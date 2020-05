Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on yrittänyt estää Päivi Nergin nousun valtiovaraiministeriön kansliapäälliköksi vetomalla eduskunnan tiedonsaantiselvitykseen. Eilen poliisi ilmoitti, ettei Nerg tai muut virkamiehet ole toimineen lain vastaisesti.

Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen projekti estää Päivi Nergin nimitys valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi meni ainakin osaltaan mönkään. Mutta kansliapäällikkörintamalla tapahtuu muutenkin: työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköksi on nousemassa Rinteen entinen valtiosihteeri Raimo Luoma, kirjoittaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Poliisi ilmoitti eilen, ettei se aloita esitukintaa valtiovarainministeriön virkamiesten toiminnasta maakunta- ja soteuudistuksen eduskuntakäsittelyssä. Poliisin tekemän esiselvityksen mukaan virkamiehet eivät ole menetelleet lain tai virkavelvollisuuksien vastaisesti.

Aikaisemmin samoilla linjoilla on ollut apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen.

Tämä on jälleen yksi osa valtiovarainministeriön kansliapäällikön farssiksi muuttuneessa valintasaagassa. Tai siihen sitä käytettiin.

Esittelevän eli valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) ehdokas paikalle on valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg, jota poliisin esitutkintaratkaisut koskevat.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne aloitti huhtikuussa Sdp:n puoluehallituksessa Nergin vastaisen vyörytyksen, mitä hän kävi saarnaamassa myös Ylen aamutelevisiossa. Hänen mukaansa tutkinnassa ollutta Nergiä ei voi valita kansliapäälliköksi.

Kulmuni veti kohun takia viime hetkillä esityksen nimityksen pois valtioneuvoston listoilta huhtikuun lopulla.

Nergin mustalla listalla oli se, että hänen epäiltiin pimittäneen tietoja eduskunnan perustuslakivaliokunnalta sote-sotkujen aikana viime vaalikaudella. Nyt poliisi vapautti Nergin epäilyistä.

Tältä osin Rinteen henkilökohtaiselta vaikuttava missio kärsi haaksirikon.

Päivi Nergin nimityksestä valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi on noussut kohu.

Kaiken lisäksi Sdp:n kannalta on kiusallista, että pääministeri Sanna Marin (sd) oli jo sopinut Nergin nimittämisestä Kulmunin kanssa. Onkin kysytty, kuka Sdp:tä johtaa.

Tehdäänkö nimityslinjaukset Rinteen johtamassa puoluehallituksessa vai Marinin johtamassa ministeriryhmässä? Hallituksen pelisääntöjen mukaan asia tosin kuuluu yksiselitteisesti Kulmunille. Sdp elokuisen puoluekokouksen jälkeen tämä ongelma poistuu.

Jotta valintafarssi täyttäisi kaikki kesäteatteripiirteet, niin juttuun kytkeytyy myös työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö. Jos Nergin valintaa pidetään kepun poliittisena operaationa, niin TEM:n kansliapäällikön nimityksessä hääräävät demarit yhtä lailla.

Nimityksen esittelee työministeri Tuula Haatainen (sd).

Pikkulinnut laulavat, että kulisseissa valinta on jo sovittu.

Paikalle nousee Rinteen valtiosihteerinä toiminut Raimo Luoma (sd), joka sattuu olemaan myös kohutun Huoltovarmuuskeskuksen entinen pomo.

Paikalle on 12 hakijaa, ja se täytetään lokakuun alusta.

Sdp:n luottopakki Raimo Luoma on nousemassa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköksi. Kuvassa hän avustamassa Postin työmarkkinaneuvotteluissa, joissa Antti Rinteella olisi iso rooli.

Huoltovarmuuskeskuksen porukkaa paikka tuntuu kiinnostavan muutenkin, sillä hakijoiden joukossa on myös HVK:n väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen ja HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström.

Känkänen on ollut TEM:n EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja. Lundström työskentelee osastopäällikkönä työ- ja elinkeinoministeriön innovaatio- ja yritysrahoitusosastolla.

Joka tapauksessa kansliapäällikkövalinnoista syntynee Sdp:n ja kepun kissatappelu – mutta on se kivaa poliittista viihdettä koronaviruksen varjossa. Kumpikin valinta on menossa täysin umpipoliittiseksi.

Jos löytyisi jostakin ihminen, jonka päätä ei näillä koohotuksilla olisi vielä sekoitettu, niin hän mahtaisi ihmetellä, eikö tässä maassa osata enää edes kansliapäälliköitä valita.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön virka on Suomen tärkein. Valintasotku on kestänyt niin kauan, että valittiinpa paikalle kuka tahansa, nimitettävän maine on pilattu poliittisella pelillä jo etukäteen.

Kun hakijalista paljastui, haku yritettiin panna uusiksi, mutta sen torppasi oikeuskansleri.

Martti Hetemäki on jatkanut virassa yliajalla pariin otteeseen. Nyt hän jatkaa tehtävässään koronakriisin takia kesäkuun loppuun, eli siihen mennessä joku hakijoista on nimitettävä.

Paikkaa ovat hakeneet Sdp:n riveistä valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala, mutta hän ei kelpaa demareillekaan.

Muut hakijat ovat Suomen Pankin neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok).

Muut ovat tohtoreita, Nerg maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, mutta hänellä on luja hallinnollinen ja virkamiestausta muun muassa sisäministeriön kansliapäällikkönä.