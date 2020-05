Rajoituksia ei voida pitää voimassa sellaisilla alueilla, joilla se ei ole välttämätöntä, perustuslakivaliokunta korostaa.

Ravintoloiden on määrä aueta taas viikon kuluttua, mutta asiaa koskevassa hallituksen esityksessä on vielä korjattavaa.

Perustuslakivaliokunta antoi tänään maanantaina lausuntonsa hallituksen esityksestä tartuntatautilain muuttamiseksi. Esityksessä ravintoloille esitetään muun muassa aukioloaikoja ja asiakaspaikkoja koskevia rajoituksia, joiden turvin toimintaa voidaan ryhtyä turvallisesti avaamaan.

Valiokunta katsoo lausunnossaan, ettei lakimuutoksia voi tehdä hallituksen aikomalla tavalla.

Hallitus esitti, että asiasta säädettäisiin perustuslain 23. pykälän mukaan tilapäisenä poikkeamisena perusoikeuksista. Lain oli tarkoitus olla voimassa lokakuun loppuun.

Koronaviruspandemian takia suljetun saunaravintola Löylyn terassi tyhjänä Hernesaaressa Helsingissä.

Valiokunnan mielestä pitkä voimassaoloaika ei kuitenkaan ole perustuslain 23. pykälän mukaista eikä lakia voida säätää sen nojalla.

– Ehdotetun lain voimassaoloaika on huomattavan pitkä verrattuna siihen, että valmiuslain toimivaltuuksien käyttämisestä on päätetty kuukaudeksi tai puoleksitoista kuukaudeksi kerrallaan. Aika on varsin pitkä myös valmiuslain toimivaltuuksien soveltamisen tämänhetkiseen kokonaiskestoon nähden, lausunnossa todetaan.

Sen sijaan ehdotetuista rajoitustoimenpiteistä voidaan valiokunnan mielestä säätää perusoikeusrajoituksina.

Valiokunta painottaa, että valtioneuvoston on seurattava tarkkaan rajoitusten edellytysten täyttymistä. Jos rajoitus ei ole ajallisesti tai alueellisesti välttämätön, ei sitä voida ylläpitää.

Rajoituksia ei siis myöskään voida säätää tai pitää voimassa sellaisilla alueilla, joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä.

Lisäksi lakia on muutettava niin, että siitä käyvät täsmällisemmin ilmi toiminnanharjoittajien velvollisuudet. Valiokunta korostaa myös, että rajoitusten välttämättömyys tulee pystyä perustelemaan huomattavasti yksityiskohtaisemmin.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös lakiesityksen käsittelyn tiukkaan aikatauluun.

Valtioneuvosto antoi lakiesityksen 19. toukokuuta ja sen on tarkoitus tulla voimaan jo kesäkuun alusta, eli vajaassa kahdessa viikossa. Perustuslakivaliokunta pitää esityksen käsittelyaikataulua on perustuslain kannalta erittäin ongelmallisena.

Valiokunnan mukaan nykyisten rajoitusten päättyminen toukokuun lopussa on ollut hallituksella jo pitkään tiedossa ja esitys olisi siten voitu antaa hyvissä ajoin.

Valiokunta kiinnittääkin valtioneuvoston vakavaa huomiota siihen, että sen perustuslaissa säädetyn tehtävän asianmukainen toteuttaminen vaarantuu, jos hallitusten esitysten eduskuntakäsittelylle ei varata riittävää ja kohtuullista aikaa.