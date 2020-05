Ministeri Lintilä pitää ”absurdina”, jos kotimaan matkailua ei suositeltaisi – STM:n Varhila tarkentaa sanomisiaan

Kansliapäällikkö Varhila myös tarkentaa aamun sanomisiaan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) toppuuttelee tänään syntynyttä kohua kotimaan matkailusta.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi aamupäivällä, että tällä hetkellä on vahva suositus, että kotimaassa ei matkusteltaisi kesällä. Varhila myös totesi, että hallitus joutuu asiaa tarkastelemaan.

– Ilman muuta tämä täytyy päivittää. Jos on kuva, että mökkeilyä ja kotimaan matkailua ei suositeltaisi, kyllä asia pitää ajantasaistaa, Lintilä sanoi IS:lle.

– Tilanne on, että avaamme ravintolat ja tilaisuudet 500 hengelle. Jos sitten emme suosittelisi matkailua kotimaassa ja mökkeilyä, se on lähes absurdi tilanne, Lintilä jatkoi.

Suomessa on voimassa oleva suositus, jossa kotimaan matkailua ei suositella. Suositukset on annettu huhtikuun puolivälissä Uudenmaan sulun purkamisen yhteydessä.

Hallituksen uudet suositukset kotimaan matkailusta antavat vielä odottaa itseään, ja kesäkuun alussa avataan ravintolat, huvipuistot ja muut julkiset tilat.

Kotimaan matkailu kuuluu hallituksessa elinkeinoministeri Lintilälle.

Lintilän työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ei ole tuonut asiaa vielä hallituksen käsittelyyn. TEM valmistelee esityksensä yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä THL:n asiantuntijoiden kanssa.

– Meillä on valmisteilla tästä linjaus hallitukselle. Meidän pitää päästä liikkeelle. Koronakriisin yksi suurimpia menettäjiä on ollut kotimaan matkailu. Tänä kesänä sitä ei paikata millään muulla kuin kotimaan matkailulla. Se pitää tapahtua ohjeistuksen mukaan, että se on turvallista.

Ihmetystä aiheutti myös matkailusta vastaavan ministeri Lintilän eilinen twiitti.

– Näin matkailusta vastaavana ministerinä taidan sitten ottaa pikku irtioton ja kannustaa kotimaan matkailuun. Suomi liikkeelle matkailemalla, Lintilä twiittasi.

Hallituksessa hivenen kummasteltiin Lintilän käyttämää termiä irtiotto.

IS:n tietojen mukaan kaikilla hallituspuolueilla on halu avata kotimaan matkailua.

IS:n tietojen mukaan hallituspuolueiden ryhmänvetäjät ovat eilen aamupäivällä sopineet pelisäännöistä kotimaan matkailun ohjeiden helpottamiseksi. Jos ja kun saa epidemiologisen tilannearvion, jossa kotimaan matkailu on mahdollista ja turvallista, hallitus antaa uudet linjaukset, joiden mukaan Suomessa voi kesällä matkustaa.

– En tiedä tästä, Lintilä sanoi.

Toistaiseksi elellään Uudenmaan sulun jälkeisillä suosituksilla ja uusia suosituksia lienee tulossa?

– Toivon, että saadaan ne nopeasti. Kuten sanoin, tämä tilanne on lähes absurdi. Jos avaamme julkiset tilat, 500 hengen tilaisuudet ja ravintolat – ja sitten sanoisimme, että ei tule matkustaa kotimaassa ja mökkeillä – ei mene ihmisen järkeen. Olin viime viikonloppuna Pohjanmaalla ja oli melkein enemmän autoja liikkeellä kuin juhannuksena.

Hallitus ei ole kotimaan matkailussa vetämässä hätäjarrua, mutta ei ole painamassa kaasua pohjaan asti?

– Kannustan kotimaan matkailuun sillä rajoitteilla, joita on. Jokaisen järkeen käyvillä rajoituksilla. Tietyt etäisyydet, hygienia ja niin edelleen.

Koska tästä tulee muuta kuin ministeri Lintilän suositus? Koska tulevat hallituksen ja terveysviranomaisten suositukset?

– Toivon mukaan verrattain nopeasti saadaan suositukset, ja käydään hallituksen piirissä keskustelut. Tämä tilanne ei vastaa kyllä tahtotilaa, mikä ainakin henkilökohtaisesti on, Lintilä vastasi.

Aamulla kohun aiheuttanut kansliapäällikkö Kirsi Varhila tarkentaa IS:lle sanomisiaan.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan kotimaan matkailussa ei tulla vetämään käsijarrua, vaan kotimaassa matkailu ja mökkeily on mahdollista varovaisuutta noudattaen.

Varhilan mukaan kotimaan matkailussa ei olla vetämässä käsijarrua, ja varovaisuutta noudattaen kotimaassa voisi mökkeillä ja matkustella.

Onko tarkoitus vetää hätäjarrusta ja vahva suositus on, että kotimaassa ei matkailtaisi kesällä?

– Tarkoitus on tarkastella tätä hallituksen linjausta ja STM kanta on se, että sitä voitaisiin muuttaa siihen suuntaan, että varovaisuusperiaatteella voidaan mökkeille lähteä ja tehdä kotimaan matkailua. Eli ei vedetä käsijarrua, Varhila vastasi.

Miksi kotimaassa ei voi matkailla, jos rajoituksia puretaan ja kesällä avataan muun muassa huvipuistot, eläintarhat, museot ja muut?

– Rajoitusten purkaminen on kokonaisuus, jonka vaikutuksia pitää tarkastella 2-3 viikon välein. Nyt juuri puretaan useampia rajoituksia ja siksi kotimaan matkailussakin pitää noudattaa erityistä varovaisuutta.

Onko tarkoitus edelleen se, että ihmiset pysyisivät kotona ja vahva suositus on, että kotimaassa ei edelleenkään matkustettaisi?

– STM:n kanta on, että tautitilanteesta johtuen varovaisesti voidaan matkailua avata. Korostan, että tämä ei ole hallituksen linjaus, Varhila totesi.