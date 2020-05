Huoltovarmuuskeskuksessa pelättiin maskien loppuvan ennen pääsiäistä – IS kertoo, mitä kulisseissa tapahtui, kun korona iski Suomeen

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus antoi toimivalle johdolle valtuutuksen 131 miljoonan hankintoihin. Apujoukkoja tuli vasta pieleen menneiden kauppojen jälkeen.

Huoltovarmuuskeskuksessa pelättiin maaliskuussa koronakriisin kärjistyttyä, että terveydenhuollossa käytettävät suojamaskit loppuvat Suomesta jo ennen pääsiäistä.

– Tavoitteena oli turvata minimitaso. Maaliskuun puolenvälin jälkeen oltiin siinä tilanteessa, että suojavarusteita täytyy saada jostakin, muuten terveydenhuolto kaatuu, sisäpiiriläinen kuvailee IS:lle.

STM:n lähde vahvistaa IS:lle, että maaliskuun loppupuolella oli aito pelko suojavarusteiden loppumisesta ja niiden hankkimiseksi tehtiin hartiavoimin töitä.

Hallituksen viesti on ollut aivan toisenlainen: esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kertoi 12. maaliskuuta eduskunnassa Suomen olevan ”äärimmäisen hyvin” varautunut tilanteeseen sikainfluenssan jäljiltä.

Suomen varautumista on ohjannut sosiaali- ja terveysministeriön pandemiasuunnitelma vuodelta 2013, jota seuranneessa asiantuntijaraportissa kirurgisten suu-nenäsuojuksien tarpeeksi arvioitiin noin 3,7 miljoonaa kappaletta. Koronaoloissa nämä maskit riittävät noin neljäksi päiväksi. Tämäkin ehdotus hautautui ministeriöön.

Valtion varmuusvarastot avattiin STM:n päätöksellä 23. maaliskuuta. Tätä pidettiin HVK:ssa huolestuttavana signaalina, sillä varmuusvarastot on tarkoitettu otettavaksi käyttöön, kun ”muut konstit eivät riitä”. Varastoista ei oltu otettu käyttöön terveydenhuollon välineitä sotien jälkeen.

Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot avattiin terveydenhuollon kentän käyttöön 23. maaliskuuta. HVK:lla ei ole tapana kertoa, mitä varastoista löytyy tai ei löydy, jotta ulkovallat eivät saa tietoa suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuuspisteistä.

Kauppaa tavallisesti muun muassa öljystä ja siemenperunasta käyvä HVK alkoi ostaa kirurgisia maskeja, hengityssuojaimia, suojatakkeja ja muita suojavarusteita tilanteessa, jossa ”markkina oli kuiva ja suuret valtiot hakivat jo omilla koneillaan tavaraa Kiinasta”.

Ostoja alkoi suorittaa HVK:ssa kolme henkilöä ”kynä ja ruutupaperia” -periaatteella. Ajatuksena oli, että kaikkia hankintakanavia on käytettävä, koska normaalikanavat eivät pystyneet kaikkea tarvetta täyttämään.

– Sairaanhoitopiireillä oli normaalit hankintasuhteet, ja olisi ollut epäloogista, että HVK olisi kilpaillut samoista kanavista, vaihtoehtoisten kanavien käyttöä perustellaan.

Suojavarusteita haalittiin Suomeen Kiinasta tai Malesiasta Finnairin täyteen pakatuilla koneilla, joissa oli miehistön lisäksi varamiehistö.

– Välilaskua ei voinut tehdä, koska Saksa konfiskoi materiaalin, jos teki välilaskun. Kyllä siinä rahaa paloi, mutta se oli ainoa mahdollisuus. Ostot piti tehdä ennakkomaksulla ja materiaalit piti noutaa Kiinasta, koska siellä oli tehtaan ovella muitakin ostajia, joilla oli rahaa maksaa heti. Kiinassa muutettiin sääntöjä lähes päivittäin: välillä tavaraa sai vietyä, välillä ei.

Finnairin koneet ovat kuljettaneet suojavarusteita Kiinasta Suomeen suorilla lennoilla. Lentojen kulut ovat menneet HVK:n eli valtion piikkiin. Kuvassa suojavarusteita kuljettava rahtikone Helsinki-Vantaalla 15. huhtikuuta.

Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan kannalta avainpäivämäärä oli 24. maaliskuuta. Sosiaali- ja terveysministeriö teki silloin Huoltovarmuuskeskukselle hankintaesityksen, jonka oletettu kokonaiskustannus oli 31 miljoonaa euroa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus teki samana päivänä periaatepäätöksen, jonka mukaan Huoltovarmuuskeskus ”ryhtyy tarvittaviin uusiin toimiin sosiaali- ja terveysministeriön tarkemman ohjeistuksen mukaisesti”.

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus valtuutti 26. maaliskuuta pitämässään kokouksessa Huoltovarmuuskeskuksen toimivaa johtoa suorittamaan kymmenien miljoonien hankinnat.

Suojavarustekokonaisuudesta vastaa hallituksessa peräti neljä ministeriä. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) vastaa varautumisesta ja siihen liittyvistä hankinnoista, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vastaa varusteiden riittävyydestä sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä ja työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta sekä kotimaisen tuotannon käynnistymisestä. Kuvassa oikealla HVK:n toiminnasta vastaava työministeri Tuula Haatainen (sd).

6. huhtikuuta STM osoitti HVK:lle vielä 100 miljoonan euron rahoituksen koronatarvikkeiden hankintaan. IS ei saanut HVK:sta tarkennusta siihen, millä rahamäärällä HVK on tähän mennessä hankkinut suojavarusteita.

Huoltovarmuuskeskuksen johdossa katsottiin HVK:n roolin muuttuneen jo maaliskuun lopussa varautumisorganisaatiosta osto- ja hankintaorganisaatioksi.

– Kolikko kääntyi ympäri, jouduttiin hyvin epätyypilliseen toimintaan, IS:lle kuvaillaan.

Aivan uutta suojavarusteiden hankkiminen ei HVK:lle ole, sillä HVK teki niihin liittyviä ostoja 2009 sikainfluenssapandemian aikaan, ja varmuusvarastoituja, 2014 vanhaksi menneitä suojaimia otettiin kentän käyttöön, kun varmuusvarastot avattiin. Koronakriisin myötä HVK alkoi tehdä suojavarustehankintoja aivan eri mittakaavassa kuin aikaisemmin.

Ministeriöissä HVK nähtiin ketteränä toimijana, jolla on vahva kassa ja likvidejä varoja nopeita huoltovarmuuteen liittyviä toimia varten.

Sisäpiiriläisen mukaan nimenomaan HVK:n haluttiin kantavan riskiä, sillä se edustaa valtiota.

– Jos riskiä ei olisi haluttu ollenkaan kantaa, ne tuotteet olisivat loppuneet terveydenhuollosta satavarmasti, sisäpiiriläinen uskoo.

Riski laukesi kohuttujen maskikauppojen myötä: HVK teki maaliskuun lopussa yhteensä 10 miljoonan euron maskikaupat Onni Sarmasteen ja Tiina Jylhän yhtiöiden kanssa. Kaupat johtivat kolmen HVK-pomon – toimitusjohtaja Tomi Louneman, perustuotanto-osaston johtajan Jyrki Hakolan ja hallintojohtaja Asko Harjulan – lähtöön, ja jälkiselvittelyt jatkuvat yhä.

Keskusrikospoliisi tutkii Huoltovarmuuskeskuksen maskikauppoja. Rikosnimikkeinä esitutkinnassa ovat muun muassa törkeä petos ja törkeä rahanpesu. Kuvassa rikostarkastaja Tomi Taskila.

Ylen mukaan keskusrikospoliisi epäilee Hakolaa luottamusaseman väärinkäytöstä. Hakola on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

KPMG:n selvityksen mukaan Huoltovarmuuskeskuksen toimiva johto ei ole noudattanut hankintalakia ja on tukipyyntöjä toimeenpannessaan poikennut Huoltovarmuuskeskuksen työjärjestyksessä ja taloussäännössä määritellystä ohjeistuksesta toistuvasti ja merkittävästi.

Huoltovarmuuskeskuksen operatiiviselle johdolle selvisi IS:n tietojen mukaan vasta jälkikäteen, että The Look Medical Care OÜ -yrityksen takana on kauneusyrittäjä Jylhä. Sarmasteen taas katsottiin ”uineen massassa mukana”, eikä kaikkia taustaselvityksiä tehty riittävästi. Hakolan ja Harjulan potkut liittyivät juuri taustaselvitysten laiminlyömiseen.

