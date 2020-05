Kommentti: Finnairin kova päätös: vientiteollisuus tarvitsee maakuntien lentokenttiä

Jokainen killinki, jonka vientiteollisuus tuo Suomeen, on jatkossa enemmän kuin tarpeen, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Finnair kertoo, ettei se aloita lentoja Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan vielä kesän 2020 aikana.

Kysymys kuuluu: Miten syksyllä?

Finnair, valtionyhtiö, perustelee ratkaisuaan matkustajamäärien vähäisyydellä. Ongelma ei ole uusi. Finnair ja Finavia ovat pitkään purnanneet kannattamattomista lennoista ja lentokentistä.

Valtioneuvoston on syytä puuttua tilanteeseen.

Finnair on pörssiyhtiö, mutta nykytilanteessa pitää muistaa, että se on myös valtionyhtiö, joka vastaa liikenteestä maakuntiin. Kyse on myös huoltovarmuudesta.

Mutta miksi lentoja maakuntakentille tulee jatkaa?

Syy on vientiteollisuus. Jokainen killinki, jonka vientiteollisuus tuo Suomeen, on jatkossa enemmän kuin tarpeeseen.

Esimerkiksi Kokkola on kemianteollisuuden kansainvälinen keskus. Kemi kuuluu lähipiirissään teollisuuden osalta samaan raskaaseen sarjaan.

Valtio pääomitti juuri Finnairia 700 miljoonalla eurolla.

Eduskunta käsittelee lisätalousarviota alkavalla viikolla. Hallituksen esityksessä ei lue ehtoa lisärahoitukselle, mutta eduskunnassa se voidaan lisätä.

Eduskunta voi lisätä esitykseen, että se edellyttää Finnairilta kotimaan lentoliikenteen turvaamista.

Jos vientiyhtiöiden maakuntien pääkonttoreilla ei ole toimivia liikenneväyliä, ne joutuvat siirtämään toimintansa muualle.

Ehkäpä Suomen ulkopuolelle.

– Toivoimme, että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa nämä kaupungit ymmärtävät päätöksen perusteet. Ymmärrämme hyvin lentoyhteyksien merkityksen alueiden elinkeinoelämälle, mutta näiden reittien täyttöasteet ovat jo ennestään olleet alhaisia, ja kysyntä on nyt koronatilanteen johdosta normaaliakin pienempää, Finnairin myynnistä vastaava johtaja Mikko Turtiainen sanoo yhtiönsä tiedotteessa.

Koska huoltovarmuus on ollut nyt pinnalla, Finnairin ja Finavian asioista vastaava Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) on haastavalla paikalla.

Jos oppositio esittää Finnairin kansallisen lentoliikenteen turvaamista kotimaassa, hallituksen on paha sitä vastustaa.