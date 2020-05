Eduskunnassa taivasteltiin hallituksen esitystä ravintolatueksi – ”Ennenkuulumatonta”

Kansanedustajien mielestä hallituksen esitys ravintolatueksi tuli liian myöhään ja keskeneräisenä.

Kun eduskunta käsitteli tiistaina hallituksen esitystä ravintolatueksi, keskustelu polveili toistuvasti viinien ulosmyyntiin. Hallituksen esityksessä kansanedustajat kiinnittivät huomionsa ennen kaikkea siihen, mitä ajanjaksoa käytetään tuen määrittämisessä vertailukohtana.

Hallitus esitteli viime viikolla oman mallinsa ravintoloiden tukemiseksi ja esitti samalla toiveen, että talousvaliokunta parantaisi lakiesitystä. Mallissa ravintolan huhtikuun myyntiä verrataan tammi-helmikuun keskimyyntiin, ja hallitus pyysi valiokunnalta parempaa ehdotusta muun muassa siitä, mihin ajanjaksoon myyntiä pitäisi verrata.

Lähetekeskustelussa moni kansanedustaja osoitti valiokunnalle saman toiveen. Alkuvuosi on monille ravintoloille vuoden hiljaisin ajankohta, edustajat muistuttivat.

Juuri toukokuu taas on ravintoloille usein hyvää aikaa, sillä siihen osuvat muun muassa vappu ja äitienpäivä, Esko Kiviranta (kesk) huomautti. Moni ehdottikin, että alkuvuotta parempi ajankohta olisi hallituksen ehdottaman tammi–helmikuun sijaan viime vuoden huhti–toukokuu.

Muun muassa kokoomuksen Matias Marttinen ja perussuomalaisten Jani Mäkelä nousivat esiin myös kausiravintoloiden ongelmat. Moni niistä saa ison osan ansioistaan vain muutaman viikon ajalta.

Kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah ja Vasemmistoliiton Jussi Saramo ehdottivat, että vertailuajankohdaksi voitaisiin valita myös koko vuoden keskimyynti.

Työministeri Tuula Haataisen (sd) mukaan etenkin tammi–helmikuusta on pitänyt kiinni ennen kaikkea valtiovarainministeriö.

Ajanjakson perusteena on mahdollisimman tuore tieto veronmaksuvelvoitteiden hoitamisesta eli siitä, että arvonlisäverot on maksettu vuoden alussa. Haataisen mukaan riski sille, että tuki menisi väärään kohteeseen, on silloin mahdollisimman alhainen eivätkä veronvälttelijät pääse livahtamaan mukaan.

Lisäksi mukana ovat myös vasta alkuvuoden aikana toimintansa aloittaneet yritykset.

Perussuomalaisten Toimi Kankaanniemi hämmästeli sitä, että hallitus pyysi eduskuntaa korjaamaan lakiesitystään.

– Että hallitus ilmoittaa, että olemme tehneet huonoa työtä, tämä on ennenkuulumatonta, Kankaanniemi sanoi.

Normaali uuden lain valmisteluprosessi vie ainakin 1,5 vuotta, ministeri Haatainen puolustautui. Nyt on myös luotu kokonaan uusi maksatusjärjestelmä, eikä esitystä ole kiireen vuoksi voitu lähettää lausuntokierrokselle. Moni eduskunnassa esiin nousseista seikoista olisi noussut esiin lausuntokierroksella, ministeri uskoo.

– Miksi ei ole lausuntokierrosta? Koska on ollut kiire, Haatainen sanoi.

– Olen täysin avoin sille, miten näitä viilauksia tänne tehdään, että saadaan tätä täsmennettyä niin, että tuki vielä paremmin osuu sinne, mihin sen mennä.

Samaan aikaan monessa puheenvuorossa moitittiin sitä, että hallitus antoi lakiesityksensä vasta nyt. Eduskunta hyväksyi lain ravintoloiden sulkemisesta maaliskuun lopussa.

Haataisen mukaan esitys olisi varmasti voitu tuoda eduskuntaan nopeamminkin, mutta siihen olisi silloin voinut jäädä useampiakin aukkokohtia.

Viinin ulosmyynnin salliminen sai tukea sekä hallituksen että opposition riveistä. Viinin ulosmyynnin salliminen helpottaisi monen ravintolan tilannetta, edustajat uskovat.

Vihreiden Mirka Soinikosken mielestä koronakriisi on nostanut esiin alkoholilainsäädännön ongelmakohdat. Esimerkiksi kotimaisten pienpanimoiden tuotteita ei voi tilata verkosta kotiin, mutta ulkomaisista panimoista kyllä.

Kokoomuksen Sari Multala muistutti edustajia huhtikuun lopulla tekemästään lakialoitteesta, joka sallisi kaikille alkoholijuomien valmistus- tai anniskeluluvan haltijoille automaattisesti oikeuden aloittaa tuotteiden ulosmyynti, kunhan siitä ilmoitetaan Valviralle.

Jotkut pelkäävät, että ulosmyynnin salliminen johtaisi alkoholin kokonaiskulutuksen kasvuun. Koska ravintoloista ulosmyytävä viini olisi todennäköisesti kalliimpaa kuin kaupasta tai Alkosta ostettava, Multala ei uskonut mahdollisen kasvun olevan kovin suurta.

Työministeri Haataisen mukaan ulosmyynti on kuitenkin osa alkoholilainsäädäntöä, jota hoitaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Talousvaliokunta alkaa lähetekeskustelun jälkeen virallisesti laatia ravintolapaketista omaa mietintöään. Kun mietintö on valmis, ravintoloiden tukipaketti palaa suureen saliin.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok) kertoi asettaneensa tavoitteeksi, että mietintö valmistuisi tällä viikolla. Tehtävä on kuitenkin aikaan nähden työläs.

Vartiainen esitteli tiistaina kokoomuksen mallia ravintolatueksi. Kokoomus yli kaksinkertaistaisi tukisumman hallituksen esittämästä 123 miljoonasta 300 miljoonaan euroon. Puolue olisi myös valmis avaamaan kahviloita ja ravintoloita alueellisesti jo ennen kesäkuun alkua.

Kristillisdemokraatit puolestaan nostaisivat tuen 250 miljoonaan euroon.