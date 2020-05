Suora lähetys juuri nyt: Hyväksyykö eduskunta lain ravintoloiden avaamisesta?

Pikavauhtia valmisteltu laki ravintoloiden avaamisesta rajoituksin on tarkoitus sinetöidä tänään.

Eduskunnan on tarkoitus kello kymmeneltä alkavassa täysistunnossa päättää, hylkääkö vai hyväksyykö se lakiesityksen. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki myöhemmin iltapäivällä.

Hallituksen esityksen mukaan ravintolat saavat avata ovensa kesäkuun alussa siten, että ne ovat auki enintään kello 23:een ja tarjoilevat alkoholia kello 22:een. Ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä.

Lain on tarkoitus olla voimassa lokakuun loppuun.

Mutkia matkaan on tällä viikolla tuonut se, että lausuntovaliokuntana toiminut perustuslakivaliokunta löysi hallituksen esityksestä maanantaina runsaasti korjattavaa.

"Aikataulu on perustuslain kannalta erittäin ongelmallinen"

Perustuslakivaliokunnan mielestä yksi isoimmista ongelmista oli se, että hallituksen ehdottama rajoitusten pitkä voimassaoloaika ei ole perustuslain 23. pykälän mukainen, koska se ei ole tilapäistä lain edellyttämällä tavalla.

– Ehdotetun lain voimassaoloaika on huomattavan pitkä verrattuna siihen, että valmiuslain toimivaltuuksien käyttämisestä on päätetty kuukaudeksi tai puoleksitoista kuukaudeksi kerrallaan. Aika on varsin pitkä myös valmiuslain toimivaltuuksien soveltamisen tämänhetkiseen kokonaiskestoon nähden, valiokunta katsoi.

Valiokunnan mukaan hallituksen on lisäksi seurattava tarkkaan rajoitusten edellytysten täyttymistä. Jos rajoitus ei ole ajallisesti tai alueellisesti välttämätön, ei sitä voida ylläpitää, valiokunta kirjoittaa.

Lisäksi perustuslakivaliokunnan mukaan laista on käytävä myös paremmin ilmi ravintolayrittäjien velvollisuudet.

Kovaa kritiikkiä tuli myös hallituksen aikataulupaineesta. Hallitus antoi esityksensä 19. toukokuuta, ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1. kesäkuuta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen aikataulu on perustuslain kannalta erittäin ongelmallinen.

– Perustuslakivaliokunta pitää sääntelyä välttämättömänä, mistä syystä valiokunta on käsitellyt esityksen poikkeuksellisessa aikataulussa. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että hallituksella on ollut jo pitkään tiedossa se, että nykyiset rajoitukset päättyvät toukokuun lopussa. Nyt arvioitava esitys olisi siten voitu antaa hyvissä ajoin, valiokunta totesi.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta sosiaali- ja terveysvaliokunta teki tiistaina oman mietintönsä, jota käsiteltiin vielä samana päivänä suuressa salissa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta muutti hallituksen esitystä muun muassa siten, että osa asioista, joita hallituksen esityksen mukaan olisi voitu säätää asetuksella, on mietinnössä siirretty lain tasolle. Lisäksi muun muassa ravintoloiden velvollisuuksia täsmennettiin.

Eduskunta nuiji ensimmäisessä käsittelyssä lain sisällön.

"Kuka siivoaa sotkun?"

Ravintoloiden avaamiseen liittyvä prosessi on saanut osakseen kritiikkiä. Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen kirjoittaa Perustuslakiblogissa, että valtioneuvosto on viestinnällisesti hämärtänyt, mistä oikeastaan rajoitusten höllentämisessä on oikeudellisesti kyse, höllennysesitys tuotiin eduskuntaan aivan liian myöhään ja perustuslakivaliokunnan mielestä hallituksen esitys oli rakennettu aivan tyystin virheellisille lähtökohdille.

Rautiainen kirjoittaa, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunnalla ollut edessään helppoa tehtävää, kun se yritti tiistaina yhdessä aamupäivässä korjata sen, mikä korjattavissa oli. Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta Rautiaisen mukaan tulkitsi perustuslakivaliokunnan lausuntoa ilmeisen väärin.

Rautiainen pohtii, että ehkä eduskunnan puhemiehen ei olisi pitänyt päästää sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä suureen saliin äänestykseen.

– Kenties tässä on totisesti kyse jopa sen mittakaavan erehdyksestä!

Rautiainen kirjoittaa, että perustuslain 42. pykälän mukaan puhemiehen ei pidä ottaa käsittelyyn ehdotusta, joka on vastoin perustuslakia, muuta lakia tai eduskunnan jo tekemää päätöstä.

Rautiaisen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö on ongelmallinen ja perustuslakivaliokunnan lausunnon kanssa ristiriitainen.

– Rapatessa roiskuu, ja kiireessä tulee tapaturmia. Kuka siivoaa sotkun, Rautiainen kysyi tekstissään.