HS: Oikeuskansleri pyytää selvitystä koronatietojen panttaamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL joutuvat selvittämään ennen juhannusta, kuinka niiden tiedonluovutuskäytännöt ovat vastanneet perustuslain ja julkisuuslain vaatimuksia.

Oikeuskansleri on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:ltä selvitystä koronavirustietojen julkaisematta jättämisestä. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

HS:n näkemässä, oikeuskansleri Tuomas Pöystin allekirjoittamassa selvityspyynnössä ministeriötä ja THL:ää pyydetään muun muassa kertomaan, miten niiden tiedonluovutuskäytännöt noudattavat perustuslain ja julkisuuslain vaatimuksia.

Oikeuskanslerinvirasto viittaa selvityspyynnössään uutisiin ja kommentteihin, joiden mukaan THL:n epidemiamallinnuksia ei ole julkaistu kaikilta osin eikä niistä siten ole voitu käydä julkista keskustelua.

– Tiedotusvälineissä olleiden tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on muun muassa katsonut, ettei kyseisiä luottamuksellisia tietoja ole voinut antaa julkisuuteen ennen kuin päätökset, joita varten tiedot on tuotettu, on tehty, Pöysti kirjoittaa HS:n mukaan.

Julkisuuslain mukaan tutkimus, tilasto sekä niihin verrattavissa oleva selvitys tulee julkiseksi, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Myös STT on tehnyt useita tietopyyntöjä muun muassa epidemiaa koskevista mallinnuksista, mutta valtaosaa pyydetyistä tiedoista ei ole luovutettu eikä kaikkiin tietopyyntöihin ole vastattu.

Ministeriön ja THL:n vastauksia odotetaan ennen juhannusta.