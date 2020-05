Kommentti: Suomi palaa politiikan vapaapainiin – Ota kiinni mistä saat!

Koronakoomasta heräileviä politiikkoja odottavat vanhat ja uudet riidanaiheet. Älkää karatko jääkaapille, nyt tulee jännää, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Niille politiikan seuraajille jotka elävät riidasta ja räiskeestä tämä kevät on ollut huono. Taistelu koronaa vastaan jyräsi tavalliset kinan aiheet alleen. Pääministeri Sanna Marin ja kokoomuksen Petteri Orpo pistivät viime viikonloppuna parhaansa, jotta politiikassakin alkaisi paluu ihanan arkiseen sanaharkkaan.

Toivoa antaa myös keskustan kauhistus Finnairin aikeesta vähentää lentoyhteyksiä maakuntakaupunkeihin. Aaah, aluepolitiikkaa!!

Sitä juuri lääkäri määräsi pitkittyneeseen korona-ahdistukseen.

Paluu arkeen vaatii kuitenkin enemmän ja sitä on luvassa. Tässä muutama kiista, joilla politiikka palautetaan ennalleen. Kannattaa seurata.

Turpeella turpaan

Ennen koronakriisin saapumista ilmasto oli iso puheenaihe. Hallituksen sisällä ilmastonmuutoksen hankalimpiin asioihin kuuluu turpeenpoltto. Sitä pidetään ilmastolle vahingollisena, mutta keskustan kannatusalueilla turve on elinkeino. Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö pitäisi puolittaa kymmenessä vuodessa.

Omistajaohjaus- ja eurooppaministeri Tytti Tuppurainen ilmoitti hiljan mielipiteensä, että turve voi saada jatkoaikaa koronakriisin vuoksi. Tuppurainen on löytänyt turpeesta ”huoltovarmuusaspekteja”. Huoltovarmuus onkin kevään retromuoti.

Demariministerin puhe on kädenojennus keskustalle, jolta toivottaneen vastapalveluksia.

Vihreiden ympäristöministeri Krista Mikkonen tyrmäsi Tuppuraisen puheet heti. Vihreille turveasia mittaa sitä, ovatko hallituksen ilmastosuunnitelmat pelkkää hurskastelua. Vihreitä kepun ja demarien sopuilu syö.

Kyse on siitä voidaanko ilmastonmuutos kutistaa asiaksi, joka saa väistyä muiden kriisien tieltä. Vielä syksyllä se oli ihmiskunnan elämän ja kuoleman kysymys. Syksystä on jo monta kuukautta, jotka etelässä olivat lumettomia.

Koululla kopsautetaan

Vasemmistopuolueiden suuriin tavoitteisiin kuuluu oppivelvollisuuden jatkaminen peruskoulun jälkeen. Uudistuksen vastustajien mielestä se olisi ollut liian kallis ilman koronalamaakin.

Erityisesti kokoomus hakee asioita, joissa hallitus voitaisiin pakottaa perumaan uudistuksiaan ja lupauksiaan. Oppositiolla olisi tarjolla uusia hallitusohjelmia, vaikka hallitus pysyisikin samana.

Vasemmistolla on asiassa tukenaan Vesa Vihriälän johtaman selvitysryhmän raportti, jossa myös suositellaan oppivelvollisuuden ikärajan nostamista. Kaikki raportin koulutukseen liittyvät ajatukset, kuten korkeakouluopiskelun vastuullisuus eivät vasemmistoa miellytä. Mutta raportit ovat aina kuin voileipäpöytiä. Niistä napsitaan mitä tykätään.

Voi tietenkin myös sanoa, että uusien lamavuosien koittaessa ei ole kovin järkevää heittää peruskoulun päättäneitä työmarkkinoille, joilla työtä ei ole.

Jos vasemmistopuolueet saavat oppivelvollisuuden pidentämisen läpi, muutamasta muusta tavoitteesta voidaan siirtää osastoon ”täältä ikuisuuteen”.

Tämä pohjustaa laajempaan kiistelyä elvytyksen, uudistusten ja leikkausten tasapainosta koronan jälkeisessä maailmassa. Se kiihtyy ehkä hitaammin kuin jotkut ovat ennustelleet, mutta kestää sitten pitkään.

Vihriälän ryhmän suunnitelmassa varsinaista talouden kipupakettia leikkauksineen alettaisiin toteuttaa ”viimeistään” vuonna 2023. Politiikassa viimeistään on yleensä sama kuin ”aikaisintaan”.

Vuosi 2023 on eduskuntavaalivuosi ja yleensä harvempi puolue kampanjoi leikkauksilla.

Tulisi edes maahanmuuttaja

Toiselle suurelle oppositiopuolueelle perussuomalaisille korona-aika on ollut vaikeaa aikaa. Syksyllä puolue surfasi gallupien kärjessä, mutta keväällä sen kestoaiheet ovat surkastuneet. Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat jäivät Euroopan suljettujen rajojen taakse. Ilmastokeskustelun hyytyminen syö myös sen vastarannankiiskeä perussuomalaisia.

Pientä toivoa antaa se, että hallituksen tarkoituksena on pitää kiinni lupauksesta tuoda erityisesti pakolaislapsia Suomeen Välimeren täpötäysiltä leireiltä. Jos tämän vastustamisella ei enää saada aikaan suuria tunnekuohuja, perussuomalaiset ovat pahoissa vaikeuksissa.

Esimerkiksi talouspolitiikalla kampanjoiminen on hankalaa, kun linjoja on yhtä paljon kuin puolueella jäseniä. Tarttumapintaa olisi Ranskan ja Saksan ajamassa Euroopan elpymisrahastossa on EU-maiden yhteisvastuuseen viittaavia piirteitä. Sellaisilla Timo Soini nosti perussuomalaiset vanhoina paljon viattomimpina aikoina.

Vanhassa vara parempi ja sitä kuullaan tänäkin kesänä.