Asiakasmääriä ei olla rajoittamassa pienemmäksi kuin puoleen lupiin kirjatusta, istumapaikat pakollisiksi ja aukioloihin rajoituksia.

STT:n tietojen mukaan hallituspuolueilla on erilaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö ravintoloita avata joillakin alueilla aiemmin kuin toisilla, koska epidemiatilanne on erilainen eri puolilla Suomea. Tämän ennakoidaan olevan yksi niistä asioista, jotka illan mittaan herättävät hallituksen neuvotteluissa keskustelua.

Hallitus on linjannut, että ravintoloiden sulkemista kuten muitakin rajoituksia puretaan hallitusti ja portaittain hybridistrategian mukaisesti eli yhä enemmän epidemiologisen tilanteen perusteella.

STT:n tietojen mukaan muun muassa tästä syystä valmistelussa on lähdetty siitä, että ravintolat avataan tartuntatautilain perusteella. Tartuntatautilaki mahdollistaa paremmin alueellisen arvioinnin kuin laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, jonka perusteella ravintolat 4. huhtikuuta suljettiin.

Esimerkiksi vihreiden ministerit sisäministeri Maria Ohisalo ja ulkoministeri Pekka Haavisto suhtautuivat neuvotteluihin mennessään epäilevästi siihen, että ravintoloita avattaisiin eri aikaan eri alueilla. Ohisalon mielestä ravintoloiden avaamisessa täytyy edetä mahdollisimman yhdenvertaisesti, ja Haavisto arveli, että kansalaisten on vaikea omaksua tilkkutäkkimäisiä määräyksiä.

– Ehkä olisi asiakkaiden, kansalaisten kannalta selkeä, että koko maa menisi näissä yhdessä rytmissä, Haavisto arveli Säätytaloon mennessään.

Sen sijaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Anu Vehviläinen sanoi STT:lle, että jos säädöspohja antaa myöden alueelliselle harkinnalle, sitä olisi hyvä jatkotyössä saada käyttöön.

– Kun katsomme taudin ilmaantuvuustilannetta läpi Suomen, tämä nousee aika monellekin esille. Mutta hallituksen pitää arvioida, onko se mahdollista, Vehviläinen sanoi eduskunnassa STT:lle.

Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta puolsi taannoin ravintoloiden sulkemista muun muassa sillä edellytyksellä, että kieltoa rajataan alueellisesti ja ajallisesti tilanteen salliessa.

Yökerhot saattavat pysyä pitempään suljettuina

Hallitus käy neuvotteluissa läpi keinoja, miten ravintoloita voidaan avata turvallisesti asiakkaille kesäkuun alusta alkaen. Se tarkoittaa esimerkiksi rajauksia asiakasmääriin ja aukioloaikoihin.

STT:n tietojen mukaan lähtökohta on, että asiakasmäärää ei rajoiteta pienemmäksi kuin puoleen nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Näin on tehty myös ulkomailla, joiden käytännöistä on valmistelussa otettu mallia.

Lisäksi asiakkaiden tulisi pysyä pelkästään istumapaikoilla. Näin on esimerkiksi Ruotsissa.

Esillä neuvotteluissa on tiettävästi ollut myös muun muassa, että alkoholia saisi tarjoilla iltayhdeksään saakka, mutta asetuksella tarjoilua voisi siitä myöhentääkin. Tämä voi kuitenkin vielä neuvotteluissa muuttua.

STT:n tietojen mukaan keskusteltu on myös siitä, pitäisikö joitakin ravintoloita avata aiemmin kuin toisia sen mukaan, miten niissä pystytään huolehtimaan turvaväleistä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi uskovansa, että yökerhot saatetaan avata eri aikaan kuin esimerkiksi kahvilat. Hän sanoi Säätytaloon mennessään, että tässä tautitilanteessa yökerhojen tilanne on hyvin toisenlainen kuin esimerkiksi kahviloiden, joissa voidaan olla pitkien etäisyyksien päässä toisista asiakkaista.