Huomionarvoista on, että HVK:n hallitus valtuutti kahden viikon ajanjaksolla toimivaa johtoa hankkimaan suojavarusteita ja muita koronamateriaaleja 131 miljoonan euron edestä, vaikka KPMG:n selvityksen mukaan HVK:lla ei ole ollut valmiutta ”teknisten työkalujen, resurssoinnin ja toimintamallien osalta laajamittaiseen ja poikkeuksellisen nopeatempoiseen globaaliin hankintatoimintaan”.

Oliko HVK:n hallitus – joka johtaa lain mukaan HVK:n toimintaa – varmistanut, että HVK:n operatiivisella johdolla oli mahdollisuudet suoriutua mittavista hankinnoista?

Kuvassa Onni Sarmasteen Kiinasta HVK:n tilauksesta hankkimia suojavälineitä.

– Huoltovarmuuskeskuksen hallitus on pyrkinyt varmistamaan sen, että Huoltovarmuuskeskuksen toimiva johto ja organisaatio on kykeneväinen sosiaali- ja terveysministeriöltä tulleiden tukipyyntöjen toteuttamiseen. Huoltovarmuuskeskuksen organisaatiota on ryhdytty vahvistamaan jo siinä vaiheessa, kun ensimmäinen iso tukipyyntö on sosiaali- ja terveysministeriöltä tullut. Huoltovarmuuskeskuksen hallitus on tehnyt päätöksen sisäisen tarkastamisen lisäämiseksi Huoltovarmuuskeskuksessa ja valtuuttanut toimivan johdon ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, mitä täytyy tehdä, jotta osaaminen, jota hankinnat edellyttävät, on Huoltovarmuuskeskuksen käytettävissä, Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström sanoo.

Lundströmin mukaan Huoltovarmuuskeskus tekee myös normaalissa toiminnassaan hankintoja.

– Se, että tässä kohdassa on ollut normaalia laajempi hankintamäärä STM:n tukipyynnön mukaisesti, niin siihen on valmistauduttu organisaatiota vahvistamalla.

HVK:hon tuli 30. maaliskuuta alkaneella viikolla kolme henkilöä valtion hankintayhtiö Hanselista ja yksi henkilö työ- ja elinkeinoministeriöstä. Aiemmalla viikolla STM:n alaisesta STUK:ista oli tullut yksi henkilö ”rakentamaan Exceliä”.

Ilona Lundströmin johtama Huoltovarmuuskeskuksen hallitus valtuutti HVK:n toimivan johdon maalis-huhtikuun vaihteessa tekemään koronatarvikehankintoja yhteensä 131 miljoonan eurone edestä STM:n hankintaesitysten pohjalta.

Kun apujoukot saapuivat, maito oli jo kaatunut lattialle. Kohukaupat oli tehty.

Jylhän avustajan Kari Uotin mukaan Hakola lähetti Huoltovarmuuskeskuksen puolesta tilausvahvistuksen 28. maaliskuuta. Sarmasteelta HVK teki tilauksen 30. maaliskuuta.

Virkamieslähteen mukaan ”jälkikäteen voi varmaankin sanoa, että apu on tullut liian myöhään”.

Varsinaisen toimeksiannon suojavarusteiden hankkimiseen Huoltovarmuuskeskus sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 6. huhtikuuta. Lundströmin mukaan ohjauskirjeessä vahvistettiin se, että HVK:lla on ”poikkeusoloissa poikkeuksellinen rooli tukea sosiaali- ja terveysministeriötä suojainvälinehankinnoissa”.

Kun HVK:n rooli vahvistettiin, poikkeusolojen toteamisesta oli ehtinyt kulua kolme viikkoa.

Suojainvarusteiden hankintayksikkö aloitti toimintansa Huoltovarmuuskeskuksessa 21. huhtikuuta.

Marin sanoi reilua viikkoa myöhemmin eduskunnassa, että Huoltovarmuuskeskuksessa on tehty ”erittäin vakavia virheitä”.

– Nämä kaikki pitää selvittää, jotta näistä virheistä voidaan oppia ja jotta ollaan tulevaisuudessa entistä paremmin varauduttu, Marin totesi.