Eduskunnalle tarjoiltiin raakile – talousvaliokunnalla valtit muuttaa ravintoloiden 123 miljoonan euron tukipakettia

Ravintolat ovat olleet kiinni huhtikuun alusta, ja vain ruuan ulosmyynti on sallittua. Hallitus valmisteli ravintoloiden tukipakettia kuusi viikkoa, ja nyt eduskunnan talousvaliokunnalla on valta muuttaa esitys paremmaksi.

Eduskunnan yksimielisen tahdon mukaan ravintolayrittäjien pitää saada kohtuullinen korvaus ravintoloiden sulkemisesta. Nyt eduskunnalla on mahdollisuus määritellä kohtuus ja korjata hallituksen lakiesityksen karikot.

Ravintoloiden tukipaketissa pitäisi vetää ässä hihasta. Hallitus pani huhtikuun 4. päivä ravintolat kiinni toukokuun loppuun asti. Niin eduskunnan perustuslakivaliokunta kuin talousvaliokunta edellyttivät yksimielisesti ponnessaan, että hallituksen pitää tehdä lakiesitys ja maksaa ravintoloille kohtuullinen korvaus ravintoloiden sulkemisesta.

Nyt eduskunta saa itse päättää mikä on kohtuullinen korvaus, ja hallitus suorastaan toivoo, että kuusi viikkoa sorvattua lakiesitystä saa parantaa, jos paremman keksii.

Hallitus kertoi viime keskiviikkona lakiesityksestään ravintoloiden 123 miljoonan euron tukipaketiksi, se oli perjantaina valtioneuvoston istunnossa, ja tänään tiistaina ravintoloiden tukipaketista keskustellaan eduskunnan lähetekeskustelussa osana lisäbudjettia.

Lue lisää: Tällainen on hallituksen ravintoloille antama tukipaketti

Eduskunnan talousvaliokunnalla on kaikki valta löytää paremmat mallit ja laskentakaavat.

– Sieltä tuli raakile, ja siinä korjaamisen paikkaa on. Ministeriön lähetekirjeessä oli, että korjatkaa vertailun ajankohtaa ja miten tuki suhtautuu muihin tukiin, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti (kesk) kertoi.

Talousvaliokunta alkaa tämän päivän lähetekeskustelun jälkeen virallisesti laatia ravintolapaketista omaa mietintöään. Kun mietintö on valmis, ravintoloiden tukipaketti palaa suureen saliin.

– Asiantuntijoita kuullaan tällä viikolla ja tehdään mietintö. Työ tehdään tällä viikolla. En osaa sanoa vielä mitään substanssista, vaan katsomme asiaa kokonaisuutena. En osaa ennakoida, mihin tässä päädytään, talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok) kertoi.

Talousvaliokunnan puheenjohtajalla Juhana Vartiaisella ei päivällä ollut juuri aikaa kommentoida ravintolalakia.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö rakensivat kuusi viikkoa mallia, jonka työministeri Tuula Haatainen (sd) viime viikolla esitteli.

Malli on kaksiosainen.

Ensimmäinen osa on 40 miljoonan euron tuki työllistämiseen. Tukea saisi tonnin per työntekijä, jos ravintoloitsija maksaa kesän aikana palkkaa tälle palkkaa vähintään 2 500 euroa.

Työllistämistukea voi saada enintään tuhannesta työntekijästä, eli 800 000 euroa. Se on suurin määrä, minkä EU-säännösten mukaan valtio voi maksaa.

Tätä työllistämistukea eduskunta ei hallitukselta edellyttänyt. Eduskunta edellytti ravintoloille kohtuullista korvausta ja mallia, joka huomioisi ravintoloiden reilun kilpailun.

Parranpärinää on aiheuttanut mallin toinen osa, hyvitys toiminnan rajoittamisesta.

Hallitus määritteli kohtuulliseksi korvata ravintoloiden joustamattomia kuluja noin 83 miljoonalla eurolla. Palkkoja, ainehankintoja tai investointeja ei hallitus nähnyt aiheelliseksi korvata.

Joustamattomat kulut, esimerkiksi vuokrat ja energialaskut, ovat keskimäärin noin 30 prosenttia ravintoloiden liikevaihdosta.

