertoo Ylen tuore gallup. Pääministeripuolueen kannatus on kasvanut 1,1 prosenttiyksikköä edelliskuusta ja on nyt 23,2 prosentissa.

SDP:n etumatka perussuomalaisiin on jo peräti 5,1 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaisten kannatuslasku on kuitenkin pysähtynyt. Puolue nousi kakkoseksi ohi kokoomuksen, jonka kannatus putosi 17,5 prosenttiin.

Keskustan kannatus romahti peräti 1,5 prosenttiyksikköä 10,7 prosenttiin. Vihreät nousi keskustan ohi neljänneksi 11,9 prosenttiin.

Gallupin toteutti Taloustutkimus, joka haastatteli 11. toukokuuta–2. kesäkuuta yli 2 400 ihmistä. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.