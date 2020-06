Emeritusprofessori al-Holin palaajien avustamisesta: ”Konsulipalvelulakia venytetty hyvin pitkälle”

Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikönpäällikkö Antti Putkonen perustelee viranomaisten toimintaa kriisitilanteella.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden emeritusprofessori Teuvo Pohjolainen arvioi, että al-Holin suomalaisia autettaessa ”on venytetty hyvin pitkälle konsulipalvelulakia”.

– Konsulipalvelulaki lähtee siitä, että jos joku on ongelmissa ulkomailla tilapäisesti tai lyhytaikaisesti oleskellessaan, hän voi hakeutua Suomen konsulaattiin ja saada apua, mutta ei kai konsulipalvelulaki lähde siitä, että toisen valtion rajalta lähdetään ihmisiä kuljettamaan suurlähetystöön tai konsulaattiin, Pohjolainen kommentoi IS:lle.

Suomeen saapui sunnuntaina kolme Koillis-Syyriassa sijaitsevalta sotavankileiriltä paennutta perhettä, kolme äitiä sekä yhdeksän alle 10-vuotiasta lasta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi Ylen A-studiossa maanantaina, että suomalaisviranomaiset antoivat Turkin viranomaisille al-Holin leiriltä paenneiden suomalaisten henkilötietoja ja ilmoittivat, että Suomi myöntää heille ”normaalin konsulitoiminnan” mukaisesti matkustusasiakirjat, jos kyseiset henkilöt pääsevät Turkin puolelle.

– Näille henkilöille on tehty se palvelus, että Turkin viranomaisille on kerrottu, että tällaisia ja tällaisia Suomen kansalaisia on tulossa, Haavisto kertoi A-studiossa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Turkki vaati, että al-Holin leiriltä paenneet suomalaiset kulkevat hyvin nopeasti maan läpi. Haavisto sanoi, että ”tätä on tietysti valvottu”.

Haaviston mukaan osaa leiriltä paenneista suomalaisista oltiin vastassa Turkin rajan ylittämisen jälkeen: suomalaiset tulivat rajan yli kolmen eri pisteen kautta.

Matkustusasiakirjat kirjoitettiin Suomen suurlähetystössä Ankarassa. Tämän jälkeen leirillä olleet kuljetettiin lentokentälle. Lennosta syntyneet kulut aiotaan periä ulkoministeriön mukaan takaisin.

Pohjolainen ymmärtää, että suomalaisviranomaiset auttavat lapsia aktiivisesti, mutta lisää, että ”äitien kohdalla tilanne on toinen”.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää katsoo, että äitejä ja lapsia on ollut käytännössä vaikea erottaa palvelua annettaessa.

Mäenpää arvioi, että ulkoministeriön toiminnassa on ollut kyse konsulipalvelulain mahdollistamasta palvelusta, jota konsulipalvelulaki ei kuitenkaan edellyttäisi ”kaikilta konsuleilta tai konsulivirkamiehiltä ylipäänsä”.

– Yleensä kun viranomaispalveluita arvioidaan, niin moititaan, että niitä ei saa. Jos niitä annetaankin yllättäen, en ihan ymmärrä, että se olisi niin huono asia, mutta toki ymmärrän, että tässä kontekstissa sellainenkin arvio voidaan esittää, Mäenpää toteaa.

Itä-Suomen yliopiston julkistalouden emeritusprofessori Teuvo Pohjolainen muistuttaa, että lait sallivat paljonkin tulkintavaraa. Pohjolainen kertoo luottavansa virkavastuulla asioita hoitavien virkamiesten ohella oikeuskansleri Tuomas Pöystiin, joka sanoi, että al-Holin suomalaislapsia pitää auttaa, mutta äitien tilanne on toinen.

Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikönpäällikkö Antti Putkonen kommentoi STT:lle viime kesäkuussa, että konsulipalvelulain mukaan palveluja voidaan antaa hädänalaisessa asemassa olevalle henkilölle, joka on tilapäisesti ulkomailla, mutta kun henkilö on muuttanut ulkomaille jo vuosia sitten, ei hän ole lain tarkoittamalla tavalla tilapäisesti ulkomailla oleskeleva.

Putkonen viittasi tuolloin myös ulkoministeriön matkustustiedotteeseen, jonka mukaan Suomen suurlähetystöllä ei ole mahdollisuuksia tarjota konsulipalveluja Syyriassa oleville eikä avustaa heitä evakuoinnin järjestämisessä.

IS kysyi Putkoselta, määrittelikö ulkoministeriö Isis-terroristijärjestöön kuuluneiden suomalaispuolisot ja heidän lapsensa tilapäisesti ulkomailla asuviksi perustellessaan kotiutuksia konsulipalvelulailla.

– Konsulipalvelulain 4 luvun mukaisia palveluita kriisitilanteessa voidaan antaa edustuston toimipiirissä olevalle henkilölle riippumatta siitä, onko henkilö ulkomailla tilapäisesti vai ei. Teemme niitä lain edellyttämiä toimia, joita tilanteen hoitaminen edellyttää. Tilanteesta riippuen tämä voi tarkoittaa myös palveluiden antamista edustuston ulkopuolella. Kun on kyse lapsista, on otettava huomioon YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus ja erityisesti sen 3 artikla, jonka mukaan kaikissa hallintoviranomaisten toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu, Putkonen vastasi.

Putkonen ei ottanut kantaa siihen, mitä hän tarkoittaa kriisitilanteella, eikä kommentoinut myöskään sitä, venytettiinkö tapauksessa konsulipalvelulakia.

Huomiota on herättänyt se, että Haavisto antoi ymmärtää IS:n haastattelussa vain paria päivää ennen suomalaisten kotiutuksia, että valmistelut lasten kotouttamiseksi al-Holin leiriltä on jouduttu pistämään koronan vuoksi jäihin.

– Meillä ei ole nyt mitään nopeaa keinoa auttaa leirillä olevia, Haavisto sanoi.

Haavisto antoi siis ymmärtää, että nopeaa keinoa auttamiseen ei ollut, vaikka suomalaisviranomaiset olivat avittaneet suomalaisten pakoreissua olemalla yhteydessä turkkilaisviranomaisiin. Ensimmäiset tiedot perheiden tilanteesta oli saatu helmikuussa.

Maanantaina Haavisto perusteli vaikenemistaan lasten turvallisuuden takaamisella.

– Siellä on lapsia sotatoimialueella. Suomalaisia lapsia, joita viranomaiset koettavat auttaa niin, että he pääsisivät turvallisesti Turkin puolelle. Ei ole tietysti mitään mahdollisuutta ministerinä kuvata tai ennakoida viranomaistoimintaa, kun lasten turvallisuus on kysymyksessä, Haavisto sanoi.