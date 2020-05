Vihreiden Harjanne äänesti viinien ulosmyyntioikeutta vastaan, vaikka on kertonut kannattavansa sitä – näin hän perustelee

Hallitus ei antanut ravintoloille lupaa myydä ulos viinejä koronakriisin ajan.

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr) äänesti eilen tiistaina eduskunnassa sen puolesta, että ravintoloille ei anneta lupaa viinin ulosmyyntiin koronakriisin ajaksi.

Harjanne on kertonut ajavansa ja kannattavansa lämpimästi ravintoloiden oikeutta viinin ulosmyyntiin.

Nyt Harjanne äänesti hallitusrintamassa omaa mielipidettänsä vastaan, ja perusteli toimintaansa Facebook-sivuillaan.

– Hallituksen toimintakyky perustuu kuitenkin porukkana toimimiseen, luottamukseen ja ennakoitavuuteen. Yllättävä omapäinen irtiotto yksittäisessä asiassa olisi tältä kannalta tuhoisaa. Korona-aika tuo tähän vielä lisämausteen, kun edustajien määrää salissa on rajoitettu. Minäkin äänestin tänään tavallaan neljän kansanedustajan mandaatilla, eli poikkeusaikana sooloilu olisi erityisen hasardia, Harjanne perusteli Facebookissa.

Hallituspuolueiden äänin kokoomuksen esitys viinien ulosmyynnistä meni nurin.

Vihreät ovat melko laajasti kannattaneet viinien ulosmyyntiä, ja osa keskustan kansanedustajista.

Miksi asialla elämöitte, kun tiesitte äänestävänne vastaan?

– Minusta on koherenttia kertoa mielipide, ja istunnon äänestyksissä on oma dynamiikkansa. Oudompaa olisi, jos en kertoisi mielipidettä, ja se on avoimempaa näin päin, Harjanne vastasi.

Helppo on huudella, ja on tuhansia hyviä ja kannatettavia asioita. Miksi se ei näy äänestyksessä?

– Olen sen mielipiteen näyttänyt. Politiikka on kokonaisuus. Minut, kuten muutkin, on äänestetty ajamaan tiettyjä asioita. Niissä on omat painotuksensa, mikä on tärkeää ja parhaalla mahdollisella tavalla ajaa kokonaisuutta. Yksittäiset äänestykset eivät kerro kaikkea sitä työtä, mitä olet sen asian eteen tehnyt. Jos eduskunta toimisi niin, että kerättäisiin 200 edustajaa äänestämään yksi asia kerrallaan, mitä mieltä asioista ollaan, tilanne olisi toinen. Ei tämä ole uusi asia, Harjanne perusteli.

Kansanedustaja Atte Harjanne kannattaa viinien ulosmyyntioikeutta ravintoloille, mutta äänesti hallitusrintamassa mielipidettään vastaan.

Nyt ravintoloilla on oikeus myydä ulos kauppojen tapaan alle 5,5 prosenttista alkoholia kello 9–21.

Ravintoloiden oikeutta viinin ulosmyyntiin koronakriisin ajaksi ajoi kokoomus.

Vihreiden Harjanne moittii Facebook-päivityksessään kokoomusta poliittisesta pelistä viininmyyntiäänestyksessä.

Onko tekopyhää syyttää kokoomusta poliittisesta pelistä, jos itsellä on samankaltaiset meiningit?

– Varmaan siinä pata vähän kattilaa soimaa. Minusta kokoomus tekee oppositiopolitiikkaa niin kuin pitää tehdä. Kokoomus tietää, miten pelikirjaa luetaan. En lähtisi kokoomusta sen kummemmin demonisoimaan, tuo on myös tapa ajaa sitä asiaa.

Harjanne lupasi Facebook-päivityksessään jatkaa työtänsä ulosmyynnin puolesta ja tehdä työtä pienpanimoiden etämyyntiluvan saamiseksi.

Hallitus on valmistelemassa pienpanimoille lupaa etämyyntiin.

Sille voi povata peukkua ylöspäin, koska pienpanimoiden etämyynnistä on tehty eduskunnassa poikkeuksellisen laajasti kannatettu kansanedustajan lakialoite.

Kansanedustaja Jari Myllykosken (vas) lakialoitteen pienpanimoiden etämyyntioikeudesta tämän vuoden loppuun allekirjoitti kaikkiaan 110 kansanedustajaa kaikista puolueista, kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta.

Onko pienpanimoiden etämyyntiluvalla helpompi elämöidä, kun tietää, että tämä tulee menemään läpi?

– En tiedä onko sillä helpompi tai vaikeampi elämöidä. Olennaista on vaikuttaa sen puolesta, että se tulee tapahtumaan. Sen jälkeen ilakoidaan, jos saadaan päätös tehtyä.

– On sitä helppo kannattaa. Olin itse myös keräämässä siihen nimiä ja puffaamassa omalle porukalle. Tästä tietysti iso käsi Myllykoskelle, joka aloitteen teki, ja en itse hypännyt bandwagoniin, Harjanne vastasi.