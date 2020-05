Oppositio tyrmää keskustalaisten ajatuksen Finnair-tuen ehdosta: ”Tuleeko ihan hinnalla millä hyvänsä lentää tyhjillä koneilla?”

Finnair ilmoitti, ettei aloita lentoja viidelle maakuntakentälle koko kesänä. Pian keskusta muistutti, ettei 700 miljoonan euron rahoitusta ole vielä hyväksytty.

Oppositiopuolueet eivät lämpene keskustalaisten väläyttämälle ajatukselle, että Finnairin 700 miljoonan pääomitus liitettäisiin maakuntareittien ylläpitoon.

– Kotimaan lentoliikenne on hieno asia, mutta tuleeko ihan hinnalla millä hyvänsä lentää tyhjillä koneilla kotimaan kenttien väliä? perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtaja Ville Tavio kysyy.

Valtionyhtiö Finnair vahvisti viikonloppuna, ettei alhaisen kysynnän vuoksi aloita ollenkaan lentoja Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan kesän 2020 aikana. Uutinen ei herättänyt hyvää mieltä etenkään keskustassa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni ja kansanedustaja Anu Vehviläinen muistuttivat viikonloppuna Twitterissä, ettei eduskunta ole vielä hyväksynyt lisäbudjetissa Finnairille osoitettua 700 miljoonan euron pääomitusta. Summa on tarkoitus käyttää Finnairin suunnittelemaan osakeantiin ja mahdollisiin muihin pääomitusjärjestelyihin.

– Se maksetaan kaikkien suomalaisten verorahoista. Odotamme, että Finnair palvelee hyvien kotimaan yhteyksien kautta myös suomalaisia. Finnairin on palveltava koko Suomea, Kulmuni kirjoitti Facebookissa.

Perussuomalaisten Tavio haluaisi ainakin tarkempaa tietoa siitä, millaisia tappioita kyseiset reitit Finnairille tuottavat ja miten lisäbudjetissa luvatut 700 miljoonaa aiotaan käyttää.

– Tukemisen tarkoitus on pitää Finnair koko kansan lentoyhtiönä tulevaisuudessakin, eikä se, että tehdään paikallispolitiikkaa ja priorisoidaan veronmaksajien rahaa tietyille kentille.

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kai Mykkänen pelkää, että osakeantiin puuttuminen kesken prosessin vaikeuttaisi Finnairin ja myös muiden valtionyhtiöiden rahoituksen saamista tulevaisuudessa.

– Meillä on näin laajat yhteydet Suomesta maailmalle sen ansiosta, että Finnair on pörssiyhtiö, joka on pystynyt levittäytymään maailmanlaajuisesti. Näin pitää olla jatkossakin, Mykkänen sanoo.

Joensuun lentokentälle on tiedossa hiljainen kesä.

Elokuussa päätetään, lentääkö Finnair Kemi-Tornion kentälle talvikaudella.

Mykkäsen mukaan hallituksen pitäisi kuitenkin löytää tapa huolehtia lentoyhteyksistä maakuntiin. Valtio voisi esimerkiksi tehdä lentoyhtiön kanssa määräaikaisen ostopalvelusopimuksen ja ottaa siten määräajaksi kantaakseen reitiltä syntyviä tappioita, hän ehdottaa.

Myös kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah sanoo, ettei osakeantiin sovi ehtojen asettaminen. Lentoyhteyksien ylläpitoon pitää hänen mielestään vaikuttaa muita teitä.

– Valtio käyttää tässä viisaasti omistajaohjausta, jos vie operatiiviselle johdolle viestin, että on ehdottomasti pidettävä huolta maakuntien elinvoimasta. Se on samalla koko Suomen nousun edellytys, Essayah sanoo.

Hän ymmärtää vuorojen supistamisen hiljaisella kesäkaudella muttei niiden lopettamista kokonaan. Kyseisillä alueilla on Suomen suurimpia vientiyrityksiä.

– Koko Suomen nousu ei tapahdu sillä tavalla, että maakuntien saavutettavuus romahdutetaan.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd) kirjoitti sunnuntaina Twitterissä pitävänsä tärkeänä sitä, että yhtiön mukaan sillä on valmius lisätä lentoja kysyntätilanteen eläessä.

– Finnair on valtiolle strategisen intressin yhtiö. Lentoyhteydet ovat Suomelle välttämättömät ja yhtiön merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri. Pidän tärkeänä sitä, että Finnair on valmis lisäämään liikennettä nopealla aikataululla kysynnän kasvaessa, Tuppurainen twiittasi.