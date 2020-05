Yleinen maskisuositus moninkertaistaisi käyttötarpeen. Lintilän mukaan keskusteluja yrityksille suunnattavasta investointituesta käydään parhaillaan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että kotimainen maskituotanto on saatu käyntiin värikkäiden vaiheiden jälkeen.

Aikataulut ovat paukkuneet, ja matkan varrella esimerkiksi ”linjakauppa on peruuntunut, vaikka linja on maksettu ja (tavaraa) on jäänyt lentokentälle”.

– Yritykset ovat olleet liikkeellä kahden kuukauden aikataululla, kun normaalisti se on vuosi. Kilpailu niin laitteista kuin materiaalista on ollut globaalisti erittäin kovaa, Lintilä totesi.

Työ- ja elinkeinoministeriön kautta mukaan tulleet yritykset valmistavat maskeja nimenomaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Ensimmäinen sote-kentän käyttöön maskeja valmistava yritys on Lifa Air, joka kertoi aloittaneensa tuotantonsa kirurgisten maskien valmistamisella.

Suodatusteholtaan heikompien kansanmaskien valmistamisen ovat aloittaneet Filterpak ja Teho Filter.

Screentec, SJT-Investment ja Eaglefilters aikovat käynnistää kirurgisten maskien ja hengityssuojainten valmistamisen kesä-heinäkuussa.

Lintilän mukaan kotimaiset valmistajat turvaavat terveydenhuollon tarpeet ”niillä oletusarvoilla, joita tuotannosta on”.

Sote-ala nielee koronaoloissa noin miljoona maskia päivässä.

Yleinen maskisuositus moninkertaistaisi päivittäisen käyttötarpeen. Asiaan otetaan kantaa lähipäivinä valmistuvassa hallituksen maskiselvityksessä.

– Mikäli mentäisiin kansanmaskeihin, tarvitaan kaupallisia ratkaisuja. Tämä volyymi ei riitä siihen, Lintilä sanoi.

S-ryhmä ja K-kaupat ovatkin tuomassa kansanmaskit valikoimiinsa.

S-ryhmän maskeja valmistaa Teho Filter, ja K-ryhmän alihankkija on Filterpak.

Lintilä mainitsi, että Saksa ja Ranska antavat 30 prosentin investointituen maskinvalmistajille, ja kertoi, että Suomessakin käydään keskusteluja vastaavan tyyppisestä investoinnista.

IS:n selvityksen mukaan kotimainen suojainprojekti nojaa vahvasti Lifa Airiin, joka on ilmoittanut tavoitteekseen valmistaa tämän vuoden aikana 190 miljoonaa maskia –130 miljoonaa kirurgista maskia ja 60 miljoonaa FFP-tason hengityssuojainta.

Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää sanoi tiedotustilaisuudessa, että yrityksen vuorokausivolyymit kirurgisissa suu-nenäsuojaimissa tulevat olemaan kesäkuun loppupuolella ”reilusti yli miljoona kappaletta” ja FFP-tason hengityssuojaimien vuorokausivolyymit 250 000–300 000 kappaletta.

– Tämä sinänsä jo kattaa Suomen tarpeet. VTT asensi meille eilen samanlaiset mittausjärjestelmät kuin heillä itsellään on. Kykenemme tarkastamaan kaikki materiaalit, valmiit tuotteet ja huolehtimaan siitä, että mitään epäkelpoa ei tule markkinoille. Olemme hankkineet laitteistot, joilla kyetään tuottamaan sitä raaka-ainetta, josta kaikki tappelevat tällä hetkellä, ensi kuun loppupuolella pystymme olemaan täysin omavaraisia, Mäkipää kommentoi.

Lifa Air on nostanut tuottoarviotaan: aiemmin Lifa Air on ilmoittanut tähtäävänsä Suomen-tehtaallaan 650 000 kirurgisen maskin päivätuotantoon ja hengityssuojaimissa 220 000 kappaleen päivätuotantoon.

Jo arviota 220 000 hengityssuojaimen valmistamisesta päivittäin on pidetty alalla erittäin kovana. Eniten pulaa terveydenhuollossa on ollut laadukkaimmista FFP3-hengityssuojaimista.

Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää kertoi, ettei hän ollut alun perin innostunut kotimaisesta maskihankkeesta, mutta Kiinan toiminta koronakriisin aikana sai muuttamaan mielipidettä. Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tehtyä sopimusta Mäkipää ei kommentoinut.

Maskien valmistamisessa tarvittavasta kuitukankaasta käydään kovaa kilpailua.

Mäkipään mukaan Lifa Air on varmistanut materiaalin saatavuuden. Helsingin Sanomien mukaan yritys on ostanut Aasiasta muutaman kuukauden tuotantoa vastaavan määrän suodatinkangasta, jota tulee suojainten keskimmäiseen kerrokseen.

Lifa Airilla on tehdas Etelä-Kiinassa. Mäkipää kertoi, ettei hän ollut alun perin innostunut aloittamaan maskivalmistusta Suomessa.

– Haluttomuuteen liittyi kokemus sarsista, se alkoi ja loppui hyvin nopeasti. En ollut halukas, mutta tähän meidät pyydettiin. Kiinassa tapahtui sellainen tilanne, että emme saaneet tuoda Kiinasta suojaimia, koko tuotanto meni Wuhaniin ja lähialueille. Tämä tuntui väärältä ja oli taustatekijä sille, miksi halusin osallistua tähän toimintaan näin suuressa mittakaavassa. En halua, että kukaan ulkopuolinen maa määrittelee, mitä saa tehdä ja ei saa tehdä, Mäkipää sanoi.

Huoltovarmuuskeskuksen vt. toimitusjohtaja Janne Känkänen kertoi, että HVK on tilannut kolmelta kotimaiselta yritykseltä noin 35 miljoonaa kirurgista maskia ja noin 5,5 miljoonaa hengityksensuojainta.

Huoltovarmuuskeskus ei ole julkistanut sopimuskumppaneidensa nimiä tai sopimusten rahallista arvoa, mutta tiedossa on, että HVK on tehnyt sopimuksen Lifa Airin kanssa.

HVK on tehnyt koronakriisissä suojavarusteostot suorahankintoina. Känkäsen mukaan kilpailutuksiin ollaan todennäköisesti palaamassa syksyllä.

Sosiaali- ja terveysministeriö teki maanantaina Huoltovarmuuskeskukselle 100 miljoonan euron arvoisen hankintaesityksen suojavarusteista. Edellisen 100 miljoonan hankintaesityksen STM teki HVK:lle huhtikuun alussa.

– Ajatuksena kesän yli tapahtuvissa hankinnoissa on se, että voimme rakentaa valmiista tuotteista riittävää puskuria sen varalta, että tautitilanne kehittyy huonommaksi ja käyttötarve jälleen suurenee, Känkäinen sanoi.