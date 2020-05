Presidentti Niinistö korona-arjestaan: ”Tässä tehtävässä on tottunut rajoituksiin – helpompi rajoittaa vielä lisää”

Hallitukselle operatiivisen nyrkin perustamista esittänyt Niinistö ei halunnut esittää ”jälkiviisaita arvioita”.

– Tässä tehtävässä on vuosien mittaan tottunutkin rajoituksiin, joten siinä mielessä on ollut helpompi rajoittaa vielä lisää, tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi etämediatapaamisessa arkeaan koronarajoitusten keskellä.

Niinistö, 71, kuuluu ikänsä puolesta ryhmään, jota hallitus on kehottanut pysymään erillään muista ihmisistä ja jopa välttämään liikkumista kodin ulkopuolella. Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti ohjetta tällä viikolla, nyt yli 70-vuotiaita suorastaan kehotetaan liikkumaan.

Niinistö kertoi, ettei ole itsekään voinut tehdä koronatilanteen vuoksi kaikkea, mitä haluaisi, mutta on elänyt yhden päivän kerrallaan.

– Uskon, että varsin moni on saanut sen kokemuksen, että yltää paljon pidemmälle kuin itse kuvittelikaan.

Yli 70-vuotiaat ovat noudattaneet Niinistön mukaan hallituksen eristäytymissuosituksia ”hämmentävänkin hyvin”.

– Meidän tautilukumme eivät ole räjähtäneet sillä tavoin käsiin kuin eräissä muissa maissa. Ruotsissa ja Venäjällä tartuntatilastot näyttävät aivan eri riskiä kuin omat tilastomme kertovat, Niinistö mainitsi.

Niinistön mukaan Suomen on syytä minimoida kaikki riskitekijät naapurimaiden tilanteen vuoksi.

– Kyllä kaikkien pitää ymmärtää, että Suomessakin hyvin ponnekkaasti torjutaan koronaa. Minä uskon, että tämä ajattelu kyllä ymmärretään lahden molemmin puolin.

Niinistö esitti maaliskuun lopussa hallitukselle operatiivisen nyrkin perustamista.

Ajatuksena oli, että koronakriisiryhmä olisi kartoittanut ongelmat, hankkinut tiedot, kerännyt julkisen ja yksityisen osaamisen ja ehdottanut hallitukselle toimenpiteitä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus torjui ajatuksen: Marinin mukaan uudelle operatiiviselle toimijalle ei ole tarvetta. Marin sai tukea eduskunnan puhemieheltä Matti Vanhaselta, joka katsoi, että Niinistön esittämä kriisiryhmä sotkisi toimivaltasuhteita.

IS kysyi Niinistöltä, miten johtamisessa on hänen mielestään onnistuttu kriisin aikana.

– En lähde esittämään mitään jälkiviisaita arvioita. Kriisiryhmä vähän haluttiin joidenkin toimesta ymmärtää väärin, eihän siinä ollut mistään valtakysymyksistä tai vallanjaosta kyse, vaan esitin vain hallitukselle apua, johon päädyin omista kokemuksistani, että sellainenkin voisi hyvä olla, Niinistö vastasi.

Niinistö on osallistunut kriisin hoitamiseen itsekin – Marin on kertonut hallituksen saaneen Niinistöltä apua suojavarusteiden hankkimisessa Kiinasta.

– Olemme käyneet Kiinan kanssa aina presidenttiä myöten yleisluontoisen keskustelun siitä, että Suomi tarvitsee näitä välineitä. Kiina tukee suomalaista ketjua, ajattelua hankkia ja saada varusteita Kiinasta.

Keskuspankeilla on nähty olevan koronakriisin ratkaisemisessa avainrooli, sillä ne voivat luoda talouteen rahaa.

Niinistön mukaan vaarana on sellaisen ajattelutavan leviäminen, että ”rahaahan on”.

– Se raha on viime vuosina luotu tyhjästä ilman reaalitalouden tukea, ja kuitenkin jokaiselle on itsestäänselvää, että pelkästään luomalla rahaa ei ylläpidetä hyvinvointia. Se on kiinni siitä, että teemme työtä, tuotamme ja vastaamme huutoomme. Myös velkaantuminen on otettava tosissaan, ei siitä selvitä rahaa painamalla.

IS kysyi Niinistöltä, lähettikö hän viestin maan hallitukselle, joka tulee ottamaan rajusti lisää velkaa koronakriisin vuoksi.

– Kyllä tämä on viesti vähän kaikille, että ei tuudittauduta siihen, että rahaa on. Sitä todella on, mutta kuinka pitkään sillä on vastineita, siitäkin täytyy kantaa huolta ja uskon, että velkaantumiset otetaan myös hallituksen toimesta ihan tosissaan ja vakavissaan.

Koronakriisi on tuonut hallituksen pöydälle jälleen uusia EU-talousvastuukysymyksiä. Niinistön mukaan talousvastuiden kohdalla lähdettiin jo eurokriisin aikaan ”aika lailla uusille teille”.

– Minusta pitäisi ottaa keskusteluun takaisin se, että palataan alkuperäiseen euroalueen sopimukseen no bail out -säännöksineen. Siinä samalla korostuisi kunkin jäsenmaan talousryhti.