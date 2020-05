Sanna Marin: Hallitusohjelmaa käydään läpi koronan vuoksi – Niinistöltä vahva kannanotto velanoton vaaroista

Pääministeri Sanna Marin ja presidentti Sauli Niinistö kohtasivat Kultaranta-keskusteluissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuivat sunnuntaina keskusteluun yhdessä eduskunnan puhemies Matti Vanhasen (kesk) kanssa osana Niinistön isännöimiä Kultaranta-keskusteluja.

Odotuksista huolimatta Marin ei paljastanut juurikaan uutta ulkopoliittisesta linjastaan tai esimerkiksi suhtautumisestaan EU:n kaavailemiin uusiin yhteisvastuisiin. Niinistö taas pääsi muistuttamaan pääministeriä kasvokkain näkemyksestään, jonka mukaan liiallista velanottoa koronakriisin nimissä on syytä varoa.

Ilta-Sanomat seurasi Kultaranta-keskusteluja hetki hetkeltä. Seuranta-artikkeli löytyy täältä.

Koronakriisin vuoksi keskustelun alku keskittyi pitkälti arvioihin siitä, kuinka valtionjohto on onnistunut päätöksenteossa poikkeuksellisena aikana. Niinistö tiedusteli Marinilta ja Vanhaselta, miltä työ poikkeusjärjestelyjen aikana on tuntunut.

Marin vastasi kiittelemällä eduskuntaa ripeydestä ja joustavuudesta, jota se on osoittanut kriisin keskellä.

– Minusta tämä on osoittanut että edelleen ollaan toimintakykyisiä, Vanhanen totesi ja kiitteli myös oppositiota siitä, että tilanteen vakavuus on ymmärretty.

Vanhanen kiitteli myös suomalaisia siitä, että annettuja ohjeita on noudatettu.

– Sadoissatuhansissa yrityksissä, yhdistyksissä ja erilaisissa yhteisöissä on käytetty tervettä järkeä, miten se oma toiminta sopeutetaan tähän.

Niinistö sanoi havainneensa, että kriisin vuoksi pitkälti etäyhteyksien kautta kokoontuva hallitus on joutunut ryhmittämään joukkojaan uudella tavalla.

– Jotkut istuvat tiloissa joita en edes tunnista, hän ihmetteli.

Marin vastasi kertomalla, että monissa kokouksissa hallitus on kolmessa eri ryhmässä ja esimerkiksi ruokailee eri tiloissa tartuntariskin välttämiseksi.

Niinistö kertoi Saksassa esitetystä teoriasta, joka liittyy tällä hetkellä kovan väännön kohteena olevaan EU:n elvytyspakettiin. Teorian mukaan päätös paketista olisi jo syntynyt, jos maan hallitus olisi keskustellut asiasta normaalisti samassa tilassa etäyhteyksien sijaan.

– Eli annettiin ymmärtää, että sellainen vastarannan kiiski on helpompi olla siellä omissa tiloissa.

Niinistön mukaan hän ei itse ole havainnut tällaista Suomessa, vaikkakin hallituksen ja presidentin yhteiset tp-utva-tapaamiset ovat lyhentyneet.

– Itselläni on se kokemus, että etäyhteyksien päässä ihmiset hieman tarkemmin pohtivat sen sanottavansa ja sanovat sitten kerralla asiansa, Marin vastasi.

Ylen lähetykseen lähetetyissä katsojakysymyksissä tiedusteltiin, mihin leiriin Suomi lukeutuu kysymyksessä EU:n valtavista yhteisvastuista.

Ranska ja Saksa ovat esittäneet jopa 500 miljardin euron yhteistä lainaamista ja jakamista koronasta pahiten kärsineiden maiden elpymistä varten. Muun muassa Ruotsi ja Tanska ovat vastustaneet suunnitelmaa.

Marin kommentoi aihetta korostamalla rakentavaa otetta ja ratkaisujen löytämistä yhdessä.

– Meidän ei pidä keskittyä siihen, olemmeko jossain seurassa, vaan ennen muuta asioihin, Marin vastasi.

Niinistö palasi asiaan toteamalla, että Suomen kanssa samoilla linjoilla olleet maat, kuten Saksa, Hollanti ja Itävalta, ovat jakaantuneet kysymyksessä.

– Kyllä Euroopalle tulee kova haaste muutaman vuoden päästä, jolloin on minusta palattava järjestyksen tielle. Ehkä puhdistettava pöytää ja sitten pidettävä sitä siistinä.

Marin kommentoi keskustelussa varovasti myös kysymystä, millä kriteereillä Suomen pitäisi lähteä EU:n yhteisvastuuseen mukaan.

– Tämä on tietenkin erittäin iso tulevan viikon kysymys. Odotamme komission esitystä asiasta, emme ole lähteneet ennen tätä kantaa ottamaan suuntaan tai toiseen. Valtioneuvosto sen jälkeen tietenkin arvioi tämän kokonaisuuden ja tekee ne ratkaisut. Ja meillähän eduskunta käyttää viimeisenä budjettivaltaa, siitä on syytä pitää kaikissa oloissa kiinni.

– Itse näen että Saksan liikkuminen tässä kokonaisuudessa on ehkä merkki siitä että katsotaan asiaa vähän laajemmalla perspektiivillä kuin vain siitä kansallisesta näkökulmasta.

Marinin mukaan kyseessä ovat isot kysymykset, unionin tulevaisuus ja alueen yhtenäisyys.

– Kyse on myös luottamuksesta sille, että Eurooppa löytää tien tästäkin eteenpäin. Itse peräänkuulutan että jokaisen maan on nyt tultava niistä vanhoista poteroistaan tosiamme vastaan ja yrittää löytää niitä yhteisiä näkökantoja, pitäen samalla kiinni niistä perusperiaatteista joita meillä Suomessakin on.

Myös Niinistö totesi että mitä yhtenäisempi EU on, sen vahvempi se on toimimaan. Myös Niinistön mukaan on ennenaikaista kommentoida asiaa ennen kuin tiedetään mitä komissio tulee esittämään.

Jo aiemmassa keskustelussa huolensa velkaantumisesta esittänyt Niinistö kuitenkin totesi pitävänsä tärkeänä, että mahdollisessa lainapaketissa on kyse ainutkertaisesta tuesta.

– Ettei tule uutta maan tapaa tai Euroopan tapaa joka helposti näyttää kyllä leviävän.

Ylen lähetyksessä keskustelijoilta tiedusteltiin, mitä säästökohteita tai veronkorotuksia he voisivat ajatella koronakriisin vuoksi. Marin sanoi olleensa varovainen yksittäisten kohteiden nimeämisessä.

– Katsomme hyvin perusteellisesti hallitusohjelmaa ja sitä muuttunutta toimintaympäristöä, jossa me väistämättä nyt olemme. Emme ole halunneet tähän tilanteeseen, mutta tietysti siihen pitää myös sopeutua.

Ylen teettämässä mielipidekyselyssä uusien hävittäjien hankinta mainittiin suosituimmaksi säästökohteeksi, joita väistämättä joudutaan koronakriisin vuoksi etsimään. Marin kommentoi asiaa keskustelussa muistuttamalla, että puolustushankinnat ovat osa varautumista.

– Nyt emme ole tilanteessa jossa vaikkapa hävittäjiä tarvitsisimme. Toivottavasti sellaista tilannetta ei tule, mutta on mahdollista että sellainenkin aika tulee. Meidän pitää pysyä varautumaan myös näiden aikojen osalta.