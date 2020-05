Kultaranta-keskustelujen yhtenä aiheena olivat koronakriisin talousvaikutukset.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimien Kultaranta-keskustelujen toisena teemana oli kysymys siitä, kuinka maailmantalous ja Suomen talous selviävät koronapandemian ja sen torjunnan vaikutuksista ja voiko esimerkiksi globalisaatio pysähtyä kriisin seurauksena.

Aiheesta olivat keskustelemassa Nokian ja F-Securen hallitusten puheenjohtaja Risto Siilasmaa, entinen pääministeri Esko Aho ja Nordic West Officen johtava asiantuntija Anu Partanen. Keskustelussa otettiin esille Ylen tuore kysely, jonka mukaan 58 prosenttia suomalaisista kannattaa koronakriisin aiheuttaman talouslaman peittoamista velkarahalla tehtävällä elvytyksellä. Esillä olivat myös EU:n suunnittelemat, kiistellyt yhteisvastuut.

– Nyt on pakko ottaa velkaa. Kysymys on enemmän siitä, miten se raha käytetään, ja kuinka suuri osa käytetään vanhojen, ehkä vähän aikansa eläneiden rakenteiden pönkittämiseen, Siilasmaa totesi.

Hän muistutti että EU-budjetista suuri osa menee edelleen maatalouden ja hiiliteollisuuden tukemiseen. Siilasmaan mukaan jokainen maa joutuu nyt miettimään, minkälaisia tulevaisuusinvestointeja tehdään.

1990-luvun lama-aikana pääministerinä toiminut Aho sanoi, että Suomi tarvitsee velkaa päästäkseen yli välittömästä talouden kriisistä.

– Mutta sellainen ajatus, että me nousemme tästä ylös velkaa ottamalla, on väärä, hän lisäsi.

Ahon mukaan velkarahaa tulee käyttää taitavasti tulevaisuusinvestointeihin. Myös hyvinvointivaltion asiantuntijana tunnettu Partanen oli samaa mieltä.

– Ajatellaanko että se velka on investointi, ja me investoimme johonkin tulevaan? On tärkeää pitää kirkkaana mielessä ei vain se, mitä tapahtuu vuoden tai kahden päästä, vaan myös mitä tapahtuu kahdenkymmenen vuoden päästä.

Entinen pääministeri Esko Aho puhui koronakriisin talousvaikutuksista.

Keskustelua kommentoi myös tilaisuutta isännöivä tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka kantoi huolta rahan lisääntymisestä keskuspankkien toimesta ja sen myötä myös velkaantumisesta viimeisen vuosikymmenen aikana.

– Nyt tulee sitten koronan myötä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa lisää tätä tyhjästä nyhjäistävää rahaa. Jo nyt on kuulunut sen suuntaista puhetta, että meillä on aika laveat laskut, kuten juristit tapasivat sanoa. On hyvinkin mahdollista että näistä jättiveloista eivät kaikki selviä.

Niinistön mukaan on jo käyty keskustelua velkajärjestelyistä ja niin sanotuista ikuisuuslainoista.

– Tämä merkitsisi sitä, että uuden rahan luominen olisi aika riskibisnestä. Tässä herää kysymys koko rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta. Olen nostanut esiin sen, että euroalueella pitäisi sitten kyllä siirtyä alkuperäiseen sopimukseen.

Esko Aho komppasi Niinistö sanomalla, että vallalla on nyt velkainnostus.

– Jos velalla hoidettaisiin hyvin asioita niin Italiahan olisi menestyvin maa Euroopassa, hän heitti.

– Kyllähän eurossa on valuvika siinä, että kehitystasoltaan niin erilaiset maat menivät yhteiseen valuuttaan miettimättä, miten siellä yhteisessä valuutassa voidaan elää.

Ahon mukaan velanannolla kriisiä voidaan ainoastaan siirtää eteenpäin.

– Mutta se tulee jonain päivänä eteen, joka voi olla Euroopan kannalta katastrofi.