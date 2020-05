Pekka Haaviston mukaan hallituksen on määrä keskustella rajojen avaamisen aikataulusta ensi maanantaina 1. kesäkuuta.

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Viron suunnalta tuli kovaa painetta rajojen avaamiseksi vähintään työmatkaliikenteelle.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Pohjoismaiden kesken kävi nopeasti selväksi, että mailla on hyvin erilaiset strategiansa viruksen päihittämiseksi. Kriisin alusta Haavisto muistaa myös kokouksen, jossa kertoi pohjoismaisille kollegoilleen ensimmäistä kertaa Uudenmaan sulusta.

– Kyllä siellä ilmeet olivat sen näköiset, että ette ole tosissanne. Sanoin että kyllä, meillä on yhdessä maanosassa sen verran korkea ilmentyvyys, että haluamme hidastaa taudin leviämistä. Kaikilla mailla ei ole edes sellaista lainsäädäntöä, jolla näin rajuja toimia voisi tehdä.

Ruotsi on päätynyt strategiassaan pitämään yhteiskunnan auki huomattavasti muita maita rohkeammin. Maan ulkoministeri Ann Linden on Haaviston mukaan vakuuttanut, että heillä asetetaan rajoituksia vain tieteelliseen arvioon perustuen.

– Sitten vain levittelimme käsiämme ja totesimme, että nyt meillä on kaksi eri tieteellistä arviota, ja me emme tiedä, kumpi on parempi.

– Ruotsi on ajatellut heidän strategiansa olevan paras, mutta nyt ehkä nähdään, että se ei välttämättä ollut se tehokkain ainakaan tässä ensimmäisessä aallossa.

Ruotsissa onkin noussut huoli siitä, että he uhkaavat jäädä eristyksiin oman koronastrategiansa vuoksi, kun maat ryhtyvät vähitellen avaamaan rajojaan.

Suomi on Pekka Haaviston mukaan käynyt tähän mennessä keskustelua rajojen avaamisesta yksittäisten jäsenmaiden kanssa.

Norja ja Tanska kertoivat perjantaina alkavansa avata keskinäisiä rajojaan turisteille, minkä lisäksi Tanska avaa rajansa myös saksalaisille ja islantilaisille. Rajanaapuri Ruotsi jäi sopimuksen ulkopuolelle.

Haaviston mukaan suunnitelmia tähän ryhmään liittymisestä ei kuitenkaan vielä ole Suomen osalta tehty, mutta hallituksen on määrä keskustella rajojen avaamisen aikataulusta ensi maanantaina 1. kesäkuuta.

– Mutta maihin, joissa on korkeampi ilmentyvyys, ei rajojen avaaminen ole helppoa. Tämä liittyy tietysti paitsi Ruotsin, myös Venäjän tilanteeseen, Haavisto myöntää.

Tornio-Haaparannan rajan ratkaisun löytämistä Haavisto kuvailee erityisen vaikeaksi yhteisen työssäkäyntialueen vuoksi.

– Emme voineet lopettaa Ruotsissa työtä tekevien ambulanssikuskien tai sairaanhoitajien oikeutta liikkua rajan yli. Jouduimme tulemaan vastaan.

– Pelko siitä, että raja olisi näiltä työntekijöiltä suljettu, oli siellä todellinen. Se olisi tarkoittanut, että heidän olisi täytynyt löytää korvaavaa henkilöstöä joltain muulta alueelta tilanteessa, jossa heillä toimi terveydenhuolto ihan maksimikapasiteetilla.

Viro, Latvia ja Liettua ovat pystyneet hillitsemään koronaviruksen leviämistä niin hyvin, että maat avasivat kaksi viikkoa sitten keskinäiset rajansa. Haaviston mukaan Viro ilmoitti kohteliaasti Baltian kuplasta keskusteltaessa, että Suomi voisi olla siinä mukana, mikäli se meitä kiinnostaa.

Etenkin Viro toivoisi kovasti kesäturismin paluuta, sillä suomalaiset matkailijat ovat maalle tärkeä elinkeino. Myös Suomen päätös sulkea Viron vastainen rajansa maaliskuun lopulla oli naapurille kova isku, sillä kymmenet tuhannet virolaiset kulkevat viikoittain yli Suomenlahden töiden ja kodin välillä.

– Kun ilmoitimme ensimmäisen kerran, että niiden, jotka haluavat työskennellä Suomessa pitää joko lähteä tai jäädä, niin Viron ulkoministeri kyllä huomautti, että se on perheille tavattoman vaikea valinta.

Runsaan kuukauden jälkeen paineet rajojen avaamiseksi alkoivat Haaviston mukaan olla liian kovat jo inhimillisistä perhesyistä. Viestiä tästä tuli myös Virosta ylemmältä taholta.

– Katsoimme sitten hallituksessa, että työmatkaliikenteen salliminen voidaan hyväksyä, kun Viron tautitilannekin oli helpottanut.

