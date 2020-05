Eduskunta ruotii tänään ravintolatukea lähetekeskustelussa

Talousvaliokunta aloittaa asiantuntijakuulemiset mahdollista ravintolatuen muokkausta varten.

Eduskunta ruotii ravintoloille myönnettävää tukea lähetekeskustelussa tänään. Hallitus antoi esityksensä ravintolatuista perjantaina. Hallituspuolueista on toivottu eduskunnan vielä muokkaavan lakiesitystä paremmaksi ennen sen hyväksymistä. Eduskunnan talousvaliokunta aloittaa käsittelyn tänään kuulemalla asiantuntijoita.

– Valiokunnassa tulemme arvioimaan ainakin sitä, onko tuki valiokunnan edellyttämällä tavalla kohtuullinen kompensaatio elinkeinon harjoittamisen kieltämisestä. Lisäksi arvioimme korvauksen suuruuden laskennassa käytettävää vertailuajanjaksoa sekä tuen suhdetta innovaatiotukiin. Nykyisen esityksen mukaan innovaatiotuki vähentäisi hyvityksen määrää, kommentoi talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok) tiedotteessa perjantaina.

Ravintoloille kaavailtu 123 miljoonan euron tuki on osa hallituksen esittämää lisäbudjettia, jonka suuruus on yhteensä 832 miljoonaa euroa. Lisätalousarvio on vuoden kolmas. Ravintolayrittäjien tuen lisäksi siihen sisältyvät 700 miljoonan euron tuet pääosin Finnairin osakejärjestelyjä varten. Eduskunta keskustelee tänään myös lisätalousarviosta.

"Hallitukselta löytyy ymmärrystä muutoksille"

Hallituksen esityksen mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

Tätä vertailuajankohtaa eduskunnan olisi etenkin keskustan mielestä vielä tarkasteltava, sillä alkuvuonna monella ravintolalla myynti on pientä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan mahdolliset muutokset ovat eduskunnan talousvaliokunnan arvioitavissa.

– Hallituksen puolelta viestitys on ollut, että mikäli (muutos) nähdään tarpeelliseksi, niin hallitukselta löytyy ymmärrystä siihen, hän sanoi STT:lle perjantaina.

Lintilän mukaan laki ravintolatuesta tehtiin verrattain nopeasti ja siinä on aukkoja, jotka täytyy käydä asiantuntijakuulemisissa tarkasti läpi.

Ravintolatuki on kaksiosainen: toinen osa tukee työllistymistä ja toinen on hyvitys valtion päätöksestä sulkea ravintolat koronakriisin vuoksi.

Työllistämistuen osuus on 40 miljoonaa euroa. Juoksevien kulujen tukemiseen on varattu 83 miljoonaa euroa.

Ravintolat joutuivat laittamaan ovensa säppiin 4. huhtikuuta valtion päätöksellä. Ruuan ulosmyynti on kuitenkin edelleen sallittu.