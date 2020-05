Suora lähetys: Hallitus vastaa – miten käy ”liipaisimella” olevien maakuntakenttien lennoille?

Kokoomus yrittää saada hallitusta sitoutumaan lentoihin viidelle maakuntakentälle.

Maakuntakenttien lennot maailmalle on eduskunnan tämän päivän suurin poliittinen kiistakysymys.

Maakuntien puolesta ei puhu nyt hallituspuolue keskusta, vaan oppositiopuolue kokoomus.

Koronakriisin takia lentoliikenne on lähes pysähdyksissä, kotimainen Finnair on myös vaikeuksissa, ja hallitus on tukenut Finnairin toimintaa sadoilla miljoonilla euroilla.

Kotimaan lentojen kohtalo on esillä eduskunnassa iltapäivällä, kun hallitus tuo saliin kolmannen lisäbudjettinsa, ja sen yhteydessä nousee metakka kotimaan lennoista.

Kokoomus tuo iltapäivän lisäbudjettikeskusteluun ponnen, jossa se haluaa hallituksen sitoutuvan ostopalveluilla pitämään yllä lentoja viidelle maakuntakentälle.

– Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, joilla turvataan myös poikkeusaikana riittävät, asukkaita kuin myös yrityselämää palvelevat lentovuorot Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan tarvittaessa ostopalvelusopimuksella. Finnair on asettanut erityisesti kyseisten lentokenttien lentovuorojen jatkon kyseenalaiseksi, kokoomuksen ponnesta todetaan.

Valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä lisäbudjetista, sitä ei ole vielä julkistettu, mutta kansanedustajat jo tietävät, mistä salissa iltapäivällä keskustellaan.

– Siinä hallitusrintama on laittanut aika tyypillisen tekstin, jossa on kaikkea hyvää kaikille ja että valiokunta pitää tärkeänä lentojen turvaamista. Se on eri asia kuin salissa poliittisesti velvoittava päätös, jossa eduskunta edellyttää jotain, kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) kertoi.

– Tuomme saliin ponnen, jossa mainitaan kentät ja perustelut. Nämä kentät ovat olleet liipaisimella, ja miksi siinä ei ole Lappeenrantaa, Poria ja kaikkea muuta. Tästä vielä tänään keskustellaan ja äänestetään, Zyskowicz jatkoi.

Kokoomus haluaa pistää hallituspuolue keskustan nurkkaan ja vastaamaan, miksi valtio ei voisi ostopalveluna varmistaa myös näiden viiden maakuntakentän lentoliikennettä.

Kokoomus kannattaa yleensä vapaata markkinataloutta, ja aluepolitiikka on ollut keskustan heiniä?

– Tässä koronakriisissä markkinatalous ei pysty vastaamaan kaikkiin haasteisiin, jossa esimerkkinä ovat yritystuet kaikkialla maailmassa. Markkinatalouden häiriöstä pantiin myös ravintolat kiinni. Tässä on vähän sama tilanne, Zyskowicz sanoi.

– Kaikki lentoyhtiöt ovat vaikeuksissa, niitä tuetaan maailmalla sadoilla miljoonilla. Näiden maakuntakenttien lento- ja matkustajamäärät ovat romahtaneet, kuten kaikkialla maailmassa. Kun matkustajien ohella lennot kuljettavat rahtia, tämän päivän Helsingin Sanomissa on Vaasan Kauppakamarin toimitusjohtajan hyvä kirjoitus, minkä arvosta maailmalle menee tavaraa Kokkolasta. Edellytämme, että valtio pitää maakuntalennot hengissä kriisin yli. Ei niin, että suoraan monopoliyhtiö Finnairille, että se saa hinnoitella vapaasti, vaan että ne kilpailutetaan ja mikä yhtiö edullisimmin huolehtii näistä lennoista, Zyskowicz totesi.

Onko kokoomus nyt keskustalaisempi kuin keskusta?

– No, ei keskustalaisempi kuin keskusta itse. Kokoomus on koko Suomen puolue. Ja toiseksi tässä on kyseessä asukkaiden ja yrityselämän tarpeista ja viennin turvaamisesta, se on kyllä mielestäni hyvin kokoomuslaista politiikkaa, Zyskowicz vastasi.

Finnair lentää nyt kotimaassa Maarianhaminaan, Kuopioon, Ouluun ja Rovaniemelle.

Viime viikolla Finnair kertoi, että heinäkuussa yhtiö alkaa lentää myös Turkuun ja Vaasaan, elokuussa Ivaloon ja Kittilään sekä syyskuussa Kuusamoon ja Tampereelle. Samalla yhtiö kertoi, että se ei lennä kesän 2020 aikana Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan.