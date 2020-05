Marinin ja Orpon raju sananvaihto jakaa eduskuntaryhmiä: ”Ei ole kunniaksi suomalaiselle politiikalle”

Pääministeri syytti lauantaina kokoomusjohtajaa valehtelusta. Marin saa ymmärrystä hallituspuolueilta. Oppositiossa tilannetta pidetään ”poikkeuksellisena” ja ”käsittämättömänä”.

Lauantaina nähtiin koronakevään ensimmäinen suuri poliittinen ryöpsähdys, kun pääministeri Sanna Marinin (sd) ja oppositiojohtaja Petteri Orpon (kok) välille syttyi sanasota. Tapaus sai alkunsa Marinin vastattua Twitterissä Orpon kritiikkiin hallituksen koronalinjasta.

Marin syytti Orpoa oppositiopolitiikan tekemisestä ”valheellisilla väittämillä”.

Orpo kritisoi Marinia ja hallituksen koronalinjaa kokoomuksen puoluevaltuuston etäkokouksessa lauantaina. Orpon mukaan Marinilla on toimintatapa, jossa kysymyksiin ei vastata eduskunnassa, vaan niitä varten järjestetään erillinen tiedotustilaisuus, jossa ei ole paikalla kriittistä oppositiota.

IS kysyi asiasta eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajilta. Kristillisdemokraattien ja Kokoomuksen ryhmänjohtajat eivät vastanneet yhteydenottoihin.

Perussuomalaisten Ville Tavio toteaa, että Orpon kritiikki taisi osua Marinia arkaan paikkaan.

– Pääministeriltä tuo on ihan poikkeuksellista. En muista, koska viimeksi ollaan kuultu pääministerin syyttävän oppositiojohtajaa valehtelusta. Se oli hyvin erikoinen syytös ja jokainen pystyy kuitenkin tutkimaan vaikka vanhoista pöytäkirjoista, mitä Marin on koronastrategiasta puhunut.

Vasemmalta, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ja kansanedustaja Jani Mäkelä eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 23. huhtikuuta 2020.

– Hän on sanonut useasti, että viruksen tukahduttaminen on mahdotonta. Nyt tähän linjaan näyttää tulleen muutos ja minusta on hyvä, että hallitus on tullut samalle linjalle mitä perussuomalaiset on puhunut alusta alkaen.

Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kurvinen kertoo seuranneensa tapausta pääpiirteittäin. Hänestä se ei ole kunniaksi suomalaiselle politiikalle, eikä millekään puolueelle. Hänestä se on esimerkki siitä, mihin politikointi sosiaalisessa mediassa johtaa.

– Sosiaalinen media näyttää kärjistävän erimielisyyksiä enemmän kuin rakentavan yhteistä, Kurvinen sanoo.

Keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen.

Toisaalta Kurvinen kertoo olevansa myös itsekriittinen ja tiedostavansa, että poliitikot eivät aina ymmärrä kansalaisten odottavan heiltä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä enemmän kuin värikästä vääntöä.

– Itsekin sitä toki harrastan ja osaan retorisen poliittisen pystypainin, mutta ei saisi unohtaa, että tavalliset ihmiset odottavat poliitikkojen hoitavan Suomen asioita fiksusta ja pystytään yhteistyöhön, Kurvinen sanoo.

Liike Nyt -eduskuntaryhmän Harry ”Hjallis” Harkimo taas kertoo pitävänsä sanaharkkaa käsittämättömänä.

Nyt-liikkeen kansanedustaja Harry Harkimo puhuu eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 21. huhtikuuta 2020.

– Minusta pääministeri otti ihan älyttömän kovat kierrokset, enkä tajua mistä se johtuu. Olen kyllä huomannut sen, että hänellä on ennenkin ollut vaikeaa kokoomuksen kanssa ja hän suhtautuu heihin hyökkäävästi.

– Minun mielestäni tässä ei ollut edes kyse valehtelusta, vaan eri tavalla ymmärretyistä asioista. Minäkään en ole saanut pääministeriltä vastauksia, Harkimo lisää.

Harkimo kertoo myös olevansa Orpon kanssa samaa mieltä. Kyselytunneilla saa hyvin harvoin vastauksia, hän sanoo.

– Ministerit kiertelevät ja kaartelevat, eivätkä yksinkertaisesti vastaa. Minusta se on huono juttu eduskunnan arvovallalle ja niille ihmisille, jotka katsovat sitä telkkarista, Harkimo sanoo.

Sdp:n ryhmänjohtaja Antti Lindtman sen sijaan on asiasta täysin eri linjoilla.

SDP:n kansanedustaja Antti Lindtman eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 5. toukokuuta 2020.

– Täytyy ensinnäkin sanoa, että kiistatta Orpo oli väitteidensä kanssa liikkeellä hyvin heikoilla jäillä. Pääministeri ja hallitus ovat hyvin johdonmukaisesti jo yli kuukauden päivät, niin eduskunnassa kuin tiedotustilaisuuksissakin kertonut, mikä hallituksen strategia on.

– Vielä yli kuukauden jälkeen oppositiojohtaja esittää näkemyksen, jonka mukaan on jatkuvasti palloteltu siitä, että annetaanko taudin levitä vai ei. Se on hyvin kummallinen väite.

Vihreiden Emma Karista vaikuttaa siltä, että kokoomus on päättänyt alkaa tehdä normaalia oppositiopolitiikkaa.

Kansanedustaja Emma Kari.

– Kokoomus ja koko muu oppositio on läpi kriisin pidetty todella hyvin informoituna tilanteen kehittymisestä ja tehdyistä toimenpiteistä. Olen tähän saakka ollut iloinen siitä, miten hyvin ja yhtenäisesti puolueet ovat toimineet poikkeustilassa.

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz arvelee, että oppositio kiinnittää huomiota toisarvoisiin asioihin.

Hänen mukaansa oppositio on penännyt hallitukset jotakin konkreettista, numeerista arvoa, johon voisi tarttua. Sellainen on esimerkiksi koronaviruksen tartuntavauhdista kertova R0-luku.

RKP:n Anders Adlercreutz eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 6. toukokuuta 2020.

– Itse ajattelen, että se on huomion kiinnittämistä vähän toisarvoiseen asiaan. Halutaan selkeä numero, jotta voitaisiin vaatia toimia tai löytää kritisoitavaa kriisin hoidosta. Kriisin hoitoa halutaan siis yksinkertaistaa yhteen numeroon, vaikka tämä on paljon monimutkaisempi asia.

– Ymmärrän, että kun Petteri Orpo ei pyytämäänsä numeroon saanut selvää vastausta ja hermostui siitä. Hallitus kuitenkin ajattelee tämän olevan monimutkaisempi asia, jota ei sovi yksinkertaistaa liikaa.

Pääministerin toimintaan tai sanavalintoihin Adlercreutz ei ota kantaa.

– En ole käynyt läpi näitä kaikkia repliikkejä, joten en osaa sanoa puhuiko kukin totta ja missä vaiheessa. En ajatellut siihen lähteäkään.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki puhuu eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 21. huhtikuuta 2020.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmää johtava Paavo Arhinmäki on hänkin hallituksen puolella. Arhinmäki kertoo ymmärtävänsä pääministeriä ja muistuttaa, että koronaviruskriisin hoito näyttää toistaiseksi onnistuneen hyvin ja mielipidemittaukset ovat osoittaneet kansalaisten kannattaneen tehtyjä toimia.

– Kun olen seurannut eduskuntakeskustelua, niin kokoomuksella ja perussuomalaisilla on ollut ainakin kolme eri kantaa. Samaan aikaan pitää vetää tiukempaa linjaa ja avata nopeammin. Kritiikissä on tehty tikusta asiaa. Ymmärrän, että jossain vaiheessa se alkaa pääministeriäkin turhauttamaan, kun viikosta toiseen tulee kritiikkiä, joka menee täysin ristiin.

– Varmaan sekin vaikuttaa, kun annettiin ymmärtää, että oppositiota pidettäisiin pimennossa. Minun kokemukseni on, että kaikkia eduskuntaryhmiä on informoitu. Pikemminkin välillä on sellainen olo, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmät saisivat tiedon aiemmin kuin oppositio. Alussa oltiin aika yksituumaisia, mutta nyt kritiikki on lisääntynyt.