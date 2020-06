Hallitus ei ota tänään kantaa suosituksiin kasvomaskeista, Säätytalolla neuvotellaan neljännestä lisäbudjetista.

Hallitus on koolla Säätytalolla lisäbudjettineuvotteluissa, ja viime päivien kuumimman puheenaiheen käsittely siirtyy tuonnemmaksi.

Hallitus ei ota tänään kantaa kasvomaskien hyödyllisyyteen koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä.

– Tänään ei keskustella, peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vastasi kysymykseen siitä, että aikooko hallitus antaa nyt suosituksesta kasvomaskien käytöstä.

Hallituksen on määrä tällä viikolla keskustella kasvomaskien tarpeellisuudesta koronaepidemian lieventämisessä. Toistaiseksi hallitus ei ole nähnyt aiheelliseksi antaa kansalaisten kasvomaskien käytöstä mitään suositusta.

Perjantaina sosiaali- ja terveysministeriön selvitys ei nähnyt kasvomaskien käytöstä juuri hyötyä.

Eilen hallituksen tiedepaneeli puolestaan suositteli kasvomaskien käyttöä.

Säätytalon portailla median edestä astelleista ministereistä vain ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi kasvomaskeja edes jollain tavalla.

Haaviston arvion mukaan kasvomaskeista tulee standardi lentoliikenteeseen korona-aikana.

– En ole kaikkiin selvityksiin paneutunut, mutta luulen että on tulossa uusi standardi eurooppalaisessa matkustuksessa, ainakin lennoille. Että näitä maskeja lentoyhtiöt vaativat, ja liikennevälineet vaativat. Ehkä Suomenkin on hyvä siihen varustautua, että kun rajoja avataan, voi tulla liikennöitsijöitä ja eri maita, jotka vaativat maskien käyttöä. Siitä voi tulla arkivaruste tämän vuoden aikana, Haavisto sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Suomen on hyvä varustautua siihen, että kasvomaskeista tulee arkivaruste ainakin lentoliikenteessä.

Suu-nenäsuojaimet ovat maailmalla monessa maassa pakollinen varuste joukkoliikenteessä ja julkisilla paikoilla.

Hallitus on Säätytalolla neuvottelemassa korona-ajan neljännestä lisäbudjetista, ja keskustelee muun muassa tuesta joukkoliikenteelle.

– Ihan ymmärrettävää, että joukkoliikenteen käyttö on vähentynyt kevään aikana paljon koronakriisin myötä. Pitäisi saada asiakkaat takaisin turvallisella tavalla, että kaikki kokisivat joukkoliikenteessä matkustamisen turvalliseksi. Siihenkin saattavat nämä maskit auttaa. Nyt pitää kuntien liikennelaitoksia ja liikennöitsijöitä auttaa tämän kriisin yli, Haavisto totesi.

Neljäs lisäbudjetti on valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan elvyttävä, ja koronakriisissä hallitus on siirtymässä jälleenrakennukseen. Lisäbudjetin suurimmat rahat menevät kunnille koronan hoitoon ja investointeihin.

Ulkoministeri Pekka Haavistolta myös kysyttiin, miten Suomi auttoi kolme suomalaisäitiä lapsineen al-Holin pakolaisleiriltä Syyriasta takaisin Suomeen.

Haavisto toisti vastauksensa, jonka mukaan Suomi ja Turkin-lähetystö toimittivat heille matkustusasiakirjoja Turkin ja Syyrian rajalle.

– Osa henkilöistä on ollut tilanteessa, jossa heillä ei ole matkustusasiakirjoja, joilla pystyy liikkumaan Turkin lävitse, ja lennoille, joilla he Suomeen tulivat. Matkustusasiakirjojen toimittaminen heille on ollut se tärkein työ, mitä ministeriö on tässä voinut tehdä meidän Ankaran-lähetystön kautta.

– Myös Turkilla on ollut vaatimus näiden henkilöiden osalta, että he hyvin nopeasti menevät Turkin lävitse ja eivät jää sinne, ja tätä on tietysti valvottu, Haavisto sanoi.