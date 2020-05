Main ContentPlaceholder

Kuntaneuvotteluissa ratkaisujen ilta – työnantaja KT jätti palkka­tarjouksen

Ilta-Sanomien tietojen mukaan KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on jättänyt kunta-alalle tarjouksen työ- ja virkaehtosopimukseksi, johon vastauksia odotetaan vielä tämän illan aikana.

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Pitkään hiertäneissä kuntaa-alan neuvotteluissa on edistytty ja sopimukseen pääsy on mahdollista vielä tänään. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kuntatyönantaja on jättänyt työmarkkinaosapuolille tarjouksen, johon vastauksia odotetaan illan aikana.