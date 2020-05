Ilta-Sanomien Olli Waris Politiikan toimittajien puheenjohtajaksi

Politiikan toimittajiin kuuluu noin 150 jäsentä.

Politiikan toimittajien yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Olli Waris. Waris seuraa puheenjohtajana täydet kaksi vuotta toiminutta Ylen politiikan toimittajaa Maria Stenroosia.

– Yhdistyksen toiminta on ollut korona-poikkeusolojen aikana aivan viime kuukaudet hieman jäissä, mutta pyrimme normalisoimaan sitä mahdollisuuksien mukaan myös digitekniikkaa käyttäen, Olli Waris sanoi tiedotteessa.

Yhdistys valitsi kunniajäsenekseen Suomen Kuvalehden politiikan toimittajan Heikki Vennon.

Politiikan toimittajat on politiikkaa päätyönään seuraavien toimittajien yhdistys. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Jäseniä on noin 150.

