Kommentti: Katri Kulmunia opetettiin esiintymään isolla rahalla – mutta hänen ongelmansa on muualla

Katri Kulmuni on hankalassa tilanteessa, koska keskusta on hankalassa tilanteessa.

Katri Kulmunissa henkilöityy koko keskustan hukkunut suunta, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Uutisessa valtiovarainministeri Katri Kulmunin esiintymiskoulutuksesta ei eniten yllätä 50 000 euron hinta. Sekään ei ällistytä niin paljon, että rahat maksoivat ministeriöt eikä Kulmunin johtama Suomen keskusta, joka eniten hyötyy puheenjohtajansa koulimisesta.

Eniten ällistyttää, mihin Kulmuni tällaista koulutusta tarvitsi.

Hän on valmiiksi esiintyjänä aivan hyvää suomalaisen poliitikon keskitasoa. Kulmunin ongelma on, että hänellä ei ole paljoakaan sanottavaa. Silloin puhetaito ei auta.

Suomen Kuvalehden uutisessa kerrottiin, että Kulmuni sai Tekir Oy:lta valmennusta 3. joulukuuta 2019, jolloin keskusta pakotti demaripääministeri Antti Rinteen eroamaan.

Se ei paljoa näkynyt, kun keskustapomot kuskasivat järkyttyneen näköistä Kulmunia ympäri kaupunkia tv-kameralta toiselle lausuntoja antamassa. Syntyi vaikutelma, että hän vain teki mitä muut käskivät. Ja puhui vain mitä oli pakko.

Loppupeleissä Rinteen ero kuitenkin laskettiin keskustassa Kulmunin voitoksi, koska kukaan muukaan ei kehdannut sitä nimiinsä ottaa. Se toi pikkuisen nuoren puheenjohtajan epätoivoisesti kaipaamaa arvostusta. Samoin valtiovarainministerin salkku.

Silti Kulmuni on yhä äärimmäisen varovainen puheissaan. Vaikutelmaa ajatuslingosta ei ainakaan julkisuudessa synny.

Siihen ei voi paljoa millään koulutuksella vaikuttaa, jos mielipiteitä ei kerta kaikkiaan ole.

Lastuna laineilla

Koronakriisi nosti hallituksen suosiota ja saattoi olla myös Kulmunin pelastus toistaiseksi. Kun tilanne pakottaa kaikki olemaan yhtä mieltä, ei tarvitse olla omaa mieltä.

Kun puhutaan isoista rahoista, pienet menettävät merkityksensä. Ei puhuta 50 000 eurosta vaan 5,5 miljardista eurosta vaikkapa tiistaina julkistetussa lisäbudjetissa. Valtiovarainministeri Kulmunilta odotetaan jatkossa suuria päätöksiä isoista rahoista.

Tilanne on hänelle ja muillekin keskustalaisille jakomielinen. Vielä vuosi sitten se oli pääministeripuolue tarkan euron hallituksessa. Juha Sipilä nosti Suomea edellisestä taantumasta keinoilla, joita 1990-luvulta lähtien on taottu Suomen kansan kalloihin. Leikkaamalla testataan kansan moraali.

Keskustassa Sipilän linjaa jäi hallitukseen vaalimaan Mika Lintilä, joka tippui Kulmunin tieltä valtiovarainministeristä elinkeinoministeriksi.

Nyt hallitusta neuvovat talousviisaat ovat kuitenkin sitä mieltä, että raha pitää pistää juoksemaan, jotta Suomen talous ei kokonaan hyydy. Tätä pitäisi tehdä käytännössä koko vaalikausi, vasta vuonna 2023 alkaisi vyön kiristys. Se on vaalivuosi ja vaaleissa ei leikkauksilla kampanjoida. Käytännössä asia jäänee seuraavalle hallitukselle.

Keskusta ei tiedä miten päin olisi, eikä tiedä Kulmunikaan. Oikea johtaja oikealla puolueelle oikealla hetkellä. Pyörii kuin hyrrä.

Keskustan kriisi jatkuu

Koronakriisi on pannut hetkeksi syrjään keskustan kriisin kannatuslukujensa kanssa.

Keskusta on Suomen poliittisen historian aatteellisesti joustavin puolue, mikä on sen pitkän vaikutusvallan salaisuus. Keskustan ajatus on ollut ruuhka-Suomen ulkopuolelle jäävien maakuntien puolustaminen. Kun katsoo Suomen karttaa, tämä on ymmärrettävää ja tarpeellistakin.

Nyt väki on valunut etelään ja keskustan voima heikentynyt. Sitä syö myös perussuomalaisten tulo kilpailijaksi ennen varmoihin kepukuntiin.

Suomalainen politiikka jakautuu entistä tiukemmin oikeaan ja vasempaan. Keskustan liikkumatila pienenee. Puolueessa elää ajatus alkaa uudeksi Rkp:ksi, kaikkien kaveriksi, joka kelpaa joka hallitukseen.

Rkp:n äänestäjillä on kuitenkin selkeä etninen identiteetti. Keskustan kannatuksesta jokainen suunnanvaihdos lohkaisee pettyneen palasen.

Katri Kulmuni on kovassa paikassa. Hänen pitäisi viimein ensin muodostaa mielipiteitä ja sitten toimia niiden mukaan. Sitä sanotaan johtamiseksi.

Kyse ei ole paketista vaan tuotteesta.