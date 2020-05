Lisäksi Business Finlandin tukien yhteensovittamista muutettiin ravintoloita suosivaan muotoon, ja työllistämis­tukeen lasketaan mukaan vuokratyövoima.

Talousvaliokunta sai valmiiksi mietintönsä ravintoloille maksettavasta tukipaketista.

– Olen iloinen, että se on saatu valmiiksi,

Merkittävin muutos oli ravintoloille maksettavan korvauksen vertailukuukausien rukkaus.

Hallituksen alkuperäisessä lakiesityksessä huhtikuun myyntiä olisi verrattu tammi-helmikuun myyntiin. Mietinnön mukaan myyntiä voi vaihtoehtoisesti verrata viime vuoden huhti-toukokuun myyntiin.

– Kustannustuki on se 15 prosentin kompensaatio kiinteisiin kuluihin. Oli tämä ajankohtavalinta. Otetaan se vuoden huhti-toukokuu valintaan mukaan, tai tämän vuoden tammi-helmikuu. Saimme uusia yrityksiä mukaan, sen kustannusvaikutus tähän tukeen on, että se nostaa tukea 40 miljoonaa euroa, talousvaliokunnan puheenjohtaja Arto Pirttilahti (kesk) kertoi.

Ravintoloille maksettavasta työllistämis­tuesta mietintöön tehtiin yksi muutos.

Hallituksen lakiesityksen mukaan tuki laskettaisiin kokoaikaisten työn­tekijöiden mukaan, talousvaliokunta otti mukaan mietintöön myös henkilöstöpalveluyritysten vuokratyöntekijät.

– Sen kustannusvaikutus on noin 8 miljoonaa ja saadaan vuokra­työhenkilöstöä noin 8 000 mukaan siihen, Pirttilahti totesi.

Myynnin laskusta maksettava kustannustuki on automaattinen. Työllistämistukea pitää hakea.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen ja varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti esittelivät valiokunnan mietintöä ravintolatuesta.

Talousvaliokunnan puheenjohtajan Juhana Vartiaisen (kok) mukaan valtiokunta myös muutti kustannustuen yhteensovittamista Business Finlandin tukien kanssa ravintoloita suosivaksi.

– Business Finland on myöntänyt aika monille ravintoloille tukia, jotka ovat periaatteessa innovaatiotoimintaan. Tukea on saatettu myöntää myös siinä hengessä, että tarvitaan tukea, jota voi käyttää myös yleiskatteellisemmin ravintolan pystyssä pitämiseen. Tässä hallituksen esityksessä oli ajateltu alunperin mekaanista leikkuria, niin että aikaisempi BF:n tuki olisi automatiikalla leikannut hyvitystukea pois. Nyt se on muutettu niin, että leikkuria ei ole, Vartiainen sanoi.

– Sen sijaan BF:lle tulee oman innovaatiotukensa myöhempien maksuerien yhteydessä velvollisuus selvittää, että päällekkäisyyttä ei ole. Lähdettiin siitä, että BF:n tuet ovat innovaatioon ja toiminnan uudistamiseen, ja hyvitystuki on kannattavuuden ja menetetyn myynnin kompensaatioon – ne ovat eri asioita.

– Jos ravintola on saanut BF:n tukea kehittääkseen ulosmyyntiään, verkon kautta tapahtuvaa myyntiään, kotiinkuljetusta, sitä voi pitää ihan oikeutetusti innovaation tukemisena, eikä sen pitäisi hyvitystukea vähentää, Vartiainen jatkoi.

Hallituksen lakiesityksessä tuen loppusumma oli 123 miljoonaa, josta työllistämistukeen olisi mennyt 40 miljoonaa ja kustannustukeen 83 miljoonaa.

Mietintö nosti ravintolapatein loppusumman 171 miljoonaan euroon.

Mietintö ei ollut yksimielinen. Kokoomus ja perussuomalaiset jättivät omat eriävät mielipiteensä.

Kokoomus oli tyytymätön muun muassa korvaustasoon. Se olisi halunnut korvata juoksevista kustannuksista 25 prosenttia, ja nostaa tukipotin 300 miljoonaan euroon.