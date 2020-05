Ulkoministeri Haavisto: Suomella ei ole keinoa palauttaa lapsia nopeasti al-Holin leiriltä, vaikka korona iskisi

Valmistelut ja suunnitelmat lasten kotouttamiseksi Al-Holin leiriltä on jouduttu pistämään koronan vuoksi jäihin.

Mikäli koronavirus nyt alkaisi riehumaan Koillis-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin pakolaisleirillä, ei Suomella olisi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) mukaan mitään keinoa auttaa kansalaisiaan turvaan.

– Meillä ei ole nyt mitään nopeaa keinoa auttaa leirillä olevia. Totta kai pyrimme koko ajan seuraamaan tilannetta ja erityisedustaja jatkaa työtään. Tilanne pysyy vaikeasti ennakoitavana. Haavisto kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Haavisto tapasi alkuvuodesta Helsingissä Koillis-Syyrian itsehallintoalueen ulkoasiainhallinnon johtajan Abdul Karim Omarin ja kävi tämän kanssa keskusteluja al-Holin leirin tilanteesta.

Omarin mukaan naisia ja lapsia ei tällä hetkellä päästetä poistumaan leiriltä, sillä suunnitteilla on paikallisen oikeustuomioistuimen perustaminen, jossa mahdollisiin rikoksiin syyllistyneiden asiat käsiteltäisiin.

– Meillä on oikeastaan se valitettava tilanne, että he eivät tämän takia päästä aikuisia tai lapsia poistumaan. Nyt päälle tuli koronakriisi, joten tässä on tällainen jumitus, Haavisto kertoo.

Haaviston mukaan Koillis-Syyrian alueella on toistaiseksi todettu vasta joitakin koronatapauksia.

Pelastakaa Lapset ry on vaatinut lasten pikaista evakuointia Syyrian al-Holin leiriltä. Syy tähän on järjestön mukaan se, että mahdollista koronavirusepidemiaa ei pystyttäisi leirillä hallitsemaan.

– Suomen on syytä vauhdittaa aiemmin lasten kotiuttamisesta tehdyn linjauksen toimeenpanoa, järjestö vaatii.

Järjestön teettämän raportin mukaan leirin vaikeiden olojen ja uhkaavan koronaepidemian vuoksi lapset ja heidän perheensä ovat mahdollisesti hengenvaarassa.

– Turvaetäisyyksien noudattaminen tai eristäytyminen olisivat käytännössä mahdottomia toteuttaa, jos koronavirus alkaisi levitä. Myös hygieniasuositusten noudattaminen on äärimmäisen haastavaa, sillä alueella on pulaa vedestä ja sähköstä, järjestö kirjoittaa.

– Me olemme käyneet myös Punaisen ristin kanssa keskustelua heidän sairaalastaan siellä alueella. Heillä on koronavalmius olemassa, jotta virukseen sairastuneita voitaisiin tarvittaessa myös eristää.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus linjasi viime vuoden lopulla, että Suomi pyrkii auttamaan Koillis-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä olevia lapsia, mutta vapaaehtoisesti alueelle matkustaneiden aikuisten avustamiseen ei ole velvoitetta.

Joissain tapauksissa lapsen etu voi kuitenkin tarkoittaa myös äitien tuomista kotimaahan.

Al-Holin leirillä elää yli 65 000 ihmistä, joista lapsia on 43 000. Leirillä on yhä noin neljäkymmentä suomalaista, joista arviolta kymmenen on naista ja 30 heidän lapsiaan.

Kaksi suomalaista lasta kotiutettiin Suomeen viime vuoden joulukuussa. Valmistelut ja suunnitelmat useampien lasten kotouttamiseksi on nyt jouduttu pistämään jäihin.