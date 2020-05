Marinilta tyrmäävä vastaus Orpon kritiikkiin: ”Valheellisia väittämiä”

”Kansanedustajien kysymyksiin on vastattu kyselytunnilla.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) vastaa Twitterissä kokoomuksen Petteri Orpon esittämään kritiikkiin hallituksen koronalinjasta.

– On valitettavaa, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä. Kansanedustajien kysymyksiin on vastattu kyselytunnilla. Hallituksen tavoite on koko ajan ollut estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, Marin kommentoi.

Orpo kritisoi Marinia ja hallituksen koronalinjaa kokoomuksen puoluevaltuuston etäkokouksessa lauantaina. Orpon mukaan Marinilla on toimintatapa, jossa kysymyksiin ei vastata eduskunnassa, vaan niitä varten järjestetään erillinen tiedotustilaisuus, jossa ei ole paikalla kriittistä oppositiota.

– Kansanedustajat kysyivät pääministeriltä hallituksen linjasta tämän viikon torstain kyselytunnilla. Pääministeri vastasi kertovansa siitä medialle perjantain tiedotustilaisuudessa. Minusta tämä on eduskunnan ja parlamentarismin väheksymistä, sanoi Orpo.

Orpon mukaan hallituksen suunnittelemat taudin hallintakeinot niin testauksessa, jäljityksessä kuin suojaamisessa ovat edelleen puutteelliset.

– Hallitus on kertonut strategiakseen testaa, jäljitä, eristä ja hoida. Hyvä näin. Täsmälliset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi ovat kuitenkin epäselviä ja toimeenpanossa on ollut jatkuvasti ongelmia. Jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta. Hybridistrategiasta uhkaa tulla hyppyri tuntemattomaan, sanoo Orpo.