Myös Keskustan Hanna Kosonen hankki Tekiriltä koulutusta – laskun maksoi ministeriö

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen Tekiriltä saaman kahden tunnin koulutuksen hinnaksi tuli 2 480 euroa. Puolustusministeri Antti Kaikkosta koulutettiin 5000 eurolla. Ministeriöt maksoivat nämäkin laskut.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) lisäksi myös muut keskustalaiset ministerit ovat tällä vaalikaudella osallistuneet viestintäkoulutukseen, jonka viulut on maksanut ministeriö.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) sai henkilökohtaista mediavalmennusta maaliskuun alussa.

Valmennuksen järjesti viestintätoimisto Tekir eli sama yritys, jonka esiintymisvalmennuksen palveluita Kulmuni on syyskuusta lähtien käyttänyt ministeriöiden piikkiin lähes 50 000 eurolla.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk).

Kososen koulutus kesti kaksi tuntia, siihen osallistui neljä kouluttajaa ja sen hinta oli yhteensä 2 480 euroa. Laskun maksoi kulttuuri- ja opetusministeriö.

– Kyseessä oli perusmediavalmennus, jossa käytiin läpi televisiohaastattelun perusasioita ja tehtiin harjoitteluhaastattelu, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriön viestintäjohtaja Mari-Kaisa Brander.

– Minulla ei ollut tietoa siitä, että muut ministeriöt olisivat ostaneet Tekiriltä mediavalmennuksia. Tämä oli ihan yksittäinen ostos.

Branderin mukaan valmennuksen pitää kuitenkin aina liittyä ministerintehtävään, jos ministeriö maksaa laskun.

– Tässä valmennuksessa ajatuksena oli se, että Kosonen aloitti tehtävässään elokuussa, ja yksi tärkeä osa-alue perehdytyksessä on myös perehdytys esiintymiseen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) taas osallistui 13. elokuuta markkinoinnin palvelutoimisto Avidlyn järjestämään yhden aamupäivän, eli kahden, kolmen tunnin pituiseen viestintäkoulutukseen.

Koulutus keskittyi erityisesti puolustusministeriölle ajankohtaisiin asioihin sekä haastatteluihin tv-studion olosuhteissa. Koulutukseen osallistuivat ministeri Kaikkosen lisäksi puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti sekä puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela.

Koulutuksen hinnaksi tuli 5 022 euroa, ja laskun hoiti puolustusministeriö.

– Osa hinnasta tuli siitä, että olimme tv-studion olosuhteissa. Paikalla oli myös kuvaaja, kaksi kouluttajaa ja tekninen tukihenkilö, kertoo ministeriön viestintäjohtaja Niina Hyrsky.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk)

Hyrskyn mukaan ministeriössä olisi varmasti järjestetty ylimmälle johdolle joka tapauksessa vastaavaa koulutusta, joten kyse ei ollut vain ministerin tarpeista.

– Pyrimme ministeriön viestintäyksikössä itsekin auttamaan henkilöstöämme viestintäasioissa, mutta kaikkea emme pysty itse toteuttamaan, kuten tv-studion olosuhteita.

Suomen Kuvalehti kertoi eilen tiistaina, että keskustalainen valtiovarainministeri Katri Kulmuni on syyskuusta lähtien käyttänyt viestintäkonsultti Harri Saukkomaan yrityksen palveluita lähes 50 000 eurolla.

Tekir on valmentanut Kulmunia esimerkiksi puheen pitämiseen ja esiintymisiin sekä yksittäistä haastattelua varten. Muiden konsulttien osalta sparraus on maksanut 350 euroa tunnilta, mutta Saukkomaan konsultoinnin hinta on ollut 700 euroa tunnilta ilman arvonlisäveroa.

Kulmunin käyttämät konsulttipalvelut on maksanut työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Muut keskustalaiset ministerit maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja elinkeinoministeri Mika Lintilä eivät avustajien mukaan ole saaneet tällä vaalikaudella koulutusta viestintätilanteisiin.

Hallitusviisikon loput ministerit ovat Kulmunia lukuun ottamatta pärjänneet pitkälti ilman minkäänlaista esiintymiskoulutusta.

Vihreät on järjestänyt sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) ministerikauden aikana kaksi esiintymiskoulutusta kahdelta eri palveluntarjoajalta. Yhteensä vajaat 5 000 euroa maksaneet koulutukset maksoi kuitenkin puolue itse, eikä sisäministeriö osallistunut kustannuksiin millään tavalla.

Pääministeri Sanna Marin (sd), opetusministeri Li Andersson (vas) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sen sijaan eivät ole osallistuneet tällä kaudella yhteenkään vastaavaan koulutukseen, lukuun ottamatta valtioneuvoston viestintäosasto järjestämää ministereille suunnattua ja Suomen puheenjohtajakauteen liittyvää esiintymiskoulutusta viime vuoden puolella.