Kaikille ravintoloille korvattaisiin kahden kuukauden ajalta menetettyä myyntiä samalla laskukaavalla.

Hallituksen mallissa ravintolan huhtikuun myyntiä verrataan tammi-helmikuun keskimyyntiin. Ravintola voi saada korvausta menetetystä myynnistä 15 prosenttia.

Jos tammi-helmikuussa ravintolan myynti on ollut yli miljoona euroa, korvausprosentti on viisi. Tuen maksimimäärä on 500 000 euroa.

Jos ravintolan myynti oli tammi-helmikuussa keskimäärin 100 000 euroa, ja myynti tippui huhtikuussa 20 000 euroon, korvausta saisi 80 000 euron erotuksesta 15 prosenttia, eli 12 000 euroa niin huhti- kuin toukokuulta.

Laskentakaava on periaatteessa raakile, jonka hallitus heitti eduskunnalle kuuden viikon pohdinnan jälkeen.

Vertauskohdaksi otettiin valtiovarainministeriön toiveiden mukaan tammi-helmikuun myynti, eikä myyntiä verrattu vuodentakaiseen. Tälle löytyi kaksi perustetta.

Ensinnäkin monet ravintolat eivät olleet toiminnassa vuosi sitten, ja vuodentakaiseen myyntiin verrattuna he jäisivät kokonaan ilman korvausta. Toiseksi ravintola-ala on niin nopealiikkeistä, että ravintolalla on voinut mennä hyvin vuosi sitten keväällä ja syksystä lähtien huonosti – ja tällöin vuodentakaiseen vertaaminen antaisi vuoden aikana kitkuttamaan alkaneelle ravintolalle kohtuullisen suuren tuen.

Talousvaliokunnan varapuheenjohtajan mukaan vertailuajankohtaa pitää pohtia reilun kilpailun vinkkelistä.

– Monilla ravintoloilla kaikkein huonoimmat kuukaudet ovat, kun joulusesongista on selvitty. Kyllä tammi-helmikuu ovat niitä kitukuukausia. Pitää verrata ehkä aikaisempiin vuosiin, ja minua ihmetyttävät sesonkiravintolat ja juuri perustetut ravintolat. Kaikkia oikeudenmukaisesti kohtelevaa järjestelmää ei ole helppo rakentaa, keskustan Pirttilahti totesi.

Keskustan Arto Pirttilahden mielestä vuodentakaiseen myyntiin vertaaminen olisi parempi vaihtoehto kuin verrata ravintoloiden huhtikuun myyntiä perinteisesti hiljaiseen alkuvuoteen.

Hallituksen malli perustuu arvioon, jonka mukaan joustamattomat kulut ovat keskimäärin 30 prosenttia ja kohtuullista olisi korvata puolet tästä.

Talousvaliokunnan pitäisi siis määritellä, onko korvaus kohtuullinen ja keksiä halutessaan parempi malli ja laskentakaava.

– Se 123 miljoonan euron paketti on liian pieni. Suuruusluokka pitää olla isompi. Selkeä ja yksinkertainen malli, jossa korvataan liikevaihdon menetystä – se on meidän peruslähtökohta, talousvaliokunnan jäsen Sakari Puisto (ps) linjasi mietinnön perusteiksi.

Sakari Puisto (ps) sanoo, että 123 miljoonan euron tukipaketti on liian pieni.

– Kuukausia kannattaa miettiä. Ei kannata ottaa tammi-helmikuuta. Pitäisikö olla liikevaihdon menetys vuodentakaiseen? Ja jos on uudempi yritys, niin joku muu tapa, Puisto jatkoi.

Laskentakaavan lisäksi talousvaliokunnan odotetaan selvittävän tarkemmin sitä, miten hallituksen tuki suhteutuu ravintolan mahdollisesti saamiin tukiin Business Finlandilta ja Ely-keskuksilta.

Talousvaliokunnan tavoitteena on saada mietintönsä ja parannusesityksensä valmiiksi tällä viikolla, jotta laki ravintoloiden tukemisesta voitaisiin hyväksyä eduskunnassa ennen helatorstaita, ja ravintoloiden tileille voitaisiin vähitellen alkaa maksaa tukieuroja.