Ministeri Kiuru varoitti ravintoloiden avaamisen riskeistä: ”Kun aikuiset lähtevät liikkeelle...”

Anu Vehviläisen (kesk) mukaan ravintolat voitaisiin avata jo maanantaina eri puolilla maata erilaisilla aukioloajoilla.

Ravintoloista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) varoitti perjantaina eduskunnassa riskeistä, joita ravintoloiden avaaminen maanantaina tuo tullessaan.

– Kun aikuiset lähtevät liikkeelle 1. kesäkuuta, tapaavat ystäviä niin sanotusti puolueettomalla maalla eli ravintoloissa esimerkiksi illallisen yhteydessä, niin se porukka, jonka kontaktit ovat olleet aika alhaalla, kohtaa ravintoloissa seuraavien viikkojen ajalla. En haluaisi, että kadumme myöhemmin, että emme olleet varovaisia. Täyttöasteella ei kannata tässä vaiheessa leikitellä, Kiuru sanoi.

Ravintolat saavat olla auki maanantaista lähtien kello 23:een asti, anniskelu on lopetettava jo viimeistään tuntia aiemmin.

Ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Kokoomuslaiset esittivät, että asiakasmäärä voisi olla sisätiloissa 75 prosenttia lupiin kirjatusta asiakasmäärästä.

Maria Guzenina (sd) ihmetteli, miten linjaus sopii kokoomuksen ajatukseen viruksen tukahduttamisesta.

– Vielä viime viikolla (Petteri) Orpo totesi, että painetaan niin alas kuin mahdollista. Haluatte siis, että ravintolat täytetään 75-prosenttisesti. Kun olette ajaneet myös maskipakkoa, onko sielläkin maskipakko? Kielletäänkö ravintoloista musiikin soittaminen, koska yleensä kun ihmiset humaltuvat, musiikki soi, aletaan puhua kovempaa, ja maskin läpi se ei ehkä onnistu. Jos ihmiset ottavat maskin pois, niin miten kokoomus valvoo tätä kokonaisuutta, kun te olette valmiita ottamaan näin suuren riskin, vaikka teidän linjanne on ollut, että te haluatte painaa viruksen alas, Guzenina haastoi.

Päivi Räsänen (kd) kertoi vierastavansa kokoomuksen ehdotusta.

– Yskiessä, puhuessa tai laulaessa viruksia sisältävät pienet pisarat myös oireettomalta tartuttajalta leviävät useiden metrien päähän. Ulkoterassit ovat hyvä asia, koska ulkoilma vie aerosoleja taivaan tuuliin.

Sheikki Laakso (ps) peräänkuulutti pandemian tukahduttamista ja näki kokoomuksen esityksessä ”epäloogisuutta”.

– Jos täyttöaste on 75 prosenttia, on sama antaa vaikka 100 prosenttia, tässä kutitellaan ravintolayrittäjiä.

Ben Zyskowicz (kok) sanoi kokoomuksen ajavan epidemian tukahduttamista, mutta ottavan huomioon yhteiskunnan tarpeen avautua.

– Kokoomus on vahvasti sitä mieltä, että heti 1.6. alkaen tulisi olla alueellinen tarkastelu, koska epidemiatilanne on erilainen eri puolilla maata. En avaisi yökerhoja, mutta tunteja ja sisäänottomääriä pitäisi tarkastella eri tavoin eri puolilla maata.

Zyskowicz arvosteli värikkäässä, muissa edustajissa huvittuneisuutta herättäneessä puheenvuorossaan vihreiden linjauksia.

– Tiistaina äänestimme ravintoloiden oikeudesta myydä viiniä ulos. Vihreät äänestivät yksituumaisesti vastaan, ja edustaja Harjanteella oli hyvä Facebook-kirjoitus, jossa hän hyvin asiallisesti perusteli äänestyskäyttäytymistään. Mutta kun edustaja Harjanne kirjoitti, että vihreillä ei ole puolue- tai ryhmäkuria, ja kertoi, että yhdessä äänestäminen perustuu joukkuepeliin ja keskinäiseen solidaarisuuteen ja hallituksen toiminnan turvaamiseen, niin pakko kysyä vihreiltä, mitä muiden ryhmien ryhmäkuri on, jos se ei ole joukkuepeliä ja keskinäistä lojaliteettia? Luuletteko, että edustaja (Antti) Lindtmanilla, joka on kiltti ja mukava mies, että hänellä on Sdp:n ryhmähuoneessa joku ruoska kaapissa tai edustaja (Antti) Kurvisella on ryhmähuoneessa keskiaikaiset kidutusvälineet? Se ryhmäkuri on ihan sama kuin mitä edustaja Harjanne hyvässä kirjoituksessaan kuvasi. Älkää viitsikö sanoa, että te olette tässäkin erilainen puolue.

Kari Tolvanen (kok) arvosteli kiirettä, jolla ravintoloiden avaamista koskeva esitys nuijitaan läpi eduskunnassa.

– Ei voi olla, että vaikka eletään poikkeusoloja, että eduskunnalle jää näin valitettavan vähän aikaa käsitellä näin tärkeitä lakeja. Se ei ole voinut olla yllätyksenä, että toukokuun lopulla pitää jokin ratkaisu tehdä. Toivon, että tällaisia esityksiä tänne ei tuotaisi tällaisella aikataululla tämän eikä minkään muunkaan hallituksen toimesta.

Keskusta puoltaa kokoomuksen tavoin ravintoloiden avaamiseen alueellista harkintaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Anu Vehviläisen (kesk) mukaan ravintolat ja kahvilat voitaisiin avata jo maanantaina eri aukioloajoilla eri puolilla maata.

– Laki antaa mahdollisuuden käyttää harkintaa jo 1. kesäkuuta alkaen, asia on hallituksen käsissä, Vehviläinen kommentoi IS:lle.

Vehviläisen mukaan hallituksen pitäisi arvioida pikaisesti, onko osa Suomesta ”aihetta vapauttaa” väljempien aukiolosäännöksien piiriin.

Vehviläinen kommentoi asiaa myös Ylelle.

Kiurun mukaan ravintoloiden tilannetta tarkastellaan uudelleen juhannusviikolla. Lain on tarkoitus olla voimassa lokakuun loppuun.