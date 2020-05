Poliisihallitus on tulkinnut, että päästöhyvitysten tarjoaminen on vastikkeeton hyödyke, jonka myyminen edellyttäisi rahankeräyslupaa.

Ryhmä kansanedustajia ehdottaa päästökompensaation myymiseen liittyvän ongelman ratkaisua lakialoitteella.

Tänään jätetyssä aloitteessa ehdotetaan, että päästökompensaation myyminen rajattaisiin rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. Aloitteen takana on kansanedustajia useista puolueista.

Poliisihallitus on tulkinnut, että päästöhyvitysten tarjoaminen on vastikkeeton hyödyke, jonka myyminen edellyttäisi rahankeräyslupaa. Tämä on hankaloittanut esimerkiksi Compensate-säätiön ja lentoyhtiö Finnairin päästöhyvitystoimintaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.