Pekka Haaviston mukaan hallituksen on määrä keskustella rajojen avaamisen aikataulusta ensi maanantaina 1. kesäkuuta.

Kotimaassa voi hallituksen perjantaina antaman linjauksen mukaan nyt matkailla vapaasti. Ensi syksyn tilannetta Haavisto ei uskalla ennakoida vielä mitenkään.

– Tässä kokonaisuudessa on vielä niin paljon tuntematonta, että on vaikea sanoa missä tilanteessa syksyllä ollaan. Ajattelen, että pitää toivoa parasta, mutta myös varautua takapakkiin. Nyt eletään aikamoisessa jännityksessä sen kanssa.

– Itse suosittelisin täksi kesäksi mökkilomaa ja matkustelua kotimaassa.

Muun muassa Turkki suunnittelee Haaviston mukaan koronavapaita turistialueita ja Kreikka kertoi perjantaina avaavansa lentokenttiä kesäkuun puolivälissä 29 eri maalle, mukaan lukien Suomelle.

– Paineet ovat kovat, ettei lomakausi menisi ihan kokonaan harakoille, mutta ei tämä vielä hyvää lupaa että normaaliin voitaisiin palata. Monet lentoyhtiöt suunnittelevat avaavansa jotain lentoreittejä, joten katsotaan.

– Meillä on edelleen voimassa suositus omaehtoisesta karanteenista matkalta palattaessa, Haavisto sanoo.

Suomi on Haaviston mukaan käynyt tähän mennessä keskustelua rajojen avaamisesta yksittäisten jäsenmaiden kanssa.

EU-komissio ehdottaa, että vain koronavirusepidemiassa samassa tilanteessa olevat jäsenmaat voisivat sallia asukkailleen vapaa-ajanmatkustamisen maasta toiseen. Haaviston mukaan parempi vaihtoehto voisi kuitenkin olla järjestelmä, jossa EU:n epidemiavirasto laatisi yhteiset kriteerit, joiden mukaan maat voisivat ryhtyä avaamaan rajojaan.

– Silloin kenelläkään ei olisi nokan koputtamista, että kriteerit ovat poliittisesti harkittuja.

Haaviston mukaan koronakriisi on ollut symmetrinen sikäli, että se on osunut kaikkiin maailman maihin vuorollaan, ja kaikki ovat joutuneet kärsimään.

– Nyt ehkä kilpaillaan vähän siitä, kuka toipuu nopeimmin. Voittaja on se, jonka koronastrategia on osuvin. Mutta voittajaa ei vielä tiedetä, hän myöntää.

Kaikkiaan Suomen etuna on Haaviston mukaan rajojenkin avaamisen suhteen se, että tautitilanne on saatu pidettyä hyvin aisoissa.

– Kun katsoo Suomen tuloksia, niin niiden kanssa ainakin kehtaa elää.

Kaikkiaan koronakriisi on nostanut kyselyiden mukaan hallituksen suosiota kansalaisten silmissä.

Alman viime viikolla julkistetun kyselyn perusteella Haaviston itsensä suosio on kuitenkin romahtanut edellisestä kyselystä peräti 21 prosenttiyksikköä.

– En ole kommentoinut nousuja enkä laskuja. Koronatilanteessa puhuva pää on pitkälti pääministeri. Irtiotot ja profiilinkorotukset eivät tällaiseen aikaan kauheasti sovi, Haavisto pohtii kyselyn tulosta.

Yhdeksi syyksi suosion laskulle on arvailtu Haaviston toimista al-Holin pakolaisleiriin liittyen aloitettua Keskusrikospoliisin (krp) poliisitutkintaa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että Haavisto halusi siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

Haavisto ei kuitenkaan usko tämän vaikuttaneen suosionsa laskuun, eikä kommentoi myöskään tutkintaa itsessään.

– Perustuslakivaliokunta etenee omalla aikataululla, Haavisto tyytyy kommentoimaan.

Tummia pilviä ja vaikeuksia hallituksen yhteistyölle lupailee elokuun budjettiriihi, josta odotetaan riitaisaa. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) on todennut, että hallituksen on heitettävä hyvästit ainakin niin sanotuille tulevaisuusinvestoinneille, jotka oli määrä kustantaa valtion omaisuuden myyntituloilla.

Ulkoasiainhallinnon osalta peruutettavien investointien listalle kuuluisi näin ollen muun muassa suunnitelma edustustoverkon vahvistamisesta maailmalla.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) eduskunnan kyselytunnilla.

Haaviston mukaan kriisin jälkeen Suomessa tarvitaan kuitenkin aivan uudenlainen ponnistus Suomen viennin saamiseksi jaloilleen.

– Tämä vaatii myös uusien markkinoiden valtaamista, että ollaan aktiivisia myös alueilla, missä aikaisemmin ei ole oltu. Mielessäni kytken tätä edustustoverkoston laajentamista juuri tähän viennin edistämiseen. Uskon, että nämä ovat kysymyksiä, josta tullaan sitten käymään keskustelua.