Hallituspuolueen kansanedustaja toivoo hallituksen suosittelevan kasvomaskien käyttöä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk) toivoo hallitukselta suositusta kasvomaskien käytöstä ruuhkaisessa joukkoliikenteessä.

– Hallituksen asettama tiedepaneeli suosittaa kasvomaskien käyttöä julkisilla paikoilla ja joukkoliikenteessä. Toivon hallitukselta kannanottoa maskien käytön puolesta esimerkiksi ruuhkabusseissa, Vehviläinen twiittasi.

Vehviläinen on hallituspuolue keskustan kansanedustaja ja ex-ministeri.

Vehviläinen on koronakriisin aikana puhunut aiemminkin kasvomaskien suosituksen puolesta. Jo parisen kuukautta sitten, pääsiäismaanantaina 13. huhtikuuta, Vehviläinen lähetti tiedotteen ja kirjoitti blogiinsa kasvomaskien käytön puolesta.

– Silloin tilanne kehittyi muissa maissa sen suuntaiseksi, että tällainen suositus olisi hyvä. Tunnettua on, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on suhtautunut aika lailla varauksellisesti ja heiltä tuli selvitys perjantaina, ja eilen tuli tiedepaneelin kannanotto, jonka vuoksi nyt twiittasin, Vehviläinen sanoi IS:lle.

– Tulin tänään junalla Pohjois-Karjalasta, puolet matkasta istuin yksin. Ei ole tarvetta, että pidän maskia konduktöörin takia. Tarkoitan, että ruuhkaisissa joukkoliikennevälineissä maski voisi olla toimiva. On hyvä asia, että maskeja alkaa olla enemmän, Vehviläinen jatkoi.

Suu-nenäsuojaimista on ollut pulaa terveydenhuollossa ja vanhustenhoidossa, ja hallitus on halunnut varmistaa hoitohenkilökunnalle riittävästi suojuksia koronakriisin aikana, ja kansalle ei ole annettu suosituksia kasvomaskien käytöstä.

Useissa maissa maailmassa kasvomaskit on määrätty pakollisiksi, tai niiden käyttöä suositellaan joukkoliikennevälineissä ja julkisissa tiloissa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

STM:n perjantaina julkaisema selvitys ei nähnyt maskeista juuri mitään hyötyä, eilen hallituksen tiedepaneeli otti kantaa kasvomaskien puolesta julkisilla paikoilla ja joukkoliikenteessä.

– Jos ollaan ruuhkaisessa bussissa ja jokaisella on se maski, ja vaikka se olisi kansanmaski, suojellaan toinen toista. Minun pärskeet eivät lennä minun naamalle, ja sinun pärskeet eivät lennä minun naamalle, Vehviläinen sanoi.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen toivoo, että hallitus antaisi suosituksen ainakin kansanmaskien käytöstä ruuhkaisissa tiloissa.

Hallitus ei ole koko koronakriisin aikana antanut suositusta kansalaisten kasvomaskien käytöstä, hallituksen kantaa kasvomaskeihin odotetaan tällä viikolla.

Kasvomaskien saatavuus maailmalta on parantunut, ja myös Suomessa suojainten valmistus on aloitettu tai aloittamassa.

Onko tämä poliittinen kysymys? Kun hoitohenkilökunnan käyttämiä suojuksia on niukasti, ei haluta kansan niitä käyttävän ja halutaan turvata hoitohenkilökunnan suojaimet?

– Saatavuusasia on tärkeä edelleen. Ensin pitää turvata, että suojuksia on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Vähän sama asia kuin jos saisimme rokotteen. Ensin pitää rokottaa terveydenhuollon henkilökunta.

– Maskeissa saatavuus on paranemassa, mutta on tärkeää saada ne myös sosiaalipalveluihin, myös vanhusten kotihoitoon. Meillä maskitilanne paranee koko ajan, ja jos vain tehokkaita ja parempia maskeja riittää kansalaisille, totta kai se on parempi kuin kangasmaski. Parempi, jos kansalaisilla on tehokkaat suojaimet, Vehviläinen vastasi.

Voiko hallitus antaa suosituksen maskien käytöstä vasta kun maskeja on saatavilla riittävästi myös kansalaisille?

– Kyllä voi jo suosittaa kansanmaskien käyttöä. Kyllä hallituksessa asia tunnetaan, he seuraavat tautitilannetta ja suojavälinetilannetta. Minusta olisi hyvä lähteä liikkeelle kansanmaskien käytöstä ruuhkaisissa tilanteissa, Vehviläinen totesi.

Maskit toimivat terveydenhuollossa. Miksi maskit eivät olisi koronan leviämisen torjunnassa oiva lisä (testaa-jäljitä-hoida-eristä) keinovalikoimaan?

– Kyllä ovat, kun samaan aikaan avaamme yhteiskuntaa. Haluan edetä varovasti ja avata yhteiskuntaa, että ihmiset pystyisivät elämään mahdollisimman normaalia elämää. Maski antaisi suojaa, jos joukossa on paljon ihmisiä. Tämä liittyy strategiaan, jolla mennään eteenpäin, Vehviläinen vastasi.

Mikä estää, että hallitus ei anna suositusta kasvomaskien käytöstä?

– Toivon, että he käyvät keskustelun, kun on tullut kahdenlaista suositusta. Twiittini tarkoitus oli kannustaa hallitusta keskusteluun, ja kerroin oman kantani. Toivon suositusta näihin ruuhkaisiin paikkoihin, Vehviläinen summasi.