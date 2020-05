Ohisalo vetoaa kansalaisiin, ettei koronarajoituksia jouduta taas kiristämään: ”Jokaisella on vastuu tehdä osansa”

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan hallituksella on valmius asettaa uusia rajoituksia nopeastikin.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) muistuttaa, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettuja rajoitustoimia on Suomessa voitu alkaa purkaa juuri siksi, että suomalaiset ovat ottaneet epidemian tosissaan.

– Toivon tietysti, että ihmiset edelleen noudattavat suosituksia, turvavälejä, hyvää käsihygieniaa ja välttävät tarpeettomia riskejä. Meillä jokaisella on edelleen mahdollisuus ja vastuu tehdä osamme taudin leviämisen pysäyttämisessä, Ohisalo kertoo Ilta-Sanomille sähköpostin välityksellä.

– Yksilön vastuu jopa korostuu ajassa, jossa puretaan laajempia kaikkia koskevia rajoituksia.

Hallituksen viesti rajoitusten tärkeydestä ei tunnu menneen kansalaisille täysin perille.

Ilta-Sanomat kertoi muun muassa viime viikonloppuna Helsingin Roihuvuoren Kirsikkapuiston keränneen yhden iltapäivän aikana yli tuhat vierailijaa samaan aikaan.

Tällä viikolla lämpötilat putoavat selvästi koko maassa, eikä seuraavaa lämmintä jaksoa ole sään puolesta vielä näköpiirissä. Ohisalo ei kuitenkaan ota suoraan kantaa siihen, miten toimitaan, jos ihmiset alkavat jälleen kevätsäiden myötä parveilla ulkosalla ja puistoissa.

– Poliisin lähtökohtainen toimintalinja on toimia neuvoin, kehotuksin ja käskyin. Vetoan kaikkiin suomalaisiin, että tiiviitä, laajoja kokoontumisia vältettäisiin.

Hallitus on linjannut, että kokoontumisrajoitukset nostetaan 50:een kesäkuun alusta alkaen. Nyt kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkeen.

Mikäli tartuntaluvut lähtevät tämän jälkeen jälleen jyrkkään kasvuun, on hallitus Ohisalon mukaan valmis perumaan jo tehtyjä rajoitusten höllennyksiä.

– Hallituksella on tarvittaessa valmius asettaa uusia rajoituksia nopeastikin. Voimme jokainen tietysti tehdä nyt osamme siinä, että lisää rajoituksia ei tarvittaisi.

Ohisalo muistuttaa, että koronavirus on vaarallinen ja kuka tahansa voi levittää sitä tietämättään.

– Jos ihmisiä tapaa, on hyvä harkita tarkkaan, miten sen tekee. Meidän olisi hyvä asennoitua sillä tavalla, että elämme kahden metrin yhteiskunnassa, jossa lähimmäiseen pidetään hiukan enemmän etäisyyttä kuin me suomalaisetkaan olemme tottuneet. Etäisyyksiä kannattaa pitää kaikkialla siellä missä se on mahdollista.

Ohisalo vetosi jo aiemmin tänään lähetetyssä sisäministeriön tiedotteessa kansalaisiin, jotta nämä myös välttäisivät tarpeettomia rajanylityksiä Ruotsin puolelle.

Hallitus antoi maaliskuussa epidemian levitessä suosituksen, ettei ulkomaille pidä matkustaa, eikä etenkään vapaa-ajanmatkoja tulisi tehdä. Sen sijaan Rajavartiolaitos voi sallia työmatkaliikenteen välttämättömästä, perustellusta syystä.

Rajaviranomaisten kerrotaan jopa estäneet rajanylityksiä.

Tornion rajanylityspaikalla on hallituksen suosituksista huolimatta ollut viime päivinä ruuhkaa jonoiksi asti, koska julkisuuteen tuli tieto, jonka mukaan oikeus poistua ja palata maahan on kirjattu Suomen perustuslakiin.

Oikeuskanslerille on nyt kanneltu Rajavartiolaitoksen toiminnasta koskien tiedottamista sekä viranomaisten valmiuksista ohjata ja viestiä annetuista ohjeista lainmukaisesti.

Ohisalon mukaan Rajavartiolaitoksen virkamiehet ovat rajanylityspaikoilla vain suositelleet välttämään kaikkea ei-välttämätöntä liikennettä. Hänen mukaansa on kuitenkin selvää, että myös koronapandemian aikana perusoikeuksia kunnioitetaan.

– Siihen sisältyy myös se, ettei Suomen kansalaista saa estää saapumasta maahan ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei kyseistä oikeutta ole laintasoisella säädöksellä rajoitettu.

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa rajaliikennettä koskevia rajoituksia 14. kesäkuuta asti. Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan 14. toukokuuta alkaen työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.